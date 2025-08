TSV Schott holt Dennis De Sousa Oelsner zurück

Unmittelbar vor dem ersten Spieltag in der Fußball-Regionalliga hat Aufsteiger TSV Schott Mainz noch einen dicken Fisch an Land gezogen. Dennis De Sousa Oelsner kehrt zurück zu dem Verein, mit dem er 2019/20 Oberliga-Meister geworden war. Danach kam die Karriere des 29-jährigen Mainzers mit brasilianischem Pass so richtig ins Rollen, mit 60 Regionalliga-Einsätzen (12 Tore) in Lippstadt, Walldorf, bei den Stuttgarter Kickers und zuvor in Ulm, wo der Aufstieg und sechs Drittligaspiele folgten. Nun wird De Sousa in seiner Heimatstadt privat und beruflich sesshaft.