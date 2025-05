TSV Schott: Final-Niederlage "leider verdient"

Symptomatisch: Drei Pirmasenser versuchen gemeinsam, Etienne Portmann zu stoppen. – Foto: Marcel Heeg / TSV Schott Mainz

Vier, fünf, sechs Mal kommen sie noch zum Abschluss, unmittelbar vor dem Tor. Mal schießen sie den eigenen Mann an, mal einen Gegenspieler, und wenn alle Stricke reißen, steht der überragende Benjamin Reitz im Tor des FK Pirmasens im Weg. Trotz eines energischen Schlussspurts unterlag der TSV Schott Mainz im Verbandspokal-Finale 1:2 (0:2). „Aufgrund der ersten Halbzeit absolut verdient“, wie TSV-Trainer Samuel Horozovic eingestehen muss.

Die letzten drei Finals hatten allesamt die Mainzer gewonnen. Zwei Wochen nach dem insgesamt vierten Regionalliga-Aufstieg blieb eine erneute Titelverteidigung ein Wunschtraum. Der FKP schien den Oberliga-Meister mit seinem energischen Start zu überraschen. Schon in der ersten Minute patzte der TSV auf letzter Linie und verhinderte durch Jan Just nur in größter Not den Rückstand. Sonst sind die Mainzer Frühstart-Spezialisten, doch das unterbanden die Westpfälzer.

„Pirmasens war griffig in den Zweikämpfen. Wir haben viele leichte Fehler gemacht, die uns normalerweise nicht passieren“, analysiert Daniel Bohl, der gegen seinen Ex-Club von der Bank aus startete. „Es sah aus, als wenn wir gehemmt wären“, sagt Joker-Kollege Leon Kern, „jeder hat versucht, alles zu geben, aber wir haben es leider nicht auf den Platz bekommen.“ Fahrig im Passspiel, luftig in der Konterabsicherung, unklug im Aufbau, der immer wieder über die vom FKP gebaute Sackgasse im Mittelfeldzentrum führte, statt Umwege zu suchen. Und schwach in den Zweikämpfen. Kurz, alles das, was die Mainzer sonst stark macht, fehlte vor dem Seitenwechsel.

Daniel Bohl und Leon Kern (v.l.) müssen die verdiente Niederlage eingestehen. – Foto: Heeg

Da waren die Gegentore durch Luka Dimitrijevics Flachschuss an den Innenpfosten (14.) und Marc Ehrhart (33.) folgerichtig. Am 0:2 hatte Tobias Jänicke, der von den 1.628 Zuschauern zum Spieler des Spiels gewählt wurde, mit seinem Spurt an drei Mainzern vorbei den Löwenanteil. Kevin Büchler scheiterte aus der 0:1-Position am Außenpfosten (30.). Und der TSV? Mühte sich zu zwei Chancen durch Jacob Roden (20., 35.) sowie Dominik Ahlbachs Distanzschuss (38.). Und wirkte doch fast chancenlos. „Vielleicht lag es an der Formation“, sinniert Horozovic bemerkenswert ehrlich. Dafür spricht der verbesserte Auftritt nach dem Seitenwechsel, nun nach Dreifach-Wechsel im 4-3-3. Auch wenn besser noch lange nicht gut bedeutete. Leon Kerns Volley (49.), Shai Neals Rückraum-Hammer (63.) sowie Takero Itois (76.) und Kerns (81.) Kopfbälle hatten Potenzial, doch im FKP-Konter war mehrmals auch das 0:3 drin. Anhaltende Druckphasen gab es erst nach dem 1:2, als Leon Kern eine aus Etienne Portmanns Freistoß in die Mauer resultierende Kerze einköpfte (86.). Jetzt schien, inklusive der fünfminütigen Nachspielzeit, der Ausgleich zum Greifen nah.

Leon Kerns Anschlusstor entfachten den Schlussspurt - letztlich zu spät. – Foto: Heeg