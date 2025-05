TSV Schott: Auch der Matchwinner hat verlängert

„Ich fühle mich unfassbar wohl in der Mannschaft“, sagt Schulz, der sich auf dem Sprung zum USA-Stipendium vorige Saison eigentlich nur beim TSV fit halten wollte, dann doch in Deutschland weiter studierte und nun auf die Regionalliga-Rückkehr zusteuert. Weil neben seinem Ex-Club FK Pirmasens auch die Lauterer gepatzt haben, kann schon kommende Woche nach den Spielen bei Eppelborn und Eisbachtal der Titel perfekt sein.

Im alten Jahr noch die Nummer zwei, nutzte er eine kurze Verletzungspause von Keeper-Kollege Robin Balters – just in den Wochen, in denen der TSV gegen die Verfolger TuS Koblenz (4:1) und FCK II (4:1) brillierte. „Dann war der Flow da, ich habe nur noch ein Gegentor gefangen“, blickt der Kreuznacher zurück, der vor dem Spiel auch seinen Vertrag verlängert hatte – und das Rennen um den Platz zwischen den Pfosten mit Balters zur neuen Saison wieder aufnehmen wird.

"Da ist er sehr besessen"

„Kein Gegentor, da ist er sehr besessen“, blickt Etienne Portmann auf seinen Keeper. Mit einer Drehung gegen drei Mann und einer maßgenauen Verlagerung auf Righteous Vodi leitete der Spielmacher das Führungstor ein. Antritt vom Flügelstürmer, Querpass auf Kern, und die 100 waren voll. Eine Handvoll sehr guter Chancen ließen die Mainzer aus, ehe Takero Itoi nach einer Ecke den Deckel drauf machte (81.). „Der gehaltene Elfer war ein Schlüsselmoment“, sagt TSV-Trainer Samuel Horozovic, der von einem „verdienten Arbeitssieg“ spricht. Das 100. Tor? „Hauptsache drei Punkte. Aber es ist eine schöne Nebengeschichte.“

Auf ein „sehr anstrengendes Spiel“ blickt Portmann zurück. Die Hitze drückt auf dem heimischen Kunstrasen immer besonders, der Gegner spielte gefällig mit. „Wir hatten eine bessere Mentalität“, resümiert der 27-Jährige, der nach dem 1:0 auf der Tribüne eine bekannte Stimme jubeln hörte. Marienborn-Trainer Ali Cakici ließ einen Gutteil der 250 Zuschauer teilhaben an seiner Freude über die Glanzleistung seines ehemaligen Schützlings. „Ich musste mir im Mannschaftskreis einige Sprüche anhören“, schmunzelt Portmann, „ich war froh, dass er noch ein T-Shirt anhatte.“

"Gemeinsame Erlebnisse genießen"

Über den Zeitpunkt der Meisterschaft wurde weder in der Kabine noch beim traditionellen gemeinsamen Essen mit Ehrenamtlichen und Fans im VIP-Zelt viel gesprochen. „Wir versuchen die gemeinsamen Erlebnisse zu genießen“, sagt Portmann, „jeder Sieg ist cool. In der Regionalliga werden es weniger sein.“ Eine Handvoll Schott-Spieler zieht abends gern noch ins 3Sein in die City weiter, viele andere stellen sich innerlich schon auf die nächste Kraftraum-Einheit am Montag ein und wollen da glänzen. Voller Fokus auf den Sport.

„Für die Oberliga zu gut, für die Regionalliga zu schlecht, heißt es über uns“, sagt Portmann, „ich bin der Meinung, das stimmt nicht.“ Diesen Beweis wollen die Mainzer kommende Saison gern antreten. Ein Trumpf: die sichere Defensive. „Gegentore sind auch bei Siegen immer ein kleiner Schandfleck“, sagt Schulz, „zu Null, das macht was mit der Mannschaft, gibt Selbstvertrauen, darüber baust du eine unfassbare Stärke auf.“ 411 Minuten sind es nun ohne Gegentor.

TSV Schott: Schulz – Just, Ahlbach, Gans, Neal – Bohl (88. Rimoldi) – Portmann, Mairose (58. Kukanda) – Kern (78. Roden), Thum (78. Gansmann), Vodi (46. Itoi).