TSV Schornbach II mit 9:1, Kleinaspach und Rosengarten siegen 5:4

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirkes Rems/Murr/Hall war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick sowie den Service für jede Staffel.
SV Breuningsweiler II – SSV Steinach-Reichenbach 3:8
Ein wahres Spektakel erlebten die Zuschauer in Breuningsweiler, auch wenn das Ergebnis für die Hausherren am Ende bitter ausfiel. Zunächst sah es nach einer engen Kiste aus: Lukas Friedrich brachte die Reserve des SVB in der 33. Minute in Front, bevor Steinach-Reichenbach kurz vor der Pause ausglich. Nach dem Seitenwechsel erzielte Dino Ferrari (50.) sogar die erneute Führung zum 2:1. Doch dann brachen alle Dämme: Zwischen der 63. und 84. Minute schenkten die Gäste den Hausherren gleich sechs Treffer ein. Überragender Akteur war Vily Leandre Djine Toukam, der einen Dreierpack schnürte (63., 69., 81.). Auch Manuel Holm glänzte mit einem Doppelpack. Der späte zweite Treffer von Lukas Friedrich zum 3:8 war nur noch Ergebniskosmetik.
TSV Schornbach II – SC Korb 9:1
Der SC Korb erwischte in Schornbach eigentlich einen Traumstart, als Sandro Leander Wirkner bereits in der 10. Minute zum 0:1 traf. Doch was dann folgte, glich einer Lawine. Die Schornbacher Reserve reagierte wütend und drehte die Partie noch vor der 25. Minute auf 3:1. Zur Halbzeit stand es bereits 5:1. Auch nach dem Wechsel ließen die Hausherren nicht locker und schraubten das Ergebnis in regelmäßigen Abständen in die Höhe. Besonders treffsicher zeigten sich Kevin Mezger und Deni Czogala mit jeweils zwei Toren. Den Schlusspunkt zum fast zweistelligen 9:1 setzte Devon Reinhardt pünktlich in der 90. Minute.
SV Fellbach II – 1. FC Hohenacker 3:2
In Fellbach entwickelte sich eine extrem turbulente Anfangsphase, in der innerhalb von nur vier Minuten drei Tore fielen. Hohenacker ging zweimal in Führung (Nick Polzin und Sergio Corica Cuello), doch Fellbach bewies Moral. Nach dem 1:2-Pausenstand dauerte es bis zur 64. Minute, ehe Deniz Ergen den Ausgleich für die SV-Reserve markierte. Die Gastgeber hatten am Ende den längeren Atem: Bleon Saramati avancierte in der 77. Minute zum Matchwinner und erzielte den 3:2-Siegtreffer in einer bis zum Schluss spannenden Partie.
SV Remshalden – TV Weiler/Rems 2:1
Im Duell zwischen Remshalden und Weiler/Rems deutete lange Zeit alles auf eine Punkteteilung hin. Tobia Portolano brachte die Heimelf in der 19. Minute in Führung, doch Josua Maria Cemerin egalisierte den Spielstand nur vier Minuten später (23.). Danach entwickelte sich eine Pattsituation, in der beide Abwehrreihen wenig zuließen. Als sich die Zuschauer bereits mit dem Unentschieden abgefunden hatten, schlug die Stunde von Noah Brandhuber: In der 88. Minute traf er zum 2:1 und sicherte Remshalden damit in letzter Sekunde die drei Punkte.
SV Hertmannsweiler – VfR Birkmannsweiler 3:4
Ein echtes Derby-Spektakel mit sieben Toren bekamen die Fans in Hertmannsweiler geboten. Die Führung wechselte hin und her: Auf das frühe 1:0 der Hausherren folgte die prompte Antwort des VfR. Hertmannsweiler kämpfte sich zurück und ging durch Matthias Stirm in der 67. Minute mit 3:2 in Führung. Doch Birkmannsweiler gab sich nicht geschlagen. Tim Bauer glich in der 77. Minute aus, bevor Philipp Meyer in der 88. Minute den dramatischen Schlusspunkt zum 3:4-Endstand setzte. Ein bitterer Nachmittag für Hertmannsweiler, die trotz dreier Tore ohne Punkte dastehen.
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Was für ein nervenaufreibendes Wechselbad der Gefühle in Allmersbach! Die Hausherren erwischten einen Start nach Maß, als Kevin Schippert bereits in der 12. Minute das 1:0 markierte. Die Dominanz schien sich fortzusetzen, nachdem Felix Wüst in der 39. Minute auf 2:0 erhöhte. Doch wer dachte, die Messe sei gelesen, wurde eines Besseren belehrt. Noch vor dem Pausenpfiff gab die SGM ein Lebenszeichen durch Lukas Zanker ab, der in der 43. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielte.
Kurz nach dem Seitenwechsel war die Partie wieder völlig offen: Nico Dell'Orzo besorgte in der 51. Minute den 2:2-Ausgleich. In der 65. Minute keimte bei Allmersbach erneut Hoffnung auf, als Lion Karsch einen Foulelfmeter zum 3:2 verwandelte. Doch das letzte Wort in diesem packenden Duell gehörte den Gästen: In der 79. Minute war es erneut Lukas Zanker, der mit seinem zweiten Treffer den 3:3-Endstand herstellte und seiner Mannschaft einen Punkt sicherte.
In Weiler zum Stein sahen die Zuschauer eine Demonstration purer Offensivkraft der Gäste-Reserve. Überragender Akteur des Nachmittags war zweifellos Hamza Aras, der die Abwehr der Hausherren fast im Alleingang zerlegte. Bereits in der 5. Minute eröffnete er den Torreigen mit dem 0:1. Nur fünf Minuten später, in der 10. Minute, legte Tom Oestreich zum 0:2 nach. Die Gegenwehr schien gebrochen: Erneut Hamza Aras traf in der 27. Minute zum 0:3, gefolgt von Yannick Schaaf, der in der 38. Minute auf 0:4 stellte.
Noch vor der Halbzeitpause machte Hamza Aras in der 44. Minute seinen Hattrick perfekt und schraubte das Ergebnis auf 0:5. Im zweiten Durchgang ließen es die Gäste deutlich ruhiger angehen. Den Gastgebern gelang in der 76. Minute durch Ümit Karatekin lediglich noch der Ehrentreffer zum 1:5-Endstand.
Dieses Spiel war nichts für schwache Nerven und bot Dramatik pur. Den Anfang machten die Gäste durch Gianluca Lupi in der 14. Minute, doch Evangelos Tsakiridis glich in der 32. Minute für die Hausherren aus. Kurz vor der Pause brachte Enes Halici in der 42. Minute Kleinaspach erneut in Front.
Nach dem Seitenwechsel drehte Backnang das Spiel zunächst komplett: Alain Haddad erzielte einen Doppelpack in der 48. Minute und der 60. Minute zur 3:2-Führung. Doch die Freude währte nur kurz. Innerhalb weniger Minuten antworteten die Gäste durch David Heeb in der 63. Minute und Jan Celik in der 64. Minute zum 3:4. Die Achterbahnfahrt ging weiter, als Said Abdulrahman in der 67. Minute zum 4:4 ausglich. Die Entscheidung fiel schließlich in der 79. Minute vom Punkt: Ferris Pressburger verwandelte einen Foulelfmeter zum 4:5-Siegtreffer. In der hitzigen Schlussphase sah Said Abdulrahman in der 90. Minute noch die Rote Karte.
In einer intensiven Begegnung sicherte sich die Viktoria aus Backnang den Heimsieg durch eine starke Phase in der ersten Halbzeit. Innerhalb von nur zwei Minuten stellten die Gastgeber die Weichen auf Sieg: Zuerst traf Juri Elsenbach in der 30. Minute zum 1:0, kurz darauf legte Arif Genc in der 32. Minute das 2:0 nach. In der Folge verteidigte Backnang die Führung mit viel Leidenschaft. Murrhardt rannte zwar an, kam aber erst tief in der Nachspielzeit zum Erfolg: Berkay Uzun erzielte in der 91. Minute (90.+1) den Anschlusstreffer zum 2:1, was jedoch zu spät kam, um den Heimsieg der Viktoria noch zu gefährden.
Der VfR Murrhardt lieferte vor heimischem Publikum eine höchst konzentrierte Leistung ab und sorgte bereits vor der Pause für klare Verhältnisse. Den Bann brach Salomon Mayer in der 31. Minute mit dem Treffer zum 1:0. Die Gäste aus Sulzbach fanden kaum Zeit zum Durchatmen, als Marco Kiefer bereits in der 34. Minute auf 2:0 erhöhte. Kurz vor dem Pausenpfiff machte Jan Niklas Schommer in der 43. Minute mit dem 3:0 alles klar. Im zweiten Spielabschnitt verwaltete Murrhardt den Vorsprung souverän und ließ keine nennenswerten Chancen der Gäste mehr zu.
Dieses Spiel lieferte die Definition eines "Lucky Punch". Über fast die gesamte Spielzeit neutralisierten sich beide Mannschaften in einem zähen Ringen im Mittelfeld. Alles deutete auf eine torlose Punkteteilung hin, mit der beide Seiten wohl hätten leben müssen. Doch in der vierten Minute der Nachspielzeit überschlugen sich die Ereignisse. In der 94. Minute (90.+4) war es Simon Geldner, der die Gastgeber mit seinem Treffer zum 1:0 erlöste und für Jubel auf und neben dem Platz sorgte. Ein Sieg, der durch puren Last-Minute-Willen errungen wurde.
Steinbach untermauerte seine Favoritenrolle mit einem deutlichen Heimsieg. Talha Ünal eröffnete bereits in der 11. Minute den Torreigen zum 1:0. In der 30. Minute baute Marius Seitter die Führung auf 2:0 aus. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Hausherren am Drücker: Arbenit Kryeziu erzielte in der 58. Minute das 3:0, bevor Diellor Shabani in der 66. Minute auf 4:0 erhöhte. In der Schlussphase gelang Lucas Bohn in der 88. Minute der Ehrentreffer für die Gäste zum 4:1, doch den Schlusspunkt setzte erneut Diellor Shabani, der in der 90. Minute seinen zweiten Treffer zum 5:1-Endstand markierte.
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In Vellberg entwickelte sich ein Spiel, das vor allem von seiner dramatischen Schlussphase lebte und die Zuschauer bis zum Abpfiff in Atem hielt. Lange Zeit passierte auf der Anzeigentafel nichts, bis Jakob Giehl in der 57. Minute den Bann brach und die Gastgeber mit 1:0 in Führung brachte. Vellberg schien den Sieg bereits sicher in den Händen zu halten, doch dann wurde es in den letzten Minuten hochemotional. In der 82. Minute gelang Johannes Said der späte Ausgleich zum 1:1 für den TSV Hessental, was bei den Gästen für riesigen Jubel sorgte. Doch die Freude war nur von kurzer Dauer: Vellberg zeigte eine beeindruckende moralische Reaktion. Nur drei Minuten später, in der 85. Minute, erzielte Giulian Klein den Treffer zum 2:1-Endstand. Ein Sieg der Leidenschaft für Vellberg, der Hessental fassungslos zurückließ.
Was für ein Wahnsinn in Unterrot! Die Zuschauer wurden Zeugen eines der spektakulärsten Spiele der Saison, bei dem die Defensivreihen beider Teams einen schweren Stand hatten. Den Torreigen eröffnete Jacques Kern in der 20. Minute mit dem 1:0 für die Hausherren. Doch die SGM Rosengarten antwortete prompt durch Louis Schmiedt, der in der 23. Minute zum 1:1 ausglich. Fast im Gegenzug brachte Aytac Uysal Unterrot in der 24. Minute erneut mit 2:1 in Front. Rosengarten glich in der 31. Minute durch Lukas Storz zum 2:2 aus, bevor Vasile Alexandru in der 39. Minute das 3:2 für Unterrot markierte. Noch vor dem Pausenpfiff, in der 45. Minute, verwandelte Vincent Bilk einen Foulelfmeter zum 3:3-Halbzeitstand.
Nach dem Seitenwechsel ging das Torfestival weiter: Malte Brolich brachte die Gäste in der 64. Minute erstmals mit 3:4 in Führung, und erneut Vincent Bilk erhöhte in der 70. Minute auf 3:5. Unterrot gab sich nicht auf und kam in der 75. Minute durch einen weiteren Foulelfmeter von Jacques Kern auf 4:5 heran. In einer hitzigen Schlussphase sah Aytac Uysal in der 86. Minute die Gelb-Rote Karte, was die Aufholjagd der SpVgg erschwerte. Am Ende eines denkwürdigen Nachmittags rettete Rosengarten den knappen Vorsprung über die Zeit.
Das Spiel wurde abgesagt.
Im Gegensatz zum Torfestival in Unterrot war die Partie in Bühlerzell von taktischer Disziplin und hoher Intensität geprägt. Beide Mannschaften schenkten sich nichts, wobei Torchancen in der ersten Halbzeit Mangelware blieben. Die Entscheidung fiel unmittelbar nach dem Seitenwechsel durch einen klassischen Blitzstart: In der 46. Minute erzielte Michael Weikel das goldene Tor zum 1:0 für die Sportfreunde DJK Bühlerzell. Sulzdorf rannte in der verbleibenden Spielzeit unermüdlich an und versuchte alles, um den Ausgleich zu erzwingen, doch die Bühlerzeller Defensive stand sicher und verteidigte den knappen Vorsprung mit viel Herzblut bis zum Schlusspfiff. Ein Arbeitssieg, der durch puren Einsatzwillen über die Ziellinie gebracht wurde.
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Es war ein Nachmittag zum Vergessen für den SSV Stimpfach, während der TSV Dünsbach eiskalte Effizienz bewies. Die Gäste ließen keine Zweifel aufkommen und erwischten einen Start nach Maß: Bereits in der 6. Minute brachte Dennis Kolder seine Farben mit 0:1 in Führung. Stimpfach rannte in der Folge unermüdlich an, doch die Defensive der Dünsbacher stand wie ein Bollwerk. Als die Hausherren in der dramatischen Schlussphase alles nach vorne warfen, um zumindest noch einen Punkt zu retten, schlug der TSV erneut zu. In der Nachspielzeit, genau in der 93. Minute (90.+3), war es Jan Klenk, der mit dem 0:2 den Deckel endgültig draufmachte und die Hoffnungen der Stimpfacher Fans zunichtemachte.
Dieses Duell war an Dramatik kaum zu überbieten und bot alles, was den Amateurfußball so emotional macht. Honhardt ging in der 22. Minute durch Nico Gleß mit 0:1 in Führung. Doch Matzenbach hätte früh zurückkommen können: Danut-Gheorghita Esanu vergab in der 35. Minute jedoch die Riesenchance zum Ausgleich, als er einen Elfmeter verschoss. Nach dem Seitenwechsel überschlugen sich die Ereignisse: In der 59. Minute sah Matzenbachs Enrico Joas die Rote Karte, was die Aufgabe für die Gastgeber fast unmöglich machte. Nur vier Minuten später, in der 63. Minute, erhöhte Fabian Rau per Handelfmeter auf 0:2. Trotz Unterzahl gab Matzenbach nicht auf. In der 90. Minute bekam Danut-Gheorghita Esanu eine zweite Chance vom Punkt und verwandelte diesen Foulelfmeter zum 1:2. Für eine heroische Aufholjagd in letzter Sekunde reichte die Zeit jedoch nicht mehr.
Was für eine Achterbahnfahrt der Gefühle! In den ersten acht Minuten sah Hengstfeld wie der sichere Sieger aus. Markus Wilhelm verwandelte innerhalb kürzester Zeit zwei Foulelfmeter – erst in der 3. Minute und dann in der 8. Minute – zur scheinbar komfortablen 2:0-Führung. Doch wer die Satteldorfer Reserve abschrieb, irrte gewaltig. Noch vor der Pause leitete Michael Kranz in der 43. Minute mit dem 2:1 die Wende ein. Direkt nach Wiederanpfiff, in der 48. Minute, schnürte Michael Kranz den Doppelpack zum 2:2-Ausgleich. Die Partie kippte nun komplett: Chris Hofmann brachte Satteldorf in der 70. Minute erstmals mit 2:3 in Führung. Nur zwei Minuten später, in der 72. Minute, machte Michael Kranz seinen Dreierpack perfekt (2:4), bevor erneut Chris Hofmann in der 78. Minute den Schlusspunkt zum 2:5-Endstand setzte. Ein unglaubliches Comeback der Gäste!
In Gerabronn erlebten die Zuschauer ein klassisches Kampfspiel, bei dem die Nerven zum Zerreißen gespannt waren. Es war keine Partie der vielen Tore, sondern ein taktisch geprägtes Duell, in dem jeder Fehler bestraft worden wäre. Den entscheidenden Moment des Tages erzwang Cris Dumalski in der 53. Minute, als er das goldene Tor zum 1:0 für den TSV Gerabronn erzielte. In der verbleibenden halben Stunde entwickelte sich eine Abwehrschlacht, in der Brettheim alles versuchte, um den Ausgleich zu erzwingen, aber am Ende mit leeren Händen dastand. Gerabronn bejubelte einen hart erarbeiteten Sieg des Willens.
Vor 120 Zuschauern entwickelte sich ein torreiches Spiel, in dem die SpVgg Gammesfeld über weite Strecken den Ton angab. Aaron Weber brachte die Gäste in der 31. Minute in Führung, bevor Maximilian Beck kurz vor der Pause in der 42. Minute auf 0:2 erhöhte. Als Emanuel Hertlein in der 59. Minute das 0:3 markierte, schien die Messe gelesen. Doch Rot am See bewies Moral: Simon Könninger verkürzte in der 71. Minute auf 1:3. Die Hoffnung keimte jedoch nur kurz, denn Aaron Weber stellte in der 77. Minute mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her (1:4). In einer hitzigen Schlussminute sah Lenny Wucherer von der SpVgg Gammesfeld die Rote Karte (90.). Den fälligen Handelfmeter verwandelte Jan Wagner in der Nachspielzeit (90.+1) zum 2:4-Endstand. Ein Auswärtserfolg für Gammesfeld, der am Ende noch einmal emotional wurde.
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