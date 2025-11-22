TSV Schott: Ein Sieg!

Alexander Rimoldi gelang, nach Nils Gans' Vorarbeit (weiß, v.r.), das Siegtor. – Foto: Chiara Puci / TSV Schott (2)

Die Regionalliga-Rückrunde beginnt für den TSV Schott Mainz genauso wie die Hinserie: mit einem Sieg gegen Mitaufsteiger Bayern Alzenau. Beim 1:0 (1:0) war Alexander Rimoldi der Mann des Tages. Ecke Etienne Portmann, Kopfball Nils Gans, Abstauber Rimoldi (22.). Dass dies schon das Siegtor sein würde, ahnte niemand.

Heute, 14:00 Uhr TSV Schott Mainz Schott Mainz Bayern Alzenau Bayern Alzenau 1 0 Abpfiff Denn die Mainzer spielten seit ihrem 4:0-Auftakt beim Mitaufsteiger nur noch im Pokal zu Null, gewannen kein Ligaspiel mehr – und ließen eine Vielzahl Chancen zur Vorentscheidung aus. Das 1:0 war längst überfällig. Da sah der leidgeprüfte Schott-Anhang, als Lucas Sitter plötzlich im Rückraum frei zum Schuss kam (90.), den Ball schon im eigenen Netz zappeln. Doch der Alzenauer zielte weit drüber.

Von einem verdienten Sieger und einem Ergebnis, das höher hätte ausgehen können, sprach Gästetrainer Angelo Moro. „Tut gut, mal wieder Glückwünsche entgegen zu nehmen“, strahlt Schott-Chefcoach Samuel Horozovic. Es war sogar Zeit für Humor. Ein Sieg – „das müssen wir erst mal verarbeiten“. "Wird nicht der einzige Sieg bleiben"

Nachdem Portmann und Rimoldi vor Wochenfrist in der schwägerlichen Coproduktion gegen Trier (1:1) zumindest den ersten Heimpunkt bewirkt hatten, kann man schon von einem Aufwärtstrend sprechen. „Man sollte uns nicht abschreiben“, sagt Rimoldi, „wir haben nicht das Gefühl, dass wir chancenlos sind.“ Das rettende Ufer ist zumindest nicht mehr gänzlich außer Sicht, und kommende Woche geht es zum Tabellennachbarn Bahlingen. Wieder so eine Partie, in der beide Seiten sagen werden: Wenn nicht jetzt, wann dann. „Wir wollen auch da dreifach punkten“, betont Horozovic. Und stellt klar: „Das wird nicht der einzige Sieg in der Rückrunde bleiben.“

Großer Jubel nach dem Führungstor.