TSV Schlieben siegt spät – Sielow und Gaglow bleiben in Schlagdistanz

In Schlieben mussten die Zuschauer lange auf den entscheidenden Moment warten. Tabellenführer TSV 1878 Schlieben dominierte zwar gegen das Schlusslicht aus Peickwitz, doch der erlösende Treffer fiel erst in der fünften Minute der Nachspielzeit, als Robert Dehne zum 1:0 traf. Zuvor hatten die Gäste ab der 10. Minute in Unterzahl agiert, nachdem Marvin Paul mit Gelb-Rot vom Platz musste. Schlieben bleibt damit ungeschlagen und verteidigt die Tabellenführung. ---

Ein packendes Duell boten der FC Bad Liebenwerda und der SV Motor Saspow, das 2:2 endete. Enrico Bahr brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in der 44. Minute in Führung, Felix Dittmann erhöhte nach 70 Minuten auf 2:0. Doch Saspow zeigte Moral: Stefan Babbe verkürzte in der 82. Minute, ehe Dennis Schelske in der vierten Minute der Nachspielzeit zum Ausgleich traf. Ein emotionales Spiel, das beiden Mannschaften einen Punkt bescherte – aber auch zeigt, dass Saspow bis zur letzten Sekunde gefährlich bleibt. ---

Die SG Groß Gaglow feierte beim 6:1 in Forst ein Offensivfest und bleibt im Titelrennen. Ein Eigentor von Florian Müller brachte die Gäste früh in Führung (9.), Benjamin Kuhle glich in der 29. Minute aus. Danach spielte nur noch Gaglow: Mathias Krüger (35.), Paul Nothbaum (53.) und Louis Konzack mit einem Doppelschlag per Foulelfmeter (76.) und erneut (80.) sowie Kevin Jordan (89.) sorgten für den klaren Auswärtssieg. ---

Im Topspiel zwischen Herzberg und Kolkwitz blieb die Spannung bis zum Schluss, doch Tore wollten keine fallen. Beide Teams neutralisierten sich weitgehend, sodass am Ende ein 0:0 stand. ---

Eine Heimniederlage musste die SG Eintracht Peitz hinnehmen. Gegen den Spremberger SV 1862 verloren die Gastgeber mit 1:2. Ein Eigentor von Kevin Geissler brachte Spremberg in der 39. Minute in Führung, Devyn Ziesche erhöhte kurz nach der Pause (52.) auf 2:0. Kenny Halpick gelang in der 86. Minute nur noch der Anschlusstreffer. ---

Der SV Großräschen landete einen 2:0-Heimerfolg gegen die SG Burg. Nick Ullrich avancierte dabei zum Matchwinner: Er traf in der 27. und 79. Minute und sorgte damit für drei wichtige Punkte. Burg blieb über weite Strecken blass und fand kein Mittel gegen die kompakte Abwehr aus Großräschen. Mit diesem Sieg verschafft sich der SVG etwas Luft im Tabellenkeller. ---

Sielow bleibt das Team der Stunde. Der Aufsteiger setzte sich eindrucksvoll mit 5:1 bei der SG Friedersdorf durch. Mohamed Aziz Ben Younes eröffnete in der 2. Minute, Niklas Preuß erhöhte (24.), ehe Phillip Hoth (31.) kurzzeitig verkürzte. Nach der Pause zog Sielow davon: Stanley Hauptstein traf per Foulelfmeter (48.), erneut Preuß (65.) und Paul Ruhl (70.) machten den Kantersieg perfekt. Mit diesem Erfolg bleibt Sielow dicht hinter Spitzenreiter Schlieben. ---