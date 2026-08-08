TSV Schott: "Die Unterschiedsspieler fehlen" Mainzer lassen im Schlussspurt gegen Emmelshausen-Karbach den Sieg liegen +++ Robotta bleibt +++ Schon viele Gladbach-Tickets weg von Torben Schröder · Gestern, 18:13 Uhr · 0 Leser

Neuzugang Bennett Kruse erzielte das Mainzer Führungstor. – Foto: Sebastian Bohr (Archiv)

Sean Horozovic, der frei auf das Tor läuft und den Querbalken trifft, und Karim Zeghli, der den Abpraller nicht einfach aufs recht leere Tor knallt, sondern noch mal aufzieht. Kurz darauf Gianni Auletta, der den Ball kompliziert mit rechts spitzelt, statt ihn mit links ins Tor zu schieben. Der Schlussspurt des TSV Schott Mainz, zweimal glänzend von Jonas Sträßer inszeniert, hätte den Sieg bringen müssen. So blieb es beim alles in allem gerechten 2:2 (1:1) bei der Heim-Rückkehr in die Oberliga gegen den FC Emmelshausen-Karbach.

„Es ist ein weiter Weg, das wissen wir“, sagt Trainer Sascha Meeth, „in der Breite haben wir einen Top-Kader, aber die Unterschiedsspieler fehlen.“ Das werde sich entwickeln, genug Potenzial sieht der Kaderplaner allemal. „Aber in der aktuellen Phase brauchen wir Jost oder Silas auf dem Platz.“ Beide Führungsspieler, Mairose und Schwarz, fehlten aus privaten Gründen. So hakte es immer wieder, im gemeinsamen Anlaufen, im Zirkulieren, im Umschaltspiel. „Das Gute“, sagt Meeth, „wir sind wiedergekommen, nach einer langen, schwachen Phase.“ Bennett Kruse hatte früh, per Chipball in die Tiefe geschickt, Aluminium getroffen und den Abpraller selbst verwertet (7.). Zwei Elfmeter brachten die Wende. Beim ersten, verursacht von Shako Onangolo (42.), stand dessen Einwechsel-Ersatzmann Jan Just schon an der Seitenlinie. „Den nehme ich auf meine Kappe, da hätte ich früher einen Impuls geben müssen“, sagt Meeth. Einige Spieler standen in dieser Phase neben den Schuhen. In den schwachen Mainzer Wiederbeginn hinein verursachte Nils Gans den nächsten Elfer (52.). Zweimal verwandelte Serhat Koruk.