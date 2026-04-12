TSV Schongau gewinnt Spitzenspiel und kann für Meisterfeier planen

Konnte sein Glück kaum fassen: Noah Balensiefen (Mitte) traf aus rund 30 Metern Entfernung zum 1:0 in den Winkel. – Foto: Roland Halmel

Das Titelrennen in der A-Klasse 8 dürfte entschieden sein. Wie im Hinspiel setzte sich Tabellenführer TSV Schongau gegen den TSV Steingaden knapp durch. Einen seiner Spieler lobte Trainer Fabian Melzer besonders.

Nur vier Wochen nach dem ersten Aufeinandertreffen standen sich der TSV Schongau und der TSV Steingaden erneut gegenüber. Das Spitzenspiel der A-Klasse 8 endete, wie schon das Hinspiel, mit einem Sieg für den Tabellenführer aus Schongau. Durch den glücklichen 1:0 (1:0)-Heimerfolg dürfen die Lechstädter langsam den Sekt für die Aufstiegsfeier kaltstellen. Bei 14 Punkten Vorsprung auf den schärftsen Verfolger Steingaden, der allerdings zwei Spiele als Schongau weniger hat, sollte eigentlich nichts mehr anbrennen.

Schongaus Torhüter Julian Reh rettet seiner Mannschaft den Sieg

„Der Meisterschaftszug ist abgefahren“, gestand Steingadens Coach Andreas Menhart nach dem Schlusspfiff mit enttäuschter Miene. „Wir sind total happy, wir dürfen jetzt aber nicht nachlassen“, strahlte dagegen Schongaus Coach Fabian Melzer, der aber sogleich auf die Euphoriebremse trat. Seine Vorsicht war auch der Leistung seiner jungen Mannschaft geschuldet, die mit den robusten und erfahrenen Gästen einige Probleme hatten. „Unser Torwart hat uns den Sieg gerettet“, war für Melzer Keeper Julian Reh der Matchwinner. Dem pflichtete auch Menhart bei, der mit der Chancenverwertung seines Teams haderte. „Wir waren bestimmt nicht das schlechtere Team, aber Schongau war effektiver“, urteilte der Gästecoach.

Noah Balensiefen gelingt mit einem Sonntagsschuss das entscheidende Tor

Die rund 200 Zuschauer sahen eine zunächst ausgeglichene Partie mit wenigen gefährlichen Aktionen, was auch am schlechten Zustand des Platzes lag. „Der ist eines Spitzenspiels nicht würdig“, urteilte ein Zuschauer über das extrem holprige Geläuf, das einen Rasenschnitt gut vertragen hätte. Die zunächst einzige gute Möglichkeit vergab Hannes Rambach (17.), als er nach einem Alleingang knapp neben den Schongauer Kasten schoss. Ein erstes Ausrufezeichen der Hausherren setzte Noah Balensiefen, der am Gästekeeper Georg Weber scheiterte (34.). Auf der Gegenseite verhinderte Reh gegen Elias Bauer (39.) den möglichen Rückstand. Kurz danach durften die Schongauer jubeln. Balensiefen zog aus fast 30 Metern ab und sein Sonntagsschuss landete unhaltbar zum 1:0 im Winkel (42.).

Lebahfte Schlussphase mit roter Karte gegen Schongaus Höpfl

Nach der Pause war das Geschehen weitgehend von Mittelfeldgeplänkel geprägt. Erst nach der Möglichkeit von Schongaus Elias Röder (64.) nahm die Partie wieder Fahrt auf. Im Anschluss verpassten die Gäste dreimal in aussichtsreicher Position den möglichen Ausgleich. Danach musste der gut leitende Unparteiische Tobias Barth eingreifen. Steingadens Andreas Neumeier hatte Reh umgerempelt, und dafür wurde er von Lukas Höpfl attackiert. Die Folge war Gelb gegen Neumeier und Rot gegen Höpfl (77.). „Da muss er seine Emotionen besser im Griff haben“, ärgerte sich Melzer nach dem Platzverweis, der sein Team in der Schlussphase ins Schwitzen brachte. In Überzahl drängte Steingaden auf den Ausgleich. Mit einer Glanzparade beim platzierten Kopfball von Niklas Doser (86.) und in der Nachspielzeit gegen Niklas Fischer (90.+6) hielt Reh den Schongauer Sieg aber fest.

Statistik

TSV Schongau – TSV Steingaden 1:0 /1:0) Tor: 1:0 (43.) Balensiefen. Gelbe Karten: Schongau 1, Steingaden 1. Rote Karte: Schongau: Höpfl (77.). Schiedsrichter: Tobias Barth. Zuschauer: 200