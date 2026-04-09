TSV Schott Mainz: 20 Kaderplätze sind vergeben

Drei Ausrufe- und ein Fragezeichen: Jost Mairose, Abdellatif El Mahaoui und Nils Gans (v.l.) bleiben - und Luis Hesse vielleicht auch. – Foto: Julien Christ/Scheuring

Zweiter gegen Zweitletzter lauten an diesem Freitag (19 Uhr) die Vorzeichen beim Gastspiel des TSV Schott Mainz bei der SG Sonnenhof Großaspach. Obwohl die Mainzer den Abstieg aus der Regionalliga vor Augen haben, herrscht große Kontinuität. 20 bis 22 Mann stehen beim aktuellen Sportlichen Leiter und künftigen Trainer Sascha Meeth auf der Kader-Liste für die kommende Oberliga-Spielzeit. Darunter ist lediglich ein externer Neuzugang.

Je ein oder zwei Neue für das Mittelfeldzentrum und die Außenbahn könnten hinzu kommen – auch abhängig davon, was aus Maurizio Robotta und Jan Wiltink wird. Ein halbes Dutzend Abgänge steht fest. Darunter ist auch Luca Wust, den es ins Ausland zieht, und Alexander Rimoldi, der erneut das Trikot der TuS Marienborn tragen wird.

Acht weitere Spieler haben verlängert, zwei Mann werden aus der U19 hochgezogen. An wen die mindestens 20 Kaderplätze gehen, was hinter den drei noch bestehenden Fragezeichen steckt, wer künftig statt an der Seitenlinie mit einer Dauerkarte auf der Tribüne sitzt und welche Ziele der TSV sich für die neue Saison steckt, steht im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.