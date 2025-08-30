TSV Schott: Ausgleichstor zu zehnt

Punktgewinn in Unterzahl, und das vor 1.100 Zuschauern beim stark gestarteten FSV Frankfurt – Regionalliga-Aufsteiger TSV Schott Mainz hat nach drei Niederlagen am Stück ein Zeichen gesetzt. Beim 2:2 (1:1) am Bornheimer Hang gelang zweimal der Ausgleich, zum zweiten Mal zu zehnt. „Wir können mit dem Punkt super zufrieden sein“, strahlt TSV-Trainer Samuel Horozovic, „wir haben ihn uns hart erkämpft, durch Mentalität. Die Jungs haben trotz all der Rückschläge nicht die Köpfe hängen lassen und sich belohnt.“

Erinnerungen an das frustrierende 2:4 gegen Fulda vor Wochenfrist wurden wach, als Ismail Harnafis Flanke nach kurz gespielter Ecke und Doppelpass mit Ex-Schottler Giorgio Del Vecchio ins lange Eck segelte (8.). Umso wichtiger, dass Shai Neal nach Verlagerung, Flanke von Jan Wiltink und Kopfball von Dennis De Sousa Oelsner prompt per Abstauber ausglich (11.). „Der FSV muss schon nach drei Minuten 1:0 führen“, gibt Horozovic mit Blick auf Cas Peters' Lattentreffer zu. Danach klappte die Defensivarbeit im tiefer formierten Block besser, doch die Umschaltangriffe blieben aus, das 1:1 ausgenommen.

Dann setzte es den doppelten Rückschlag. Erst flog dem TSV ein schneller Gegenangriff um die Ohren, die linke Abwehrseite war blank, Birkan Celik – noch ein ehemaliger Schott-Spieler – versenkte den dritten Versuch im Zentrum nach Robin Balters' Doppel-Parade (52.). Dann flog Shai Neal nach wiederholtem Foulspiel vom Feld (63.). „Wir sind trotzdem drin geblieben“, betont Horozovic, der Neuzugang Shako Onangolo vom Sturm im 5-3-1 auf die linke Schiene versetzte und mit Zufriedenheit sah, wie seine Spieler immer wieder den Spielfluss unterbrachen.

Und dann eiskalt zuschlugen, als Sean Horozovic nach einem Einwurf flankte und Wiltink am zweiten Pfosten einnickte (70.). „Gut zu sehen, dass beide Schienenspieler getroffen haben, denn wir wollen, dass sie immer wieder in die Box vorstoßen“, sagt der Chefcoach. Der Lucky Punch wäre drin gewesen, doch Takero Itoi setzte die Kugel um Zentimeter neben den Pfosten. Gleichwohl: „Wir haben es in Unterzahl gut gemacht, auch mit dem Ball, hatten immer wieder Entlastungsangriffe.“