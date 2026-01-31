TSV Schornbach II: „Weiterhin von Spiel zu Spiel denken“ FuPa-Teamcheck: TSV Schornbach II: Trainer Kevin Lednig zieht Bilanz als Aufsteiger in der Kreisliga A1 von LS · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marcel Eichholz/Verein

Trainer Kevin Lednig äußert sich im FuPa-Teamcheck zum bisherigen Saisonverlauf des TSV Schornbach II in der Kreisliga A1 Rems/Murr/Hall. Nach dem Aufstieg spricht er über Integration, Rückschläge, Ziele und einen engen Titel- wie Abstiegskampf.

Trainingsauftakt unter Winterbedingungen Nach knapp sechseinhalb Wochen Pause hat der TSV Schornbach II am 15. Januar wieder mit dem Training begonnen. Die Vorbereitung ist dabei stark von der Jahreszeit geprägt. „Aufgrund der winterlichen Bedingungen sind wir häufig auf Kleinspielfeldern aktiv oder trainieren bei uns in Schornbach in der Halle“, erklärt Kevin Lednig. Zufriedenheit nach bewegter Hinrunde Mit dem bisherigen Saisonverlauf zeigt sich der Trainer sehr zufrieden. Als Aufsteiger sei das erste Halbjahr erwartungsgemäß nicht frei von Schwankungen gewesen. „Das erste Halbjahr war von vielen Höhen, aber auch von einigen Tiefen geprägt“, sagt Lednig. Entscheidend sei nun, aus diesen Phasen die richtigen Schlüsse zu ziehen und vorbereitet zu sein, wenn ähnliche Situationen erneut auftreten.

Gelungene Integration nach großem Umbruch Besonders positiv bewertet Lednig die Integration der neuen Spieler. Nach der Meisterschaft im Sommer kam es zu einem größeren Kaderumbruch, da mehrere Spieler, die zuvor maßgeblich für Zusammenhalt und Stimmung verantwortlich waren, ihre aktive Laufbahn beendet haben. Die neuen Akteure – sowohl aus der ersten Mannschaft als auch externe Zugänge – hätten sich jedoch schnell eingefunden und neue Impulse gesetzt. Umgang mit Niederlagen als Lernprozess Ein zentrales Thema während einer schwierigeren Phase war der Umgang mit Rückschlägen. Viele Spieler seien aus der Vorsaison kaum Niederlagen gewohnt gewesen. „In dieser Phase mussten wir lernen, damit umzugehen“, betont Lednig. Wichtig sei die Erkenntnis gewesen, dass es nicht so einfach sei, „den Schalter einfach umzulegen“, um wieder erfolgreich zu sein.