TSV Schott Mainz: Eine gute Halbzeit reicht nicht

Eine gute Halbzeit genügte nicht. Der TSV Schott Mainz hat seinen Heim-Auftakt nach dem Aufstieg in die Regionalliga gegen den Bahlinger SC 1:3 (0:2) verloren. Ein Dämpfer nach dem 4:0-Start in Alzenau? „Nein“, sagt Trainer Samuel Horozovic, „dass wir Rückschläge kriegen würden, war uns von Anfang an klar.“

„Zu passiv gegen den Ball“ fand Horozovic die erste Halbzeit. „Die Anfangsminuten waren gut, dann sind wir in eine Passivität verfallen, aus der wir einfach nicht mehr herauskamen.“ Hinzu kamen zwei „ärgerliche“ Gegentore. Erst köpfte Karim El Abed einen aus dem Halbfeld nach innen geschlagenen Freistoß, der nach Ansicht des 28-Jährigen nicht hätte verursacht werden dürfen, ins Netz (42.). Dann ließ Takero Itoi die dicke Chance auf den Ausgleich aus, und im Gegenzug legte sich Dominik Ahlbach den Ball mit dem Kopf nach hinten vor und verlor das anschließende Laufduell gegen Marco Rienhardt (45.+1). „Wir haben es nicht geschafft, Druck zu erzeugen“, sagt Horozovic, „Bahlingen war in der ersten Halbzeit wirklich besser. Das 0:2 hat uns das Genick gebrochen.“

Der Beginn der aktuellen Hitzewelle erschwerte die Aufholjagd. Trotzdem war der TSV-Trainer mit der Leistung in Durchgang zwei einverstanden. Nun im 4-2-3-1 formiert, „waren wir auf einmal die drückende Mannschaft“. Und erneut war es Sean Horozovic, der zum Elfmeter antrat. Alexander Rimoldi hatte aus der Distanz an die Latte geschossen, Daniel Bohl war beim Nachsetzen gefoult worden. Der jüngere Bruder des Trainers wollte Jost Mairose den Ball geben, doch der Kapitän ließ Horozovic den Vortritt. Schließlich hatte der Offensiv-Allrounder schon in Alzenau souverän verwandelt. Das gelang auch diesmal (64.). „Das Selbstbewusstsein muss man mit 19 erst mal haben“, staunt Samuel Horozovic über seinen Bruder, „ich hätte es nicht gehabt.“

Leon Kern hatte nach Dennis De Sousa Oelsners Flankenlauf am kurzen Pfosten das 2:2 auf dem Fuß, doch Keeper Luca Petzold parierte im Nachfassen. „Die zwingenden Torchancen hatten wir ansonsten nicht“, gibt Horozovic zu. Vor allem nach Standards gab es die ein oder andere Halbchance. „Wir waren am Drücker, aber in der Box nicht so gefährlich. Es war eine gute kämpferische Leistung in der zweiten Halbzeit. Am Ende haben wir alles nach vorne geworden. Das dritte Gegentor ist mir relativ egal.“ As Ibrahima Diakite vollendete einen Konter in Überzahl (90.+6). Und die schlechte erste Halbzeit hatte sich gerächt.

„Dass wir dagegen halten können, haben wir bewiesen“, resümiert Horozovic, „jetzt müssen wir das Spiel schnellstmöglich aufarbeiten und in Freiberg punkten, was auch nicht einfach ist.“ Kommenden Samstag geht es zum hoch gehandelten SGV. Womöglich kann dann Etienne Portmann mitwirken. Der Spielgestalter soll an diesem Montag nach einer überstandenen Gehirnerschütterung wieder ins Training einsteigen. Möglich, dass der Chefcoach dann sogar Spieler aus dem Aufgebot streichen muss, obgleich in der Regionalliga inzwischen neun Mann auf der Bank Platz nehmen dürfen.

TSV Schott Mainz: Balters – Just, Ahlbach, Gans – Blum (46. Hesse), Mairose, Bohl (76. De Sousa), Neal (46. Rimoldi) – Horozovic – Itoi (66. Kern), El Mahaoui (76. Roden).