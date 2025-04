TSV Schott: Das 100. Tor will einfach nicht fallen

Oberliga-Spitzenreiter TSV Schott Mainz muss weiter auf sein 100. Saisontor warten – und der SV Gonsenheim auf den zweiten Sieg im nicht mehr ganz so neuen Jahr.

In der Schlussphase erwarb sich Radoslav Radev Fleißkärtchen als Balljunge. Immer wieder flog aus dem Zuschauerbereich ein zweiter und dritter Ball aufs Feld, den der Mainzer Fitnesstrainer prompt wieder einsammelte. Hitzig und lang war die Schlussphase, doch das Tor wollte nicht fallen, auch in doppelter Überzahl nicht.

In einer wilden Startphase der zweiten Hälfte hatten die Platzherren ihre beste Chance. Und der TSV traf sogar, durch Lennart Thum, doch offenbar weil Daniel Bohl dem Lupfer seines Kollegen den Weg ins Tor frei blockte, wurde auf Foulspiel entschieden (54.). Sowohl auf dem Tablet direkt am Spielfeldrand als auch im Video aus nächster Nähe durch Club-Fotografin Chiara Puci konnte Horozovic nicht erkennen, was gewesen sein soll.

Ähnlich ging es kurz drauf Anes Abdiovski, der wegen Drüberhaltens die Rote Karte sah (59.). „Auch nicht berechtigt“, nimmt Horozovic den Ex-Gonsenheimer in Schutz. Nun mehrten sich die Chancen. Locker eine Handvoll guter Gelegenheiten gab es, auch nachdem Dustin Zahnens Ampelkarte die Karbacher weiter dezimierte (88.). Dafür vervielfachte sich nun die Anzahl Spielbälle.

"Die Welt geht nicht unter"

„Wir haben einige Bälle schon drin gesehen, und einer war ja auch drin“, resümiert der TSV-Trainer, „aber die Welt geht nicht unter, unser Vorsprung ist immer noch komfortabel. Die Stimmung war frustriert, aber positiv.“ Die Siegesserie ist gerissen, die im August eingeschlagene Strecke ungeschlagener Spiele geht weiter.

TSV Schott: Schulz – Wiltink, Just, Gans, Neal – Bohl (61. Portmann) – Mairose, Kukanda (88. Ahlbach) – Kern, Thum (73. Gansmann), Itoi (73. Vodi).