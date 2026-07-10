TSV Schongau tritt beim Bezirksfinale in Murnau gegen Titelverteidiger an Merkur CUP von Roland Halmel · Heute, 09:33 Uhr · 0 Leser

Fußball; Merkur Cup 2026; Kreisfinale Verbreitungsgebiet Schongauer Nachrichten am 13. Juni 2026 in Schongau; Spiel um Platz 3 zwischen TSV Schongau (in Weiß) und TSV Landsberg – Foto: Roland Halmel

Die E-Junioren des TSV Schongau haben sich mit einem 2:1-Sieg den dritten Platz im Kreisfinale gesichert. Am Sonntag treffen sie in Murnau auf den Vorjahressieger und zwei weitere Gegner.

Nichts für schwache Nerven war der Auftritt der E-Junioren des TSV Schongau beim Kreisfinale des Merkur CUP im Verbreitungsgebiet der Schongauer Nachrichten. Mit einem knappen 2:1-Sieg im kleinen Finale sicherten sich die Schützlinge von Trainer Markus Greif auf der heimischen Sportanlage an der Marktoberdorfer Straße den dritten Rang, der zum Einzug ins Bezirksfinale reichte. Die insgesamt vier Turniere im Bezirksfinale werden mit einwöchiger Verspätung ausgetragen. Eigentlich hätten diese bereits am vergangenen Wochenende über die Bühne gehen sollen, doch wegen der jüngsten Hitzewelle mussten sie verschoben werden. Der Schongauer Nachwuchs tritt am kommenden Sonntag ab 13 Uhr im Turnier D in Murnau (Sportgelände an der Poschinger Allee) an. „Der Austragungsort ist gut für uns, da müssen wir nicht so weit fahren“, so Markus Greif, dessen Team in der Gruppe 2 auf den TSV Gilching, den SC Unterpfaffenhofen und den TSV Murnau trifft. „Wir haben noch gegen keinen dieser Gegner gespielt, und neue Gegner sind immer sehr interessant“, freuen sich Greif und seine Jungs auf diese Herausforderung.

Vor allem den Gastgebern, die im vergangenen Jahr erstmals den Merkur CUP gewannen, traut der Schongauer Coach viel zu. „Murnau ist natürlich ein Name und sicher auch Favorit. Aber bei kürzeren Spielzeiten kann es in unserer Gruppe bestimmt auch Überraschungen geben“, so Greif, der seinen kompletten Kader aufbieten kann. „Unser Team ist motiviert und hoffentlich nicht so nervös wie beim Kreisfinale daheim“, berichtet Greif, der guter Dinge ist vor diesem Turnier am Sonntag. „Unser Ziel ist es, es allen so schwer wie möglich zu machen. Man muss uns erst mal schlagen“, ist der Schongauer Trainer überzeugt. „Vielleicht ist das Turnier auch das letzte Mal für unser Trainerteam, dass wir in dieser Konstellation ein Spiel zusammen coachen“, berichtet Greif. Es wäre bei den Schongauer Teamverantwortlichen die Abschiedsvorstellung – es sei denn, ihre Mannschaft qualifiziert sich fürs große Finale. Geldpreise und ein Training mit Fußball-Legende Klaus Augenthaler winken Dazu müssten sie in Murnau unter den besten zwei Teams landen. Unabhängig vom sportlichen Abschneiden im Bezirksfinale werden die Schongauer in Unterhaching auf jeden Fall dabeisein. Die TSV-Buben gehören zu den drei besten Teams an der „Macher gesucht“-Torwand. In Schongau sammelten sie überragende 13 Treffer. Im großen Finale am 18. Juli im Sportpark treten sie gegen den SVL Weilheim (12) und den FC Lengdorf (11) an. Neben Geldpreisen winkt ein Training mit Fußball-Legende Klaus Augenthaler, der 1990 mit der deutschen Nationalmannschaft in Italien Weltmeister wurde.