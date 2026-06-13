TSV scheitert knapp...

Nach langer Wartezeit von 10 Jahren ist es wieder so weit: Der TSV Bernstadt erreicht trotz oder auch aufgrund so mancher Leistungsschwankungen den zweiten Platz in der Kreisliga A und spielt in der Relegation um den Aufstieg in die Bezirksliga. Gegner ist hier niemand geringeres als der langjährige Bezirks- bzw. Landesligist des TSV Blaustein, der seinerseits mit einer starken Rückrunde (Platz 6) den vorzeitigen Abstieg verhindern konnte. Vor rund 1200 Zuschauern beginnt das Spiel recht zerfahren. Kein Team will Fehler machen und es passiert recht wenig. Die erste Chance hat Blaustein, die Schaab parieren kann (11.). Auf Seiten des TSV hat Bückle die erste Möglichkeit per Kopf (14.). Nach einem üblen Tritt, der nicht mal mit einer gelben Karte geahndet wird, nutzt Blaustein die Überzahl durch die Behandlung von Mayer und trifft zum 1-0 durch einen starken Abschluss (24.). Das Spiel nimmt jetzt Fahrt auf und Bosch vergibt die Großchance zum Ausgleich (33.). Kurz vor der Halbzeit hat sowohl Blaustein nochmal zwei Gelegenheiten als auch Jost zum Ausgleich, der aber am Keeper scheitert. Im zweiten Durchgang wird Bernstadter immer dominanter, jedoch hat Blaustein die Großchance, um auf 2-0 zu erhöhen (53.), aber erneut ist Schaab da. Blaustein zieht sich immer weiter zurück und versucht nur noch sporadisch zu kontern. Der TSV ist das klar bessere Team, vergibt durch Jost und Jehle gute Chancen und kassiert dann in die Drangphase nach einem Eckball das 2-0 (78.). Doch aufgeben ist nicht, Blaustein ist stehend KO und angetrieben von den nimmermüden Fans wirft der TSV alles nach vorne, bekommt aber mit Noller, Bosch und Jost den Ball nicht in den Maschen unter. Durch einige krampfbedingte Unterbrechungen gibt es eine lange Nachspielzeit, in der dann endlich Jost den Anschlusstreffer macht (90. +5). Die Stimmung ist jetzt sensationell, Blaustein hängt in den Seilen und Noller, F. und Jehle haben noch zweimal den Ausgleich auf dem Fuß, aber es sollte an diesem Tag leider nicht sein. Glückwunsch an Blaustein, die am Ende glücklich gewinnen. Pure Enttäuschung und großer Stolz liegen am Ende sehr nah beinander. Eine knappe Niederlage, das Finale der Relegation verpasst, sich für eine starke Leistung und aufopferungsvollen Kampf nicht belohnt. Eine starke Saison endet mit der Vizemeisterschaft und einer weiteren Saison in der Kreisliga A. Ein großer Dank von der Mannschaft an unsere Abteilungsleitung und das Trainerteam, die viel Zeit investieren und einen super Job machen. Danke auch an unsere Partnerinnen, Frauen und Familien, die uns immer unterstützen. Außerdem geht der Dank an alle Helfer, Unterstützer, Sponsoren, Supporter und Fans, die den TSV Bernstadt zu einem einzigartigen Fußballverein machen, in dem statt Geldscheine Zusammenhalt, Teamgeist und das Miteinander im Mittelpunkt stehen.