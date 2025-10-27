TSV Schlachters dreht auf, drei Platzverweise in Neukirch

SV Kehlen – SGM Fischbach/Schnetzenhausen 0:2

Die Gäste aus Fischbach/Schnetzenhausen nahmen dank einer konzentrierten Leistung drei Punkte mit. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte brachte Tim Mayer (61.) die SGM in Führung. In der Nachspielzeit sorgte Benjamin Bisleruck (90.+2) mit dem 2:0 für die Entscheidung. Kehlen fand offensiv zu wenig Durchschlagskraft, um das Spiel noch zu drehen.

TSG Ailingen II – SG Waldburg/Grünkraut 1:5

Die SG Waldburg/Grünkraut dominierte das Spiel über weite Strecken. Luis Pfeiffer (22., 29.) traf doppelt zur frühen Führung, ehe Jannik Willauer (30.) kurzzeitig verkürzte. Nach der Pause legte Marius Müller (50., 75.) mit einem Doppelpack nach, und Henri Lachenmayer (87.) setzte den Schlusspunkt. Bitter für Ailingen: Nico Grollmuss scheiterte in der 61. Minute per Foulelfmeter an Keeper Julian Schindele. Ein klarer Auswärtssieg für die SG.

TSV Eschach II – TSV Berg II 3:0

Eschach II zeigte sich treffsicher und siegte. Christoph Vossler (14.) traf früh, Niklas Rummler (66., 73.) machte mit einem Doppelpack alles klar. Bereits in der ersten Halbzeit hatte Berg die große Chance zum Ausgleich, doch Frieder Deuschle scheiterte per Handelfmeter an Torhüter Tobias Schieber (35.). Der TSV Eschach II überzeugte mit kompakter Defensivarbeit und effektiver Offensive.

FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss – FV Molpertshaus 1:3

Der FV Molpertshaus sicherte sich dank einer starken Anfangsphase den Auswärtssieg. Johannes Schmid (20.) und Jonas Ruff (25.) stellten früh auf 0:2. Julius Strobel (50.) verkürzte nach der Pause, doch erneut Schmid (60.) machte alles klar. Die Hausherren mussten nach Gelb-Rot gegen Amadeus Ferdani (65.) in Unterzahl zu Ende spielen und konnten das Spiel nicht mehr drehen.

SV Mochenwangen – SV Baindt II 2:0

Der SV Mochenwangen feierte einen Heimerfolg. Andreas Spieß (25.) brachte sein Team in Führung, und Erkan Kale (75.) sorgte mit dem 2:0 für die Entscheidung. Baindt II zeigte zwar Einsatz, kam aber gegen die stabile Defensive der Gastgeber kaum zu Chancen.

SV Weissenau – SV Ankenreute 1:1

Vor 130 Zuschauern trennten sich beide Teams unentschieden. Florian Port (24.) brachte Weissenau in Führung, ehe Robin Braun (78.) für Ankenreute ausglich. Zuvor hatte Michael Kilciksiz (75.) nach einer Roten Karte die Hausherren in Unterzahl gebracht. Trotz tapferer Abwehrarbeit gelang Weissenau in der Schlussphase kein Lucky Punch.

VfB Friedrichshafen II – SG Baienfurt 1:3

Der VfB startete gut in die Partie und ging durch Max Richter (8.) früh in Führung. Doch Baienfurt drehte das Spiel dank Fabian Weggerle (43., 90.+3/Foulelfmeter) und Daniele D’Ercole (68.) verdient. Die Gäste zeigten mehr Durchsetzungsvermögen und nutzten ihre Chancen eiskalt.

SG Aulendorf – SK Weingarten 2:1

Vor 150 Zuschauern setzte sich die SG Aulendorf knapp durch. Fabian Madlener (18.) traf zur frühen Führung, Andreas Krenzler (39.) erhöhte kurz vor der Pause. Rahman Soyudogru (55.) brachte Weingarten wieder heran, doch Aulendorf verteidigte den knappen Vorsprung mit großem Einsatz und blieb zu Hause siegreich.