TSV Schott gewinnt das Stadtderby gegen Mainz 05 II

Mainz. Der TSV Schott hat das Mainzer Stadtduell in der Regionalliga Südwest gegen Mainz 05 II mit 3:0 (3:0) gewonnen und sich im Bruchwegstadion schon zur Halbzeitpause früh abgesetzt. Bei strömendem Regen erwischte die Mannschaft von Trainer Samuel Horozovic vor 769 Zuschauern den deutlich besseren Start in die Partie.
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Nach einer Ecke köpfte TSV-Stürmer Jacob Roden bereits nach fünf Minuten zur 1:0-Führung ein. Die Gastgeber hatten zwar mehr Ballbesitz, taten sich auf dem nassen Rasen aber schwer, ins Spiel zu finden. Die beste Gelegenheit zum Ausgleich vergab Justin Seven in der 11. Minute, als er zunächst an TSV-Torhüter Robin Balters scheiterte und den Nachschuss über das Tor setzte. Der Tabellensiebzehnte nutzte dagegen seine Torchancen eiskalt aus. Nach gut einer halben Stunde erzielte Daniel Bohl nach einem Konter das 2:0 (33.). Noch vor der Pause erhöhte Dennis de Sousa Oelsner auf 3:0, nachdem die 05-Abwehr den Ball nicht entscheidend klären konnte und die Gäste den Angriff konsequent ausspielten. Zur Halbzeit war die Partie damit bereits vorentschieden. In der Schlussphase wurde es noch einmal hitzig: In der 90. Minute zeigte Schiedsrichterin Selina Menzel Ismael Wiegand nach einem Foul und anschließenden Protesten die Gelb-Rote Karte, sodass die Gäste die fünfminütige Nachspielzeit in Unterzahl beenden mussten.
„Ich muss den Jungs ein Kompliment aussprechen. Wir hatten intensive Wochen, mit dem Pokalspiel, was alles ziemlich viel Kraft gekostet hat. Vor allem mit der dünnen Personaldecke, war das heute richtig richtig gut. Das frühe Tor hat uns noch mehr Selbstbewusstsein gegeben“, sagte Schott-Trainer Samuel Horozovic. Seine Mannschaft blieb auch nach dem Seitenwechsel gefährlich und hätte die Führung weiter ausbauen können. „In der zweiten Halbzeit kann man eigentlich nur kritisieren, dass wir nicht das 4:0 gemacht haben. Die Möglichkeiten dazu waren definitiv da“, betonte Horozovic. Entsprechend zufrieden zeigte sich der TSV-Trainer mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Wir sind rundum glücklich.“
Die Regionalliga-Mannschaft von Mainz 05 hingegen fand über die gesamte Spielzeit kaum ins Spiel. Trainer Benjamin Hoffmann hatte mit Dominik Horlbeck, Daniel Imafidon und Mika Preßler gleich drei U19-Spieler von Beginn an in die Startelf beordert. „Wir wählen den Ausbildungsweg und geben ihnen jetzt in dieser Phase die Möglichkeit, den Männerfußball kennenzulernen“, erklärte Hoffmann.
Die Niederlage wollte der U23-Trainer jedoch nicht an den Nachwuchsspielern festmachen. „Es hat nicht an diesen Spielern gelegen, dass wir vor allem in der ersten Halbzeit ein derart schlechtes Spiel gemacht haben. Sowohl mit als auch gegen den Ball.“ Vielmehr habe seine Mannschaft „im gesamten Spiel nie wirklich einen Zugriff gefunden“.
Besonders im eigenen Ballbesitz fehlte es den 05ern an Spielideen. „Wir waren in der ersten Halbzeit nie länger als 30 Sekunden im letzten Drittel von Schott. Dann spielst du den Gegnern einfach in die Karten“, erklärte Hoffmann. Die Gäste nutzten genau diese Räume immer wieder für schnelle Umschaltsituationen. „Ich hätte mir da in den Zweikämpfen und in der Spielweise mehr Geradlinigkeit von den Jungs gewünscht. Wir haben in diesen Situationen keine guten Entscheidungen getroffen“, sagte Hoffmann. Insgesamt habe seine Mannschaft nicht das eigene Leistungsniveau erreicht: „Wir waren heute insgesamt nicht auf dem Top-Niveau.“
Der TSV Schott gewinnt erstmals seit sechs Jahren wieder ein Spiel gegen die U23-Fußballer von Mainz 05. „Unser Matchplan hat gut funktioniert, das sieht man dann auch am Ergebnis. Wir waren von Anfang an da, die Stimmung hat gepasst“, sagte der Torschütze zum 1:0, Jacob Roden. „Im Bruchweg zu spielen, gibt einem noch mal extra viel. Es hat Spaß gemacht. Und das Gefühl, das wir in den vergangenen Wochen hatten, gibt uns einen guten Aufwind und spiegelt sich dann auch in den Ergebnissen wider.“
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Nach der zweiten Heimniederlage der Saison rutscht Mainz 05 II (43 Punkte) zurück auf den vierten Tabellenplatz und verpasst vorerst den Anschluss an die Spitzengruppe. Der TSV Schott bleibt mit 19 Punkten auf dem 17. Tabellenplatz.