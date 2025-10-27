TSV Schlachters dreht auf, drei Platzverweise in Neukirch

SV Wolfegg – FC Scheidegg 3:0
Der SV Wolfegg feierte einen Heimsieg. Tobias Frick (42.) traf kurz vor der Pause zur Führung, Lukas Reinisch (77.) baute diese in der zweiten Hälfte aus. In der Nachspielzeit setzte Jonathan Dischl (90.+1) den Schlusspunkt. Wolfegg überzeugte mit einer stabilen Defensive und effektiver Chancenverwertung.
TSV Schlachters – SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen 6:0
Vor 187 Zuschauern zeigte der TSV Schlachters eine dominante Vorstellung. Jonas Stohr (33.), Jonas Hermann (35.) und Jonas Fritz (42.) sorgten schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel legte Hermann (74.) nach, ehe Sandro Schiller (79., 81.) mit einem Doppelpack den Kantersieg perfekt machte. Die Gäste schwächten sich zudem durch eine Gelb-Rote Karte für Patrick Wiedenmann (71.), kurz darauf sah auch Marc Erath (77.) auf Seiten des TSV Gelb-Rot.
SG Kißlegg – FC Wangen II 4:2
Ein abwechslungsreiches Spiel sahen die Zuschauer in Kißlegg. Nach einem Eigentor von Lucas Walter Müllerschön (16.) lag Wangen früh vorn. Kurz vor der Pause glich Simon Schwingshackl (45.+2) aus. In der zweiten Hälfte drehten Maik Aschenbrenner (56.) und Niclas Weber (58.) das Spiel, ehe Elias Willhalm (67.) für Spannung sorgte. Alexander Gernert (71.) entschied die Partie mit dem 4:2. Wangen musste nach einer Gelb-Roten Karte für Thanas Ndrevataj (20.) lange in Unterzahl agieren.
SGM HENOBO – SpVgg Lindau 5:0
Die SGM HENOBO spielte groß auf und überrollte Lindau förmlich. Marcus Schmid (10.) und Yannick Glaser (15.) legten früh vor, Yanick Minge (38.) erhöhte vor der Pause. Im zweiten Durchgang traf Minge (75., Handelfmeter) erneut, bevor Glaser (82.) den klaren 5:0-Endstand besorgte. Eine dominante Leistung mit Spielfreude und Effektivität.
TSV Neukirch – TSV Ratzenried 3:2
Ein hitziges und dramatisches Spiel mit mehreren Platzverweisen endete zugunsten des TSV Neukirch. Luis Städele (24.) brachte Ratzenried in Führung, Jonathan Ruschka (43.) glich aus. Daniele Zamarco (57., Foulelfmeter) drehte die Partie, ehe Ruschka (90.+10) das 3:1 erzielte. Dominik Dieing (90.+12) verkürzte noch, zu mehr reichte es aber nicht. In einer turbulenten Schlussphase sah Tobias Nuber (87.) Gelb-Rot, während Luis Städele (90.) und Felix Rief (90.) beide mit Rot vom Platz mussten.
SGM Beuren/Rohrdorf – SV Amtzell 0:1
Ein spätes Tor entschied die Partie zugunsten der Gäste. David Sturm (73.) erzielte das einzige Tor des Tages und sicherte Amtzell drei Punkte. Beuren kämpfte aufopferungsvoll, fand aber kein Mittel gegen die kompakte Defensive des SVA.
SG Argental – FC Isny 3:5
Torreich und spektakulär verlief das Duell zwischen Argental und Isny. Feras Abo Aljedian (1.) und Gökhan Bayrak (10.) brachten die Gäste früh mit 2:0 in Front. Christoph Kugel (26.) verkürzte, doch Florian Pausch (49.) stellte den alten Abstand wieder her. Marius Späth (52.) hielt Argental im Spiel, aber Eren Soydemir (58.) und Elias Piersciecki (66.) erhöhten auf 5:2. Domenique Walter (67.) gelang nur noch Ergebniskosmetik. Ein offensives Feuerwerk mit dem besseren Ende für Isny.
SV Eglofs – SG SV Achberg/Neuravensburg/TSV Hergensweiler 0:0
Vor 100 Zuschauern trennten sich beide Teams torlos. In einer defensiv geprägten Partie neutralisierten sich die Mannschaften weitgehend. Kein Team konnte die Chancen nutzen, sodass es beim Unentschieden blieb.