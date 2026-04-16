TSV Schott holt Neuzugang und lädt zum Freigetränk

Bennett Kruse wird kommende Saison beim TSV Schott Mainz unter Sascha Meeth spielen (v.l.). – Foto: Chiara Puci / TSV Schott Mainz

Samstags gibt es in Mainz das Marktfrühstück, die Wetterprognose für das Wochenende ist glänzend. Und am Sonntag? Lädt der TSV Schott Mainz zum Frühschoppen ein. Um 14 Uhr treten die Regionalliga-Fußballer gegen die Kickers Offenbach an, die mit rund 400 Fans im abgetrennten Gästebereich erwartet werden. Auf der anderen Seite des Zauns, aus Richtung Auf der langen Lein, gibt es schon ab 11.30 Uhr eine Stunde lang einen Schoppe aufs Haus. Und auch danach noch das stadttypische kulinarische Angebot.

Es ist die Abschiedstour des TSV, das könnte am Sonntag, gelingt gegen den OFC kein Sieg, auch rechnerisch klar sein. Es gilt, ähnlich wie vor zwei Jahren, die hart erarbeitete Regionalliga-Teilnahme an sich zu genießen – erst recht in dieser Englischen Woche, wo es nach dem Gastspiel beim TSV Steinbach Haiger (Mittwoch, 19 Uhr) direkt am Samstag (14 Uhr) gegen die Stuttgarter Kickers ähnlich stimmungsvoll weitergehen dürfte. Drei Gegner, die den Blick eigentlich nach oben richten, aber im tabellarischen Niemandsland gestrandet sind.

„Wir haben in Großaspach bewiesen, dass wir uns nicht ergeben, sondern jedem Gegner ein Bein stellen möchten“, sagt Trainer Samuel Horozovic nach dem knappen 1:2 beim Spitzenreiter. Den letzten Platz der Heimtabelle zu verlassen, wäre ein Ziel, Viertletzter – so weit nach oben schaffte es Schott noch nie – zu werden ebenfalls. Die Personaldecke bleibt eng gestrickt, und doch spricht der Trainer von einem „guten Gefühl“ vor dem Spiel gegen den 14.