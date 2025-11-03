TSV Schlieben bleibt ungeschlagen, SG Sielow mit 8:2-Torfestival

In einer intensiven Partie setzte sich der TSV 1878 Schlieben knapp mit 1:0 gegen den SV Motor Saspow durch. Lange blieb die Begegnung offen, ehe Dmytro Savchuk in der 80. Minute den entscheidenden Treffer erzielte. Für Schlieben war es der achte Saisonsieg, der die Mannschaft punktgleich mit Spitzenreiter Groß Gaglow bringt. Saspow zeigte zwar eine kämpferisch starke Leistung, blieb aber ohne Ertrag und steht nun mit 10 Punkten im Mittelfeld. ---

Ein torreiches Spektakel erlebten die Zuschauer in Bad Liebenwerda. Die SG Sielow siegte beeindruckend mit 8:2 und zeigte dabei ihre Offensivstärke. Axel Hübner brachte die Gastgeber in der 22. Minute in Führung, doch Niklas Preuß drehte das Spiel mit Treffern in der 28. und 35. Minute. Maik Watzke erhöhte in der 56. Minute auf 3:1, ehe Johannes Hennig (66.) den Anschluss erzielte. Nur Sekunden später traf erneut Niklas Preuß (66.) zum 4:2, bevor Marten Scholl (70.), Stanley Hauptstein (72.), Mohamed Aziz Ben Younes (74.) und Jannis Happich (84.) das Ergebnis auf 8:2 stellten. Sielow ist mit 40 Saisontoren das torgefährlichste Team der Liga. ---

Ein enges und umkämpftes Spiel sahen die Zuschauer in Peickwitz, wo die Gäste aus Luckau mit 3:2 gewannen. Tobias Krause brachte den FSV in der 10. Minute in Führung, Ivo Michligk legte in der 29. Minute nach. Jonas Domin verkürzte in der 35. Minute auf 1:2, ehe Tino Eckardt den dritten Luckauer Treffer beisteuerte. Fabian Rink traf in der 55. Minute zum 2:3, doch der Ausgleich sollte nicht mehr gelingen. Mit diesem Auswärtssieg verbessert sich Luckau auf neun Punkte, während Peickwitz weiter auf dem vorletzten Tabellenplatz steht. ---

Im Spitzenspiel trennten sich die SG Eintracht Peitz und Tabellenführer SG Groß Gaglow 1:1. Paul Nothbaum brachte die Gäste in der 11. Minute in Führung, Levi Schulze traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) zum Ausgleich. Beide Mannschaften zeigten eine taktisch disziplinierte Partie auf hohem Niveau. Gaglow bleibt mit 26 Punkten Tabellenführer, Peitz festigt mit 19 Zählern den sechsten Rang. ---

Der SV Großräschen überraschte und besiegte den favorisierten Kolkwitzer SV klar mit 4:1. Franz Jentsch eröffnete in der 15. Minute, Tony Kalus legte in der 24. Minute nach. Nach der Pause traf erneut Franz Jentsch (60.) zum 3:0, ehe Marcio Stroech in der 65. Minute den vierten Treffer erzielte. Martin Hahn traf in der 80. Minute per Foulelfmeter zum Ehrentor für Kolkwitz. Großräschen feiert den dritten Saisonsieg und steht auf Platz zehn. ---

Die SG Friedersdorf setzte sich in einem umkämpften Spiel knapp mit 2:1 gegen den Spremberger SV durch. Mark Zasiadvovk traf in der 41. Minute zur Führung, Kai Grabowski glich in der 62. Minute aus. Ein unglückliches Eigentor von Edgar Jörg Pelz in der 79. Minute brachte schließlich die Entscheidung zugunsten der Gastgeber. Friedersdorf klettert auf acht Punkte, während Spremberg nach der Niederlage weiter bei zwölf Punkten verharrt. ---

Der SC Spremberg setzte im Kellerduell ein deutliches Zeichen und siegte mit 5:0 gegen die SG Burg. Julius Jährig traf in der 13. Minute, Felix Jensch erhöhte nur drei Minuten später (16.). Nach der Pause sorgten Nick Pultermann (54.), Franz Goethel (60.) und Paul Hamann (80.) für klare Verhältnisse. Für den SC war es der zweite Saisonsieg – und ein Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Burg dagegen bleibt mit nur zwei Punkten Schlusslicht. ---