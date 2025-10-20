TSV Schlachters - FC Isny 1 : 2

Ein hochklassiges Spiel zweier motivierter Mannschaften wurde den Zuschauern am Sonntag in der Rausch Arena in Schlachters geboten. Nach der Schweigeminute für den kürzlich verstorbenen langjährigen Isnyer Spieler und Funktionär, Klaus Bühler, begann eine rassige und temporeiche Partie. Schlachters presste von der 1. Minute an wild entschlossen die Isnyer Defensive. Diese Maßnahme zeigte Wirkung und bereits in der 5. Minute nahm Torjäger J. Hermann einen missglückten Ball von Torhüter B. Pelz am 16 er auf und erzielte ohne Mühe das 1 : 0 für Schlachters. Keine 30 Sekunden später zeigte der FC Isny mit einem gelungenen Pass über die rechte Außenseite seine Konterqualitäten. G. Bayrak umspielte seinen Gegenspieler in höchstem Tempo, seine genaue Flanke verwertete F. Aljedian am langen Toreck mit einer tollen Direktabnahme zum 1 : 1 Ausgleich. Im weiteren Spielverlauf wechselten ständig Torraumszenen auf beiden Seiten, rassige Zweikämpfe wechselten mit gelungenen Ballstafetten, die Zuschauer kamen in den Genuss einer hochklassigen Kreisliga Begegnung. Beide Teams hatten mehrfach die Möglichkeit zur Führung, aufmerksame Defensivreihen und gute Torhüterszenen bewahrten beide Teams bis zur 68. Minute vor einer Resultatskorrektur.