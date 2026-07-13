TSV Schott Mainz: Der nächste schmerzhafte Abgang

Als körperlich starker Mittelstürmer wird Jacob Roden (blaues Trikot) dem TSV Schott fehlen. – Foto: Kristina Schäfer

Eine große Chance für den Spieler, ein weiterer, herber Rückschlag für den Verein. Jacob Roden wechselt vom ambitionierten Oberligisten TSV Schott Mainz zum FC Homburg, der seit Jahren in der Regionalliga nach oben schaut. Mitte voriger Woche kam das Angebot, am Wochenende wurde Einigung erzielt.

„Es tut unheimlich weh“, sagt TSV-Trainer Sascha Meeth, „aber es ist unsere DNA, dass wir unseren Spielern, wenn sie sich so einen Traum verwirklichen können und die Chance haben, in den bezahlten Fußball zu kommen, helfen und uns nicht quer stellen. Wir wünschen ihm von Herzen alles Gute.“

Roden war als Mittelstürmer fest eingeplant. Sein Abgang reißt, genauso wie der Ad-hoc-Wechsel von Sechser Daniel Bohl nach Emmelshausen, eine große Lücke in die Kaderplanung. „Die Vorbereitung hat gezeigt, wie wichtig er für uns ist“, blickt Meeth auf den früheren Bretzenheimer.

„Ernüchternd an der Sache sind einzelne, windige Spielerberater, die Spieler anpreisen, die noch zwei Jahre Vertrag haben, ohne dass die Vereine das erfahren“, betont Meeth, „das ist einfach komplett unseriös.“ Dennoch gelang mit den Saarländern die Einigung auf Ablösemodalitäten, um Roden die Chance auf Regionalliga-Topniveau zu ermöglichen.