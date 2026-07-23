TSV Schott holt Auletta und einen Nationalspieler

Nach Dutzenden Toren in der Verbandsliga zielt Gianni Auletta nun auf seine ersten Oberliga-Treffer ab. – Foto: Keita Sugawara

Auf die unverhofften Abgänge von Jacob Roden und Daniel Bohl hat Oberligist TSV Schott Mainz mit einem Transfer-Doppelschlag reagiert. Vom FC Basara Mainz kommt Stürmer Gianni Auletta (25). Zuletzt in Spanien aktiv war Sechser Fabian Messina (23).

„Es war dringend notwendig, ob der vielen Abgänge ein Statement zu setzen“, sagt Trainer und Kaderplaner Sascha Meeth und spricht von „zwei Wechseln, die wie die Faust aufs Auge zu Schott passen und unsere Transferperiode am Leben erhalten“. Es handele sich um hungrige, regionale Spieler, die den Sprung nach oben schaffen wollen. „Das ist nach vielen schwierigen jetzt ein richtig toller Tag“, strahlt Meeth.

Auletta wurde bei Schott ausgebildet, sammelte unter Meeth einige Regionalliga-Minuten, nahm dann über die Stationen Basara, Bingen und Pfeddersheim Anlauf und schaffte zuletzt bei Eintracht Bad Kreuznach und, wieder, Basara Mainz mit 47 Toren in 71 Verbandsligaspielen binnen zweieinhalb Jahren den Durchbruch.