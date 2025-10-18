TSV Schott Mainz: Drei Elfer für den Gegner

Es bleibt eine Pleiten-, Pech- und Pannen-Saison für den TSV Schott Mainz. Diesmal torpedierten gleich drei Elfmeter für den TSV Steinbach Haiger die Erfolgsaussichten des Regionalliga-Aufsteigers – kurz nach Anpfiff, Wiederbeginn und Anschlusstor. Das Resultat: 1:4 (0:2), die siebte Niederlage im siebten Heimspiel.

Viel vorgenommen hatte sich der TSV nach dem 4:0-Achtelfinalsieg im Verbandspokal am Dienstag in Gimbsheim. Das sah man, die ersten zwei Minuten brachten schon zwei Strafraumaufenthalte. Hohes Anlaufen, aktives Gegenpressing war die erkennbare Marschroute. Erster Konter, die Hoffnung auf die Abseitsfahne, Robin Balters kommt aus seinem Tor und drängt den Gegenspieler ab, Foul Maurizio Robotta, Eros Dacaj verwandelt (4.).

Immerhin, die Mainzer ließen sich nicht entmutigen – und kamen zu ihrem Anschlusstor, als Abdellatif El Mahaoui einen langen Ball ablegte und Dennis De Sousa Oelsner per Flachschuss traf (53.). Quasi im Gegenzug: Ein Schuss fliegt an Sean Horozovics Arm, Handelfmeter, diesmal darf Serkan Firat ran (55.).

Die Mainzer blieben offensivfreudig, klare Chancen aber hatten die Gäste. Eine davon versenkte Marvin Mika nach einer Ecke per Kopf (33.). TSV-Trainer Samuel Horozovic stellte auf 4-2-3-1 um, wechselte in der Pause dreifach. „Mit dem Anschlusstreffer sind wir im Spiel“, lautete die Devise. Erster weiter Ball der Gäste nach vorn, Foul Shako Onangolo, wieder Elfer, diesmal verwandelt Gwangin Lee (47.).

Freies Geleit für die Gäste

„Steinbach hat individuell richtig viel Klasse, aber wir haben es ihnen mit den Fehlern auch einfach gemacht“, sagt Samuel Horozovic. Auch nach dem Systemwechsel habe der Zugriff gefehlt. Von den Elfmetern abgesehen, war diesmal der entscheidende Haken, dass eine solch mutige Spielweise mit hohem Anlaufen auch mit der entsprechenden Zweikampfführung unterlegt sein muss. Und die fehlte weitgehend, sodass die Gäste sich ein ums andere Mal ballsicher durchspielen konnten.

„Klar gehen die Köpfe dann nicht hoch“, blickt Horozovic auf die beiden frühen Strafstöße. Und konzediert, dass Steinbach in Durchgang zwei ein, zwei Gänge zurückgeschaltet hat. Der TSV-Trainer hebt die „Haltung, dass wir nicht komplett gegen die Wand gefahren sind“, hervor. „Und dass wir permanent hoch anlaufen wollten, zeigt, dass die Jungs noch wollen.“

"Geschlossenheit das A und O"

Nach dem Spiel saß die Mannschaft gut eine Stunde im VIP-Zelt beisammen. „Das Wichtigste in dieser Phase ist jetzt der Teamgeist“, betont Horozovic, „Geschlossenheit ist jetzt das A und O. Keiner zeigt auf den anderen. Wir sind als Mannschaft in den Strudel geraten und kommen auch nur als Mannschaft wieder raus.“

13 Spiele, fünf Punkte. Es braucht eine Serie. Der 28-Jährige erinnert an die gute Rückrunde vor zwei Jahren. Damals lag das Kind allerdings schon im Brunnen, ehe die Mainzer ins Rollen kamen. Weil auch die Konkurrenz reichlich Federn lässt, ist das rettende Ufer noch immer nicht außer Sicht.

Die nächsten namhaften Gegner

Kommenden Samstag (14 Uhr) geht es zu den Stuttgarter Kickers. Es folgt das Spiel gegen Sandhausen und, am 5. November, das Pokal-Viertelfinale beim VfR Grünstadt. „Es fehlt uns sehr, einfach mal in Führung zu gehen. Das löst sehr viel aus“, sagt Horozovic, „noch ist nichts verloren.“

TSV Schott Mainz: Balters – Robotta (46. Horozovic), Just, Gans – Onangolo (56. Blum), Bohl, Portmann (86. Wust), Rimoldi – Gansmann (46. De Sousa) – Roden (46. El Mahaoui), Itoi.