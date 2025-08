TSV Schott: Kantersieg mit dickem Hals

Glänzender Auftakt für den TSV Schott Mainz in seine insgesamt fünfte Regionalliga-Saison. Mit einem deutlichen 4:0 (3:0)-Sieg bei Mitaufsteiger FC Bayern Alzenau knüpfte der Oberliga-Meister nahtlos an seine Rekordsaison an. Und das mit breiter Brust und dickem Hals.

Dass die Ansprache an die Mannschaft dann „mit einer gewissen Wut“ versehen war, hat gewiss nicht geschadet. „Wir wollen uns nichts gefallen lassen, in diesem Spiel, in dieser Liga“, fasst der 28-Jährige zusammen. Die Folge: „Wir waren gierig – und zugleich ziemlich reif in unserem Spiel, haben kaum Fehler gemacht.“ Ein doppelt schöner Moment war das Führungstor. Denn Sean Horozovic, der jüngere Bruder des Übungsleiters, holte nicht nur den Elfer heraus, sondern verwandelte auch selbst sicher neben den Innenpfosten (33.).

Der 19-Jährige, der mit Mainz 05 Deutscher A-Jugend-Meister geworden war, spielte bis zur C-Jugend beim TSV in seinem Heimat-Stadtteil Mombach. Eigentlich wollten sie bei Schott die Bruder-Konstellation vermeiden, doch der Offensiv-Allrounder drängte sich in der Vorbereitung auf, schaffte es zum Start in die Startelf – und leitete den Sieg ein.