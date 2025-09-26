TSV Schlieben - SG Sielow: Ein Gipfeltreffen zweier Teams in Topform

Die Landesklasse Süd erlebt ihren 5. Spieltag, und gleich mehrere Duelle stehen im Zeichen der Tabellenspitze. Mit Schlieben gegen Sielow treffen zwei ungeschlagene Topteams aufeinander, während Peitz in Großräschen die weiße Weste verteidigen will.

Der TSV 1878 Schlieben blieb makellos und holte beim 3:1 in Großräschen den vierten Sieg in Serie. Nach einem frühen Eigentor durch Nico Jung in der 4. Minute drehten Marcio Stroech (25.), Marc Jäschke (74.) und Robert Dehne (87.) die Partie. Mit der SG Sielow wartet nun der nächste Härtetest, denn auch der Aufsteiger gewann bisher jedes Spiel. Beim 8:0 in Burg glänzten Niklas Preuß (5., 60., 83.), Stanley Hauptstein (19.), Christopher Knoll (58.), Justus Mehren (79.), Marten Scholl (87.) und Hannes Ortwein (89.) als Torschützen. Ein echtes Gipfeltreffen zweier Teams in Topform. ---

Bad Liebenwerda zeigte beim 3:3 in Forst Moral, ließ sich trotz Rückstand nicht abschütteln. Felix Dittmann (39.), Enrico Bahr (77.) und Axel Hübner (85.) sorgten für die Treffer. Nun geht es gegen die SG Groß Gaglow, die beim 9:0 über Peickwitz ein wahres Offensivfeuerwerk abbrannte. Luca Weiz (1., 3.), Niklas Keller (17., 32.), Louis Konzack (62.), Felix Stachowiak (67.), Björn Schneller (79., 81.) und Lennard Mund (88.) stellten die Weichen früh auf Sieg. Beide Mannschaften versprechen ein torreiches Duell. ---

Peickwitz erlebte beim 0:9 in Gaglow ein Debakel und muss sich nun steigern, um im Abstiegskampf nicht früh den Anschluss zu verlieren. Gegner Kolkwitz holte zuletzt ein 1:1 gegen Saspow. Stefan Babbe traf in der 27. Minute zur Führung für die Gäste, ehe Sebastian Lehnik (84.) ausglich. Für beide Teams steht viel auf dem Spiel – Peickwitz braucht dringend Punkte, Kolkwitz will den Anschluss ans Mittelfeld halten. ---

Saspow kam zuletzt beim 1:1 in Kolkwitz zu einem Teilerfolg. Stefan Babbe brachte sein Team in der 27. Minute in Führung, doch Sebastian Lehnik glich spät aus. Der Spremberger SV feierte beim 3:1 gegen Luckau einen Heimsieg. Niklas Dorbritz (52.) und Niklas Kantor (60., 90.+2) trafen, während ein Eigentor von Joey Fettke (63.) kurz für Spannung sorgte. Beide Mannschaften wollen ihre Form bestätigen. ---

Luckau musste sich in Spremberg mit 1:3 geschlagen geben, das einzige Tor resultierte aus einem Eigentor von Joey Fettke (63.). Nun geht es gegen die SG Burg, die beim 0:8 gegen Sielow unter die Räder kam. Trotz der Gegentreffer durch Niklas Preuß (5., 60., 83.), Stanley Hauptstein (19.), Christopher Knoll (58.), Justus Mehren (79.), Marten Scholl (87.) und Hannes Ortwein (89.) will Burg im Kellerduell Wiedergutmachung leisten. Für beide geht es um dringend nötige Punkte. ---

Großräschen verlor trotz Ausgleichstreffers von Marcio Stroech (25.) mit 1:3 gegen Schlieben. Ein Platzverweis für Felix Braun in der 86. Minute verschärfte die Situation zusätzlich. Mit Peitz kommt nun ein Gegner in Hochform: Beim 3:0 gegen Friedersdorf trafen Levi Schulze (54.) sowie Lucas Lehmann (84., 87.) und sorgten für den vierten Sieg in Serie. Für Großräschen gilt es, gegen den Absteiger eine Überraschung zu schaffen. ---

Friedersdorf unterlag in Peitz mit 0:3, die Gegentore durch Levi Schulze (54.) und Lucas Lehmann (84., 87.) machten die Niederlage deutlich. Der VfB Herzberg reist dagegen mit Selbstvertrauen an. Luis Medelnik war beim 3:0 in Spremberg mit seinen Treffern in der 43., 63. und 73. Minute der überragende Mann. Ein Duell zweier Teams mit unterschiedlichen Vorzeichen – Friedersdorf kämpft um wichtige Punkte, Herzberg blickt nach oben. ---

