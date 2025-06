TSV Schott Mainz: Der Rekord ist fix

Do., 05.06.2025, 19:30 Uhr

Damit ist die Tabelle komplett. 34 Spiele, 91 Punkte, so gut war noch nie eine Mannschaft, seit die Oberliga Südwest 1978 gegründet worden ist. Damals wie heute war sie definiert als höchste Amateurspielklasse, obgleich es mittlerweile die fünfthöchste Liga ist und damals die dritthöchste war. Nach seinen 33 zu Ende gespielten Partien hatte der TSV den Rekord-Schnitt des FC Homburg von 2017/18 egalisiert. Insofern bleibt auch kein wirkliches Geschmäckle.

„Das war das letzte Ziel, das wir erreichen wollten“, sagt Trainer Samuel Horozovic, „die Entscheidung am Grünen Tisch schmälert das Ganze nicht. Ich habe es den Jungs gesagt: Jeder ist Teil dieses besonderen, prestigeträchtigen Rekords. Die Saison war super, bis auf das Pokalfinale. Der Punkterekord unterstreicht noch einmal, wie gut sich die Mannschaft entwickelt hat. Ich weiß nicht, wer das nach unserem Start erwartet hat.“

Die Hinrunde hatte der TSV noch als Tabellenzweiter beendet, in der Rückrunde stehen 47 von 51 möglichen Punkten zu Buche. Es bleibt bei einer Liga-Niederlage, kassiert im August. „Leider bringt uns das kommende Saison keinen Punkt mehr“, sagt Horozovic. Und doch verleihe der Rekord Selbstvertrauen für den vierten Anlauf in der Regionalliga. „Das wollen wir nach einer kurzen, dreiwöchigen Pause in die Vorbereitung auf eine intensive Saison mitnehmen.“

Der Sportliche Leiter Sascha Meeth spricht vom „I-Punkt für eine hervorragende, außergewöhnliche Saison von allen Beteiligten“ und zollt ein „Riesen-Lob an Trainerteam, Mannschaft und alle Beteiligten“: „Darauf sind wir alle stolz.“