TSV Schott holt Neuzugang und lädt zum Freigetränk

Samstags gibt es in Mainz das Marktfrühstück, die Wetterprognose für das Wochenende ist glänzend. Und am Sonntag? Lädt der TSV Schott Mainz zum Frühschoppen ein. Um 14 Uhr treten die Regionalliga-Fußballer gegen die Kickers Offenbach an, die mit rund 400 Fans im abgetrennten Gästebereich erwartet werden. Auf der anderen Seite des Zauns, aus Richtung Auf der langen Lein, gibt es schon ab 11.30 Uhr eine Stunde lang einen Schoppe aufs Haus. Und auch danach noch das stadttypische kulinarische Angebot.
Es ist die Abschiedstour des TSV, das könnte am Sonntag, gelingt gegen den OFC kein Sieg, auch rechnerisch klar sein. Es gilt, ähnlich wie vor zwei Jahren, die hart erarbeitete Regionalliga-Teilnahme an sich zu genießen – erst recht in dieser Englischen Woche, wo es nach dem Gastspiel beim TSV Steinbach Haiger (Mittwoch, 19 Uhr) direkt am Samstag (14 Uhr) gegen die Stuttgarter Kickers ähnlich stimmungsvoll weitergehen dürfte. Drei Gegner, die den Blick eigentlich nach oben richten, aber im tabellarischen Niemandsland gestrandet sind.
„Wir haben in Großaspach bewiesen, dass wir uns nicht ergeben, sondern jedem Gegner ein Bein stellen möchten“, sagt Trainer Samuel Horozovic nach dem knappen 1:2 beim Spitzenreiter. Den letzten Platz der Heimtabelle zu verlassen, wäre ein Ziel, Viertletzter – so weit nach oben schaffte es Schott noch nie – zu werden ebenfalls. Die Personaldecke bleibt eng gestrickt, und doch spricht der Trainer von einem „guten Gefühl“ vor dem Spiel gegen den 14.
Bennett Kruse kehrt nach Mainz zurück
Das hat auch der Sportliche Leiter und Horozovic-Nachfolger Sascha Meeth bei der Kaderplanung. In Bennett Kruse wurde der zweite Neuzugang fix gemacht. Der 20-Jährige, ausgebildet bei Eintracht Frankfurt, Darmstadt 98 und, früh hochgezogen, in Gonsenheim, mauserte sich in den letzten beiden Jahren zum Stammspieler und verlässlichen Scorer bei Hessenligist RW Walldorf.
„Ein wohltuend guter Typ“, sagt Meeth über den Studenten der Sozialen Arbeit, der gemeinsam mit Karim Zeghli (TuS Koblenz) die durch den Abgang von Alexander Rimoldi und Shai Neal entstandene Lücke auf der linken Seite schließen soll. Einen „sehr interessanten jungen Außenstürmer mit extrem viel Tempo, der noch konstanter werden muss“, erwartet Meeth.