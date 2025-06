TSV Saulheim siegt in der Relegation bei Türkgücü Mainz

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und der Wormser Zeitung.

Die Begegnung zwischen Türkgücü Mainz und dem TSV Saulheim begann temporeich, war dadurch aber oft hektisch. Beiden Teams fehlte es an Ruhe im Spielaufbau, sodass das Spielgerät meist schnell wieder in den Reihen des Gegners landete. Nachdem Doguhan Salik für den TSV die erste Chance des Spiels vorbereiten konnte, musste hinten TSV-Schlussmann Tahsin Cömert beherzt eingreifen, um einen Rückstand seiner Mannschaft zu verhindern. Kurz darauf ergab sich für Türkgücü Mainz erneut die Möglichkeit auf die Führung, denn nach einem Fehler in der Hintermannschaft des TSV konnte ein Angreifer aus der Distanz abschließen. Der Ball ging aber knapp über die Latte.

Zu einer Großchance gelangte der TSV schließlich durch den auffälligen Ömer Gül, der auf der linken Seite in den Strafraum dribbelte, den Ball sehenswert mit der Sohle weiterführte und dann sofort abzog. Türkgücü-Torwart Tarik Softic machte sich lang und konnte den Schuss zur Ecke klären. Die Gäste wurden nun stärker und hatte mehr Ballbesitz. Türkgücü blieb jedoch gefährlich, etwa durch Yusuf Coban, dessen Abschluss von der linken Seite des Strafraums aber sichere Beute für den TSV-Schlussmann wurde.

Verdiente Führung für den TSV Saulheim

In der 38. Minute wurde es unübersichtlich im Strafraum von Türkgücü, denn nach einer der vielen Ecken für den TSV wurde der Ball unkontrolliert weitergeleitet und gelangte zu Murat Aydin, der aus zweiter Reihe abzog und den Ball im Netz zappeln ließ. Kurz darauf bekam Türkgücü durch einen Freistoß aus knapp 18 Metern eine gute Möglichkeit auf den schnellen Ausgleich, doch Oguzhan Tuna setzte den Ball knapp am rechten Pfosten vorbei. Da der TSV insgesamt das aktivere Team war, war die 1:0-Pausenführung verdient. Der Heimmannschaft gelang es hingegen nur selten, echte Offensivakzente zu setzen.

Türkgücü wie verwandelt – doch der TSV kontert eiskalt

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel startete Türkgücü druckvoll und kam zu mehreren Abschlüssen. Der TSV fand zunächst überhaupt keinen Zugriff auf das Spiel, traf dann aber mitten in die stärkste Phase der Gastgeber: Über die linke Seite brachte der schnelle Franco Di Greci den Ball in die Mitte, wo TSV-Angreifer Ömer Gül den Abschluss suchte. Sein Schuss wurde abgefälscht und schlug zum 2:0 (48.) ein.

Nur wenig später hatte der TSV sogar die Chance auf den dritten Treffer. Diesmal setzte sich Gül rechts durch. Seine Hereingabe erreichte Di Greci, der den Ball aus kürzester Distanz jedoch nicht aufs Tor bringen konnte. Die verpasste Gelegenheit rächte sich fast auf der Gegenseite. So gelangte dort ein unüberlegter Rückpass in der TSV-Defensive beinahe zu dem in vollem Tempo heraneilenden Beyhan Ak. Doch Torwart Cömert reagierte gerade rechtzeitig und verhinderte den Treffer, ohne den Angreifer zum Abschluss kommen zu lassen.

Türkgücü drückt – der TSV verteidigt leidenschaftlich

Türkgücü übernahm in der Folge zunehmend die Spielkontrolle. Der TSV kam offensiv kaum noch zur Geltung, sondern musste seine Kräfte in der Verteidigung bündeln. Die Abwehrspieler warfen sich leidenschaftlich in die gegnerischen Angriffsversuche, am anhaltenden Druck änderte dies jedoch kaum etwas. Nach einem Freistoß versuchte ein Türkgücü-Stürmer es spektakulär per Fallrückzieher, doch der TSV-Torwart parierte den Abschluss über die Latte. Die nachfolgende Ecke entfachte bei Türkgücü dann die Hoffnung auf eine späte Spielwendung, denn ein TSV-Verteidiger kam im Strafraum zu spät und traf seinen Gegenspieler. Nach Entscheidung des Schiedsrichters reichte der Kontakt für einen Strafstoß.

Elfmeter für Türkgücü macht die Schlussphase spannend

Beyhan Ak hielt dem Druck stand und verwandelte vom Punkt zum 1:2-Anschlusstreffer (87.). Zwar war TSV-Torwart Cömert in der richtigen Ecke, den halbhohen Schuss konnte er auf seiner rechten Seite aber nicht mehr abwehren. In der Schlussphase erhöhte Türkgücü den Druck nochmals deutlich und kam zu einer großen Freistoßchance, die beinahe zum Ausgleich führte, doch diesmal lag der TSV-Keeper auf dem Ball. Am Ende retteten die Saulheimer den knappen Vorsprung über die Zeit. Türkgücü Mainz zeigte in der zweiten Halbzeit viel Einsatz, doch dank eines stark ausgespielten Konters im richtigen Moment und einem kämpferischen Auftritt blieb der TSV Sieger der packenden Begegnung.

Gökhan Caliskan, Trainer des TSV Saulheim, sagte nach Abpfiff: "Im Spiel gegen Ober-Olm II haben wir nicht kompakt als Mannschaft gestanden. Das haben wir heute dafür extrem gut gemacht". Insgesamt habe seine Mannschaft das umgesetzt, was sie sich vorgenommen habe. "Wir hatten heute keinen Druck und dementsprechend konnten wir einen besseren Fußball spielen als in der vergangenen Woche", sagte Caliskan. Seine Mannschaft habe es in der zweiten Hälfte geschafft, dem gegnerischen Druck standzuhalten und dies zeichne auch die ganz großen Mannschaften aus.

Mehmet Coban, Trainer von Türkgücü Mainz, sagte: "In der ersten Halbzeit hatte ich mehr von meiner Mannschaft erwartet, denn wir waren nicht gut im Spiel". Der Gegner sei stark gewesen und deshalb verdient in Führung gegangen. Trotz der Niederlage, die ihn traurig stimme, blicke er hoffnungsvoll auf das Aufeinandertreffen mit dem SV Ober-Olm II. Auch nach dem zweiten Gegentreffer habe die Mannschaft alles gegeben. Aufgrund der hohen Laufleistung der Spieler habe die Kraft zum Ausgleich letztlich aber gefehlt. "Die Erfahrung von heute werden meine Spieler in die kommende Partie mitnehmen. Ich bin sicher, dass wir anders auftreten werden", sagte Coban abschließend.