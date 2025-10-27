 2025-10-27T08:53:35.915Z

Allgemeines
TSV Schlachters dreht auf, drei Platzverweise in Neukirch

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Bodensee los?

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Bodensee war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

+++

+++

Bezirk Bodensee

Kreisliga A1:

SV Kehlen – SGM Fischbach/Schnetzenhausen 0:2
Die Gäste aus Fischbach/Schnetzenhausen nahmen dank einer konzentrierten Leistung drei Punkte mit. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte brachte Tim Mayer (61.) die SGM in Führung. In der Nachspielzeit sorgte Benjamin Bisleruck (90.+2) mit dem 2:0 für die Entscheidung. Kehlen fand offensiv zu wenig Durchschlagskraft, um das Spiel noch zu drehen.

TSG Ailingen II – SG Waldburg/Grünkraut 1:5
Die SG Waldburg/Grünkraut dominierte das Spiel über weite Strecken. Luis Pfeiffer (22., 29.) traf doppelt zur frühen Führung, ehe Jannik Willauer (30.) kurzzeitig verkürzte. Nach der Pause legte Marius Müller (50., 75.) mit einem Doppelpack nach, und Henri Lachenmayer (87.) setzte den Schlusspunkt. Bitter für Ailingen: Nico Grollmuss scheiterte in der 61. Minute per Foulelfmeter an Keeper Julian Schindele. Ein klarer Auswärtssieg für die SG.

TSV Eschach II – TSV Berg II 3:0
Eschach II zeigte sich treffsicher und siegte. Christoph Vossler (14.) traf früh, Niklas Rummler (66., 73.) machte mit einem Doppelpack alles klar. Bereits in der ersten Halbzeit hatte Berg die große Chance zum Ausgleich, doch Frieder Deuschle scheiterte per Handelfmeter an Torhüter Tobias Schieber (35.). Der TSV Eschach II überzeugte mit kompakter Defensivarbeit und effektiver Offensive.

FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss – FV Molpertshaus 1:3
Der FV Molpertshaus sicherte sich dank einer starken Anfangsphase den Auswärtssieg. Johannes Schmid (20.) und Jonas Ruff (25.) stellten früh auf 0:2. Julius Strobel (50.) verkürzte nach der Pause, doch erneut Schmid (60.) machte alles klar. Die Hausherren mussten nach Gelb-Rot gegen Amadeus Ferdani (65.) in Unterzahl zu Ende spielen und konnten das Spiel nicht mehr drehen.

SV Mochenwangen – SV Baindt II 2:0
Der SV Mochenwangen feierte einen Heimerfolg. Andreas Spieß (25.) brachte sein Team in Führung, und Erkan Kale (75.) sorgte mit dem 2:0 für die Entscheidung. Baindt II zeigte zwar Einsatz, kam aber gegen die stabile Defensive der Gastgeber kaum zu Chancen.

SV Weissenau – SV Ankenreute 1:1
Vor 130 Zuschauern trennten sich beide Teams unentschieden. Florian Port (24.) brachte Weissenau in Führung, ehe Robin Braun (78.) für Ankenreute ausglich. Zuvor hatte Michael Kilciksiz (75.) nach einer Roten Karte die Hausherren in Unterzahl gebracht. Trotz tapferer Abwehrarbeit gelang Weissenau in der Schlussphase kein Lucky Punch.

VfB Friedrichshafen II – SG Baienfurt 1:3
Der VfB startete gut in die Partie und ging durch Max Richter (8.) früh in Führung. Doch Baienfurt drehte das Spiel dank Fabian Weggerle (43., 90.+3/Foulelfmeter) und Daniele D’Ercole (68.) verdient. Die Gäste zeigten mehr Durchsetzungsvermögen und nutzten ihre Chancen eiskalt.

SG Aulendorf – SK Weingarten 2:1
Vor 150 Zuschauern setzte sich die SG Aulendorf knapp durch. Fabian Madlener (18.) traf zur frühen Führung, Andreas Krenzler (39.) erhöhte kurz vor der Pause. Rahman Soyudogru (55.) brachte Weingarten wieder heran, doch Aulendorf verteidigte den knappen Vorsprung mit großem Einsatz und blieb zu Hause siegreich.

+++

+++

Kreisliga A2:

SV Wolfegg – FC Scheidegg 3:0
Der SV Wolfegg feierte einen Heimsieg. Tobias Frick (42.) traf kurz vor der Pause zur Führung, Lukas Reinisch (77.) baute diese in der zweiten Hälfte aus. In der Nachspielzeit setzte Jonathan Dischl (90.+1) den Schlusspunkt. Wolfegg überzeugte mit einer stabilen Defensive und effektiver Chancenverwertung.

TSV Schlachters – SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen 6:0
Vor 187 Zuschauern zeigte der TSV Schlachters eine dominante Vorstellung. Jonas Stohr (33.), Jonas Hermann (35.) und Jonas Fritz (42.) sorgten schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel legte Hermann (74.) nach, ehe Sandro Schiller (79., 81.) mit einem Doppelpack den Kantersieg perfekt machte. Die Gäste schwächten sich zudem durch eine Gelb-Rote Karte für Patrick Wiedenmann (71.), kurz darauf sah auch Marc Erath (77.) auf Seiten des TSV Gelb-Rot.

SG Kißlegg – FC Wangen II 4:2
Ein abwechslungsreiches Spiel sahen die Zuschauer in Kißlegg. Nach einem Eigentor von Lucas Walter Müllerschön (16.) lag Wangen früh vorn. Kurz vor der Pause glich Simon Schwingshackl (45.+2) aus. In der zweiten Hälfte drehten Maik Aschenbrenner (56.) und Niclas Weber (58.) das Spiel, ehe Elias Willhalm (67.) für Spannung sorgte. Alexander Gernert (71.) entschied die Partie mit dem 4:2. Wangen musste nach einer Gelb-Roten Karte für Thanas Ndrevataj (20.) lange in Unterzahl agieren.

SGM HENOBO – SpVgg Lindau 5:0
Die SGM HENOBO spielte groß auf und überrollte Lindau förmlich. Marcus Schmid (10.) und Yannick Glaser (15.) legten früh vor, Yanick Minge (38.) erhöhte vor der Pause. Im zweiten Durchgang traf Minge (75., Handelfmeter) erneut, bevor Glaser (82.) den klaren 5:0-Endstand besorgte. Eine dominante Leistung mit Spielfreude und Effektivität.

TSV Neukirch – TSV Ratzenried 3:2
Ein hitziges und dramatisches Spiel mit mehreren Platzverweisen endete zugunsten des TSV Neukirch. Luis Städele (24.) brachte Ratzenried in Führung, Jonathan Ruschka (43.) glich aus. Daniele Zamarco (57., Foulelfmeter) drehte die Partie, ehe Ruschka (90.+10) das 3:1 erzielte. Dominik Dieing (90.+12) verkürzte noch, zu mehr reichte es aber nicht. In einer turbulenten Schlussphase sah Tobias Nuber (87.) Gelb-Rot, während Luis Städele (90.) und Felix Rief (90.) beide mit Rot vom Platz mussten.

SGM Beuren/Rohrdorf – SV Amtzell 0:1
Ein spätes Tor entschied die Partie zugunsten der Gäste. David Sturm (73.) erzielte das einzige Tor des Tages und sicherte Amtzell drei Punkte. Beuren kämpfte aufopferungsvoll, fand aber kein Mittel gegen die kompakte Defensive des SVA.

SG Argental – FC Isny 3:5
Torreich und spektakulär verlief das Duell zwischen Argental und Isny. Feras Abo Aljedian (1.) und Gökhan Bayrak (10.) brachten die Gäste früh mit 2:0 in Front. Christoph Kugel (26.) verkürzte, doch Florian Pausch (49.) stellte den alten Abstand wieder her. Marius Späth (52.) hielt Argental im Spiel, aber Eren Soydemir (58.) und Elias Piersciecki (66.) erhöhten auf 5:2. Domenique Walter (67.) gelang nur noch Ergebniskosmetik. Ein offensives Feuerwerk mit dem besseren Ende für Isny.

SV Eglofs – SG SV Achberg/Neuravensburg/TSV Hergensweiler 0:0
Vor 100 Zuschauern trennten sich beide Teams torlos. In einer defensiv geprägten Partie neutralisierten sich die Mannschaften weitgehend. Kein Team konnte die Chancen nutzen, sodass es beim Unentschieden blieb.

+++

+++

