TSV Schott Mainz: Der Angriff auf den Klassenerhalt beginnt Regionalligist geht vorsichtig optimistisch in die Restrunde +++ Neuer Cheftrainer coacht in Fulda von Torben Schröder

Schott-Verteidiger Jan Just (links) fehlt den Mainzern in Fulda. Archivfoto: Chiara Puci/Schott Mainz

Mainz. 14 Spiele hat der TSV Schott Mainz Zeit, um sechs Punkte Rückstand auf das womöglich rettende Ufer in der Regionalliga aufzuholen. Der viertletzte Platz ist noch drin, und er reicht, wenn es aus der Dritten Liga keinen Absteiger gibt. Ulm und Saarbrücken sind aktuell akut gefährdet. „Wir müssen unsere Hausaufgaben erledigen – und dann die Daumen drücken“, sagt Trainer Samuel Horozovic.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Hausaufgabe Nummer eins steht am Samstag (14 Uhr) bei der SG Barockstadt an. Die Testspiele geben einigen Grund zum Optimismus. Das Selbstvertrauen aus dem starken 0:0 gegen Schalke 04 II wurde auch durch eine Grippewelle hindurch gerettet. Vor der unter Ausschluss der Öffentlichkeit angesetzten Generalprobe gegen Eintracht Frankfurt II wurden die Oberligisten FV Engers (8:1) und RW Walldorf (3:1) geschlagen.

Abdellatif El Mahaoui ragt heraus Die vielen Treffer stimmen Horozovic optimistisch, zumal der bislang erfolgreichste Torschütze Takero Itoi (FSV Frankfurt) nicht mehr da ist. Abdellatif El Mahaoui, laut Horozovic ein Gewinner der Vorbereitung, könnte in die Bresche springen. „Wir haben an einigen Stellschrauben gedreht“, sagt der Chefcoach. Die Videoanalyse wurde vorverlegt und hat nunmehr das letzte Spiel und nicht mehr vorrangig den nächsten Gegner zum Gegenstand – man will auf sich selbst schauen. Zudem wurde viel intensiver in Kleinstgruppen an positionsspezifischen Techniken und Abläufen gefeilt. Als es unlängst noch einmal kräftig schneite, setzte sich Horozovic selbst auf den zum Schneepflug umgerüsteten Rasenmäher und räumte den Platz frei. Es sollte tunlichst keine Einheit ausfallen, alles ist schließlich akkurat durchgetaktet. „Das waren intensive Wochen“, sagt der 28-Jährige, der mit dem Fitnesszustand seines Kaders trotz der zwischenzeitlich erheblichen Anzahl an Ausfällen zufrieden ist. Aktuell ist, neben ein paar Kranken, nur Jan Just (Adduktorenprobleme) außen vor. Silas Schwarz und Shai Neal feierten ihre lang ersehnten Comebacks auf dem Feld.