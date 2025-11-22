TSV Schott: Ein Sieg!

Die Regionalliga-Rückrunde beginnt für den TSV Schott Mainz genauso wie die Hinserie: mit einem Sieg gegen Mitaufsteiger Bayern Alzenau. Beim 1:0 (1:0) war Alexander Rimoldi der Mann des Tages. Ecke Etienne Portmann, Kopfball Nils Gans, Abstauber Rimoldi (22.). Dass dies schon das Siegtor sein würde, ahnte niemand.
Denn die Mainzer spielten seit ihrem 4:0-Auftakt beim Mitaufsteiger nur noch im Pokal zu Null, gewannen kein Ligaspiel mehr – und ließen eine Vielzahl Chancen zur Vorentscheidung aus. Das 1:0 war längst überfällig. Da sah der leidgeprüfte Schott-Anhang, als Lucas Sitter plötzlich im Rückraum frei zum Schuss kam (90.), den Ball schon im eigenen Netz zappeln. Doch der Alzenauer zielte weit drüber.
Von einem verdienten Sieger und einem Ergebnis, das höher hätte ausgehen können, sprach Gästetrainer Angelo Moro. „Tut gut, mal wieder Glückwünsche entgegen zu nehmen“, strahlt Schott-Chefcoach Samuel Horozovic. Es war sogar Zeit für Humor. Ein Sieg – „das müssen wir erst mal verarbeiten“.
"Wird nicht der einzige Sieg bleiben"
Nachdem Portmann und Rimoldi vor Wochenfrist in der schwägerlichen Coproduktion gegen Trier (1:1) zumindest den ersten Heimpunkt bewirkt hatten, kann man schon von einem Aufwärtstrend sprechen. „Man sollte uns nicht abschreiben“, sagt Rimoldi, „wir haben nicht das Gefühl, dass wir chancenlos sind.“ Das rettende Ufer ist zumindest nicht mehr gänzlich außer Sicht, und kommende Woche geht es zum Tabellennachbarn Bahlingen. Wieder so eine Partie, in der beide Seiten sagen werden: Wenn nicht jetzt, wann dann. „Wir wollen auch da dreifach punkten“, betont Horozovic. Und stellt klar: „Das wird nicht der einzige Sieg in der Rückrunde bleiben.“
In vielen Disziplinen – Kompaktheit, Ballsicherheit, Zweikampfquote, dem Energielevel auf dem Feld – sind, wenn auch gegen einen schwachen Gegner, Steigerungen unübersehbar. Fehlt noch die Abschlussquote. Allein Takero Itoi hätte frei vor dem Keeper drei Treffer setzen können und knallte zudem eine Direktabnahme auf die Latte. Jan Just und Daniel Bohl wurden nach Standards gefährlich.
Chancen über Chancen vergeben
Jacob Roden verpasste eine Flanke frei vor dem Kasten um Zentimeter und scheiterte aus einem Meter an Alessio Samarellis Blitzreflex. Portmanns Sololauf und Gans' Konter-Abschluss hätten Tore verdient gehabt. Manch weiterer Umschalter wurde zu schlecht ausgespielt. Chancen dieser Kragenweite gab es bei den Gästen zwei – eine davon ganz am Ende. Die einzige Mainzer Schwächephase vor dem Seitenwechsel wurde im Kollektiv schadlos überstanden, nach zwei Systemwechseln war auch der Zugriff wieder da.
„Das waren zwei schöne Heimspiele für mich – und noch schönere für die Mannschaft nach der katastrophalen Hinrunde“, strahlt Rimoldi, „heute waren wir einfach konsequent, haben uns richtig viele Torchancen herausgespielt und erzwungen.“ Der Stimmung wird das allemal gut tun: „Die ist an sich gut, wir verstehen uns alle gut. Was nicht stimmt, sind bislang die Ergebnisse.“
Logisch, dass nach so einer Hinrunde das Umfeld längst in Unruhe ist und vieles hinterfragt. Dieser Dreier soll Auftrieb geben, weitere Energien freisetzen. Und er sollte, anders als in der Hinrunde, tunlichst keine Eintagsfliege bleiben.
TSV Schott Mainz: Balters – Just, Mairose, Gans – Onangolo (90.+7 Wiltink), Horozovic (90.+7 Gansmann), Bohl, Rimoldi (46. Ahlbach) – Portmann – Roden (67. Wiegand), Itoi (89. Vodi).