TSV Schornbach II mit 9:1, Kleinaspach und Rosengarten siegen 5:4

Kreisliga A2:

SV Allmersbach II – SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg 3:3

Was für ein nervenaufreibendes Wechselbad der Gefühle in Allmersbach! Die Hausherren erwischten einen Start nach Maß, als Kevin Schippert bereits in der 12. Minute das 1:0 markierte. Die Dominanz schien sich fortzusetzen, nachdem Felix Wüst in der 39. Minute auf 2:0 erhöhte. Doch wer dachte, die Messe sei gelesen, wurde eines Besseren belehrt. Noch vor dem Pausenpfiff gab die SGM ein Lebenszeichen durch Lukas Zanker ab, der in der 43. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielte.

Kurz nach dem Seitenwechsel war die Partie wieder völlig offen: Nico Dell'Orzo besorgte in der 51. Minute den 2:2-Ausgleich. In der 65. Minute keimte bei Allmersbach erneut Hoffnung auf, als Lion Karsch einen Foulelfmeter zum 3:2 verwandelte. Doch das letzte Wort in diesem packenden Duell gehörte den Gästen: In der 79. Minute war es erneut Lukas Zanker, der mit seinem zweiten Treffer den 3:3-Endstand herstellte und seiner Mannschaft einen Punkt sicherte.

FSV Weiler zum Stein – SV Unterweissach II 1:5

In Weiler zum Stein sahen die Zuschauer eine Demonstration purer Offensivkraft der Gäste-Reserve. Überragender Akteur des Nachmittags war zweifellos Hamza Aras, der die Abwehr der Hausherren fast im Alleingang zerlegte. Bereits in der 5. Minute eröffnete er den Torreigen mit dem 0:1. Nur fünf Minuten später, in der 10. Minute, legte Tom Oestreich zum 0:2 nach. Die Gegenwehr schien gebrochen: Erneut Hamza Aras traf in der 27. Minute zum 0:3, gefolgt von Yannick Schaaf, der in der 38. Minute auf 0:4 stellte.

Noch vor der Halbzeitpause machte Hamza Aras in der 44. Minute seinen Hattrick perfekt und schraubte das Ergebnis auf 0:5. Im zweiten Durchgang ließen es die Gäste deutlich ruhiger angehen. Den Gastgebern gelang in der 76. Minute durch Ümit Karatekin lediglich noch der Ehrentreffer zum 1:5-Endstand.

Großer Alexander Backnang – Spvgg Kleinaspach/Allmersbach 4:5

Dieses Spiel war nichts für schwache Nerven und bot Dramatik pur. Den Anfang machten die Gäste durch Gianluca Lupi in der 14. Minute, doch Evangelos Tsakiridis glich in der 32. Minute für die Hausherren aus. Kurz vor der Pause brachte Enes Halici in der 42. Minute Kleinaspach erneut in Front.

Nach dem Seitenwechsel drehte Backnang das Spiel zunächst komplett: Alain Haddad erzielte einen Doppelpack in der 48. Minute und der 60. Minute zur 3:2-Führung. Doch die Freude währte nur kurz. Innerhalb weniger Minuten antworteten die Gäste durch David Heeb in der 63. Minute und Jan Celik in der 64. Minute zum 3:4. Die Achterbahnfahrt ging weiter, als Said Abdulrahman in der 67. Minute zum 4:4 ausglich. Die Entscheidung fiel schließlich in der 79. Minute vom Punkt: Ferris Pressburger verwandelte einen Foulelfmeter zum 4:5-Siegtreffer. In der hitzigen Schlussphase sah Said Abdulrahman in der 90. Minute noch die Rote Karte.

FC Viktoria Backnang – TSC Murrhardt 2:1

In einer intensiven Begegnung sicherte sich die Viktoria aus Backnang den Heimsieg durch eine starke Phase in der ersten Halbzeit. Innerhalb von nur zwei Minuten stellten die Gastgeber die Weichen auf Sieg: Zuerst traf Juri Elsenbach in der 30. Minute zum 1:0, kurz darauf legte Arif Genc in der 32. Minute das 2:0 nach. In der Folge verteidigte Backnang die Führung mit viel Leidenschaft. Murrhardt rannte zwar an, kam aber erst tief in der Nachspielzeit zum Erfolg: Berkay Uzun erzielte in der 91. Minute (90.+1) den Anschlusstreffer zum 2:1, was jedoch zu spät kam, um den Heimsieg der Viktoria noch zu gefährden.

VfR Murrhardt – FV Sulzbach/Murr 3:0

Der VfR Murrhardt lieferte vor heimischem Publikum eine höchst konzentrierte Leistung ab und sorgte bereits vor der Pause für klare Verhältnisse. Den Bann brach Salomon Mayer in der 31. Minute mit dem Treffer zum 1:0. Die Gäste aus Sulzbach fanden kaum Zeit zum Durchatmen, als Marco Kiefer bereits in der 34. Minute auf 2:0 erhöhte. Kurz vor dem Pausenpfiff machte Jan Niklas Schommer in der 43. Minute mit dem 3:0 alles klar. Im zweiten Spielabschnitt verwaltete Murrhardt den Vorsprung souverän und ließ keine nennenswerten Chancen der Gäste mehr zu.

SGM Erbstetten/TSG Backnang II – SK Fichtenberg 1:0

Dieses Spiel lieferte die Definition eines "Lucky Punch". Über fast die gesamte Spielzeit neutralisierten sich beide Mannschaften in einem zähen Ringen im Mittelfeld. Alles deutete auf eine torlose Punkteteilung hin, mit der beide Seiten wohl hätten leben müssen. Doch in der vierten Minute der Nachspielzeit überschlugen sich die Ereignisse. In der 94. Minute (90.+4) war es Simon Geldner, der die Gastgeber mit seinem Treffer zum 1:0 erlöste und für Jubel auf und neben dem Platz sorgte. Ein Sieg, der durch puren Last-Minute-Willen errungen wurde.

SV Steinbach – TSV Sulzbach-Laufen 5:1

Steinbach untermauerte seine Favoritenrolle mit einem deutlichen Heimsieg. Talha Ünal eröffnete bereits in der 11. Minute den Torreigen zum 1:0. In der 30. Minute baute Marius Seitter die Führung auf 2:0 aus. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Hausherren am Drücker: Arbenit Kryeziu erzielte in der 58. Minute das 3:0, bevor Diellor Shabani in der 66. Minute auf 4:0 erhöhte. In der Schlussphase gelang Lucas Bohn in der 88. Minute der Ehrentreffer für die Gäste zum 4:1, doch den Schlusspunkt setzte erneut Diellor Shabani, der in der 90. Minute seinen zweiten Treffer zum 5:1-Endstand markierte.