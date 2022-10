TSV Schott Mainz erkämpft sich Punkt in Koblenz 0:0 im Spitzenspiel passt zum Chancenverhältnis +++ Portmann erleidet Bänderdehnung

So eng wie ein richtiges Spitzenspiel war der Auftritt des TSV Schott Mainz bei der TuS Koblenz, so umkämpft und, flankiert von knapp 1.200 Zuschauern, auch so stimmungsvoll. Nur das Salz in der Suppe, die Sahne auf der Torte, die Schaumkrone auf dem Bier fehlten. 0:0, ein nach allgemeinem Eindruck gerechtes Resultat, das im Verbund mit dem 1:1 von Engers gegen Karbach dazu führt, dass sich an der Tabellenspitze rein gar nichts verändert hat. Und das ist für die Mainzer, Rangzweiter mit der Chance im Nachholspiel nach Punkten gleichzuziehen, absolut okay so.