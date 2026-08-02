TSV Schott: Freude über Auftakt-Sieg, Ärger über Verband

Der ruhende Ball und Jost Mairose (links), das war in Ahrweiler eine Erfolgsgeschichte. – Foto: Michael Fink (Archiv)

Auch wenn noch lange nicht alles rund lief – es war ein souveräner 3:0 (1:0)-Auftaktsieg des TSV Schott Mainz beim Ahrweiler BC im Oberliga-Duell Aufsteiger gegen Absteiger.

Sascha Meeth sah bei seinem Trainer-Comeback einen „komplett ungefährdeten Sieg“, den Karim Zeghli mit einem Treffer, der stark nach Flankenversuch aussah, einleitete (22.). Zu zehnt – Beykan Sengül sah wegen groben Foulspiels Rot (61.) – landeten die Platzherren mit ihrer ersten dicken Chance einen Pfostentreffer (68.). Jost Mairose per direktem Freistoß (80.) und Sean Horozovic, der einen Konter vollendete (89.), sorgten für Ruhe.

Der TSV startet also mit Rückwind in seine letzte normale Trainingswoche bis zum DFB-Pokalspiel gegen Gladbach (23. August). Fünf Tage vorher kommt zum Verbandspokal-Auftakt Wormatia Worms. „Ich bin fast froh, dass wir nicht reisen müssen“, sagt Meeth, „aber wie der Heimatverband uns durch diese ersten zwei Monate hetzt, ist nicht normal. Und das, bevor wir den Südwesten im DFB-Pokal vertreten sollen, ohne Möglichkeit der Verlegung.“ Samt dem vorgezogenen Ligaspiel gegen den FC Cosmos (12. August) geht der TSV aus zwei Englischen Wochen in das Gladbach-Spiel.