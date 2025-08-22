TSV Schornbach: "Wir wollen unter die Top 5"

Im FuPa-Teamcheck spricht Trainer Giuseppe Greco vom TSV Schornbach über die schwierige Vorsaison, personelle Veränderungen und ambitionierte Ziele für die neue Spielzeit in der Bezirksliga Rems/Murr/Hall. Außerdem lobt er einen Spieler, der sich zum echten Vorbild entwickelt hat.

Highlight in der Vorbereitung Trotz der Herausforderungen in der Vorsaison blickt Greco optimistisch nach vorn. Besonders positiv blieb in der Vorbereitung ein Moment in Erinnerung: das Derby gegen die SG Schorndorf. „Unser Highlight war das Derby gegen die SG Schorndorf“, betont der Trainer. Dieses Spiel habe der Mannschaft nicht nur sportlich, sondern auch emotional Auftrieb gegeben, um gestärkt in die neue Saison zu starten.

Rückblick auf eine schwierige Saison Giuseppe Greco macht keinen Hehl daraus, dass die vergangene Spielzeit des TSV Schornbach alles andere als einfach war. „Unsere Vorsaison war aufgrund der Abgänge und Verletzungen sehr durchwachsen“, erklärt der Trainer offen. Die personellen Engpässe machten es den Schornbachern schwer, flexibel zu agieren. „Uns haben Alternativen in der Kaderbreite gefehlt, und wir konnten selten agieren, sondern maximal reagieren.“ Diese Umstände hätten in vielen Spielen verhindert, dass das Team sein volles Potenzial ausschöpfen konnte.

Ein Vorbild im Team

Wenn es um herausragende individuelle Entwicklungen innerhalb der Mannschaft geht, fällt Greco ein Name sofort ein. „Niki Specht hat sich durch Zweikampfstärke, Konstanz und Wille zum Vorbild entwickelt“, lobt der Coach. Der Spieler habe sich durch kontinuierliche Leistungen und seinen Einsatz auf und neben dem Platz einen besonderen Stellenwert erarbeitet.

Ambitioniertes Ziel für die neue Saison

Mit Blick auf die kommende Spielzeit formuliert Greco ein klares Ziel. „Unter die Top 5“, sagt er. Nach der schwierigen Vorsaison soll die Mannschaft nun wieder stabiler auftreten und in der Bezirksliga Rems/Murr/Hall um die vorderen Plätze mitspielen. „Wir wissen, dass es nicht einfach wird, aber wir wollen uns in der Spitzengruppe etablieren“, unterstreicht der Trainer die Ambitionen seines Teams.

Favoritenrolle klar verteilt

Auch wenn der TSV Schornbach selbst hohe Ziele verfolgt, sieht Greco die Favoritenrolle für die Meisterschaft klar bei zwei anderen Teams. „SV Allmersbach & TSV Gaildorf“, nennt er ohne Zögern. Beide Vereine hätten ihrer Ansicht nach die Qualität und Konstanz, um ganz oben mitzuspielen.

Große personelle Veränderungen

Der Kader des TSV Schornbach hat sich in der Sommerpause spürbar verändert. „Wir haben einige Abgänge zu verzeichnen“, berichtet Greco. So verließen Kevin Mezger, Mato Kelava, Mathias Guni und Batu Kirli die erste Mannschaft und spielen künftig für die TSV Schornbach II. Außerdem wechselte Canberk Ok zum SC Urbach, während Timo Morawietz seine aktive Karriere beendete.

Doch auch bei den Neuzugängen hat sich einiges getan. Unter den neuen Gesichtern sind Faris Hodzic aus der A-Jugend des SVF, Johnny Amendola vom TV Oeffingen II, Jermaine Tyronne Andersen, Zakaria Erriah von Anagennisis Schorndorf, Eridon Hashani vom TV Oeffingen I, Noah Pilchowski vom TSV Uhlbach, Noyan Firat vom TV Oeffingen II, Berkant „Bero“ Salman von ASGI Schorndorf sowie Firat Kaya vom SSV Schwäbisch Hall.

Relegationsspiele bleiben sinnvoll

Abschließend nimmt der Trainer zu den Relegationsspielen am Saisonende Stellung. Für Greco steht fest, dass diese unbedingt beibehalten werden sollten. „Prinzipiell ja, damit die Ligatauglichkeit im direkten Vergleich bestätigt wird“, sagt er. Der sportliche Wert dieser Entscheidungsspiele sei hoch, weil sie den Teams die Möglichkeit böten, sich auf Augenhöhe zu beweisen und den Auf- oder Abstieg fair auszuspielen.

Zuversicht vor dem Saisonstart

Mit einem deutlich breiter aufgestellten Kader, neuen Impulsen und dem festen Ziel, unter die besten fünf Teams zu kommen, blickt der TSV Schornbach optimistisch auf die Saison 2025/2026. Für Greco und sein Team gilt es nun, die neuen Spieler zu integrieren, Konstanz in die Leistungen zu bringen und das Potenzial der Mannschaft bestmöglich auszuschöpfen. Die Zuversicht ist groß, dass der TSV in dieser Spielzeit nicht mehr nur reagieren, sondern aktiv das Geschehen in der Liga mitgestalten kann.