TSV Schott Mainz: Der Abstieg ist besiegelt

Was seit Wochen klar war, ist nun auch rechnerisch besiegelt. Der TSV Schott Mainz steigt aus der Regionalliga ab. Daran ändert auch der 3:1 (0:1)-Sieg gegen die Stuttgarter Kickers nichts mehr.
In 90 Minuten gelang vor 380 Zuschauern die Aufholjagd, und in der Rückrunden-Tabelle steht der Aufsteiger auf einem Nichtabstiegsplatz. Doch weil im FC Ingolstadt der letzte, im negativen Sinne, Hoffnungsträger seinen Drittliga-Verbleib nun sicher hat, geht es für die Mainzer nach einem Jahr wieder runter in die Oberliga. Die mit nur einem Sieg sportlich verheerende Hinrunde war letztlich nicht mehr zu kompensieren, für die große Aufholjagd fehlte die Konstanz.
Den Start ins Ende dieser Englischen Woche verschliefen die stark ersatzgeschwächten Mainzer. Pech war dabei, als Maurizio Robotta der Ball aus kürzester Entfernung an den Arm flog. Den Handelfmeter versenkte David Tomic (14.). In die „Kategorie Unfall“ steckt TSV-Trainer Samuel Horozovic diesen Strafstoß: „Kein Vorwurf an Mauri.“
Schwarz' Vorlagen-Doppelpack
Im Verlauf der ersten Halbzeit arbeitete sich sein Team immer besser in die Partie – und knüpfte zunächst nahtlos an den Reigen vergebener Chancen gegen die Kickers Offenbach (1:3) an. Dennis De Sousa Oelsner brach gegen seinen Ex-Verein den Bann, als er im zweiten Versuch nach Benedikt Blums Assist ausglich (52.).
Joker Silas Schwarz brachte den Dreier. Erst spielte er im Konter mit 2:1-Schütze Abdellatif El Mahaoui Doppelpass (73.), dann brach Schwarz am Flügel durch und bediente mustergültig im Zentrum Shako Onangolo (90.+5). Einmal rettete hinten das Gebälk und einmal im Eins-gegen-Eins Robin Balters. Ansonsten lieferten die Mainzer gegen zusehends ermattete Stuttgarter wieder, wie schon vor Wochenfrist gegen den OFC, einen erfrischenden Heimauftritt, den sie diesmal auch mit Toren krönten.
In Sandhausen geht es weiter
„Nach dem Scheiß-Spiel am Mittwoch hat die Mannschaft sich das verdient“, resümiert Horozovic mit Blick auf das 0:6 beim TSV Steinbach. Diesen Montag gibt’s zur Regeneration eine Einheit Padel-Tennis auf der eigenen Anlage, ehe kommenden Samstag in Sandhausen die Abschiedstour aus der Regionalliga weitergeht.
TSV Schott: Balters – Blum, Just, Ahlbach, Gans, Rimoldi (46. Neal) – Horozovic (90.+1 Wust), Robotta, Portmann – De Sousa (70. Schwarz), El Mahaoui (78. Onangolo).