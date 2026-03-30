TSV Schott gewinnt das Stadtderby gegen Mainz 05 II

Besonders im eigenen Ballbesitz fehlte es den 05ern an Spielideen. „Wir waren in der ersten Halbzeit nie länger als 30 Sekunden im letzten Drittel von Schott. Dann spielst du den Gegnern einfach in die Karten“, erklärte Hoffmann. Die Gäste nutzten genau diese Räume immer wieder für schnelle Umschaltsituationen. „Ich hätte mir da in den Zweikämpfen und in der Spielweise mehr Geradlinigkeit von den Jungs gewünscht. Wir haben in diesen Situationen keine guten Entscheidungen getroffen“, sagte Hoffmann. Insgesamt habe seine Mannschaft nicht das eigene Leistungsniveau erreicht: „Wir waren heute insgesamt nicht auf dem Top-Niveau.“

Der TSV Schott gewinnt erstmals seit sechs Jahren wieder ein Spiel gegen die U23-Fußballer von Mainz 05. „Unser Matchplan hat gut funktioniert, das sieht man dann auch am Ergebnis. Wir waren von Anfang an da, die Stimmung hat gepasst“, sagte der Torschütze zum 1:0, Jacob Roden. „Im Bruchweg zu spielen, gibt einem noch mal extra viel. Es hat Spaß gemacht. Und das Gefühl, das wir in den vergangenen Wochen hatten, gibt uns einen guten Aufwind und spiegelt sich dann auch in den Ergebnissen wider.“

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Nach der zweiten Heimniederlage der Saison rutscht Mainz 05 II (43 Punkte) zurück auf den vierten Tabellenplatz und verpasst vorerst den Anschluss an die Spitzengruppe. Der TSV Schott bleibt mit 19 Punkten auf dem 17. Tabellenplatz.