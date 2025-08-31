TSV Sauerlach – (SG) TSV Wolfratshausen/Königsdorf

In der 38. Minute sorgte Robin Ziebart per Foulelfmeter – nach einem Foul an Alexander Alesi – für die erneute Führung des TSV Sauerlach.

Schon früh stellte Mathias Katozka die Weichen auf Sieg: In der 12. Minute traf er nach schöner Vorlage von Ulrich Raffeiner zum 1:0. Die Gäste antworteten jedoch prompt durch Francisco Rodriguez, der zum 1:1 ausglich. Kurz darauf wechselten die Gäste erstmals (24. Minute: Alexandru Morenci für Firat Kelebek).

Die erste Halbzeit war geprägt von intensiven Zweikämpfen, die der TSV Sauerlach meist für sich entscheiden konnte und damit die eigene Dominanz untermauerte. Außerdem zeigte Torhüter Simon Schrodt zwei starke Paraden, mit denen er den Vorsprung sicherte.

Nach der Pause kam die SG zunächst besser ins Spiel, konnte aber keine Chancen nutzen. Danach übernahm Sauerlach wieder die Kontrolle: Ulrich Raffeiner erhöhte in der 55. Minute nach Vorarbeit von Moritz Koberger auf 3:1. Das Highlight der Partie folgte in der 65. Minute, als Basti Ebeling aus rund 30 Metern abzog und den Ball unhaltbar zum 4:1-Endstand in die Maschen setzte.

In der Schlussphase brachte das Trainerteam des TSV Sauerlach frische Kräfte:

73. Minute: Marko Fresl für Ulrich Raffeiner

82. Minute: Leonhard Höfner für den verletzten Simon Schrodt

84. Minute: Tobias Hofmann für Mathias Katozka

90. Minute: Luis Ellinger für Moritz Koberger

Gelbe Karten:

TSV Sauerlach: Basti Ebeling (72.), Korbinian Lechner (93.)

SG Wolfratshausen/Königsdorf: Francisco Rodriguez (16.), Patrick Hendges (70.)

Fazit:

Der TSV Sauerlach überzeugte mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung: starke Zweikampfführung, kreative Offensivaktionen und ein sicherer Rückhalt im Tor machten den Unterschied. Der 4:1-Sieg war auch in der Höhe völlig verdient.

Mit diesem Erfolg hält der TSV Sauerlach mit 10 Punkten aus 4 Spielen die Tabellenführung. Bereits am 14.09.2025 um 14:00 Uhr kommt es nach einem Spielfreien Wochenende zuhause zum nächsten Topspiel gegen den FC Geretsried, der aktuell auf dem zweiten Platz steht.