TSV Schott Mainz: Alle Neune

Nach 22 Minuten zieht Jürgen Kramny die Stirn in Falten, gestikuliert. „Was machen wir hier?“, will der Trainer der TuS Mechtersheim wissen, kurz nachdem Dennis Arnst das große Geschenk zum Ausgleichstreffer ausgeschlagen hatte. Jan Schulz, Torwart des TSV Schott Mainz, vertändelt den Ball, doch Arnst bringt nur einen Kullerschuss heraus. Und im Gegenstoß wackelt Lennart Thum nach Takero Itois Flanke seinen Gegenspieler aus, knallte den Ball ins Netz (23.) und läutete einen wahren Torhagel des Oberliga-Spitzenreiters ein.

9:0 (4:0) gewannen die Mainzer – nicht ganz so hoch wie in der Hinrunde gegen Eppelborn (11:0), dafür war die Startphase zu leger. Um Shai Neals Führungstor herum, wohlgemerkt. Der Außenverteidiger war nach Jost Mairoses Dribbling über die Grundlinie nachgerückt und staubte ab (7.). Mit Thums 2:0 wurde der TSV so richtig torhungrig, reihte Großchance an Großchance. Thum staubte nach Jacob Rodens Schuss ab (34.). Und bedankte sich mit einem schnell ausgeführten Freistoß beim Vorlagengeber, Roden traf wuchtig (37.).