TSV Schott Mainz: Der Abstieg ist besiegelt 3:1-Sieg gegen Stuttgarter Kickers ändert nichts mehr +++ Direkte Rückkehr in die Oberliga von Torben Schröder · Heute, 20:05 Uhr · 0 Leser

Dennis De Sousa Oelsner (links) gelang das 1:1, Abdellatif El Mahaoui das 2:1. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

Was seit Wochen klar war, ist nun auch rechnerisch besiegelt. Der TSV Schott Mainz steigt aus der Regionalliga ab. Daran ändert auch der 3:1 (0:1)-Sieg gegen die Stuttgarter Kickers nichts mehr.

In 90 Minuten gelang vor 380 Zuschauern die Aufholjagd, und in der Rückrunden-Tabelle steht der Aufsteiger auf einem Nichtabstiegsplatz. Doch weil im FC Ingolstadt der letzte, im negativen Sinne, Hoffnungsträger seinen Drittliga-Verbleib nun sicher hat, geht es für die Mainzer nach einem Jahr wieder runter in die Oberliga. Die mit nur einem Sieg sportlich verheerende Hinrunde war letztlich nicht mehr zu kompensieren, für die große Aufholjagd fehlte die Konstanz. Den Start ins Ende dieser Englischen Woche verschliefen die stark ersatzgeschwächten Mainzer. Pech war dabei, als Maurizio Robotta der Ball aus kürzester Entfernung an den Arm flog. Den Handelfmeter versenkte David Tomic (14.). In die „Kategorie Unfall“ steckt TSV-Trainer Samuel Horozovic diesen Strafstoß: „Kein Vorwurf an Mauri.“