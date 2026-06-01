TSV Sasel will mit Jan Ramelow wieder nach oben

Trainer Jan Ramelow. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Der TSV Sasel hat eine wichtige Personalentscheidung für die kommenden Jahre getroffen: Jan Ramelow bleibt Trainer des Oberligisten und hat seinen Vertrag gleich um zwei Jahre verlängert. Für den Hamburger Meister von 2023 ist das ein klares Signal der Kontinuität in einer Phase, die in den vergangenen beiden Spielzeiten von Veränderung, Entwicklung und auch wechselhaften Ergebnissen geprägt war.

Gegenüber Transfermarkt erklärte Ramelow, warum er seinen Vertrag verlängert hat: „Weil ich an das, was wir hier machen, glaube.“ Der Trainer sieht den Verein in einem Prozess, der nicht nur die Mannschaft betrifft, sondern auch Strukturen. „Ich glaube, wir gehen einen neuen, aber guten und spannenden Weg. Und der Verein macht diesen Umbruch, den wir zweifelsohne haben und hatten, auch in den Strukturen, mit“, sagte Ramelow bei TM.

Ramelow hatte den TSV zur Saison 2024/25 übernommen. Zuvor war der heute 33-Jährige unter anderem beim Rahlstedter SC und beim Niendorfer TSV II tätig. In Sasel landete er in seinem ersten Jahr auf Rang zwölf, in der abgelaufenen Saison folgte Platz zehn in der Oberliga Hamburg. Das wirkt auf den ersten Blick nach Tabellenmittelfeld, doch beim TSV wird der Weg offenbar langfristiger bewertet.

Sasel gehört weiterhin zu den klangvollen Namen der Oberliga Hamburg. Der Meistertitel von 2023 ist noch nicht lange her, gleichzeitig hat sich die Mannschaft seitdem verändert. Dass Ramelow nun für zwei weitere Jahre gebunden wurde, zeigt: Der Verein setzt nicht auf kurzfristige Korrekturen, sondern auf einen Trainer, der den Umbruch weiter begleiten soll.

Dabei ordnet er seine bisherige Zeit durchaus selbstkritisch ein. Das erste Jahr sei „phasenweise ein bisschen chaotisch“ gewesen. In der zweiten Saison sei es zwar nicht mehr chaotisch gewesen, „aber in den Leistungen und den Ergebnissen etwas wechselhaft“. Genau darin liegt für Ramelow aber offenbar auch der Reiz. „Ich habe einfach Lust, diese Mannschaft weiterzuentwickeln und glaube daran, dass wir uns mit harter Arbeit und den richtigen Ideen peu à peu auch wieder nach oben orientieren können“, sagte er gegenüber Transfermarkt.

Die abgelaufene Saison brachte Rang zehn, doch ganz zufrieden dürfte man in Sasel damit nicht sein. Zuletzt war sportlich auch mehr möglich, die Leistungen blieben aber nicht konstant genug. Genau diese Konstanz dürfte zu den zentralen Aufgaben für die kommende Spielzeit gehören.

Ramelow hatte schon zu Beginn seiner Zeit keinen ganz kleinen Anspruch formuliert. Bei TM sagte er: „Es gibt ja immer Leute, die formulieren irgendwelche Ziele, die sie locker erreichen werden, um sich dann am Ende hinzustellen und zu freuen, dass sie das erreicht haben. Aber das ist nicht meine Art und Weise.“ Er habe von Beginn an gesagt, dass Sasel die „Top Fünf“ erreichen wolle. „Da haben mich Leute angeguckt und ausgelacht.“

Angriff nach oben als nächster Schritt

Diese Aussage zeigt, wie Ramelow seine Arbeit verstanden wissen will. Er möchte sich nicht mit tief angesetzten Zielen absichern, sondern den Verein wieder in Richtung oberes Tabellendrittel führen. Nach Platz zwölf und Platz zehn ist klar: Der nächste Schritt muss sichtbar werden.

Die Vertragsverlängerung um zwei Jahre gibt ihm dafür Zeit und Rückendeckung. Sasel muss nicht alles sofort erzwingen, will aber perspektivisch wieder näher an jene Tabellenregionen heran, in denen der Klub vor wenigen Jahren noch selbstverständlich unterwegs war. Dafür braucht es einen stabileren Kader, klarere Abläufe und mehr Konstanz über eine ganze Saison.

Ramelow spricht selbst von harter Arbeit und den richtigen Ideen. Genau daran wird sich der TSV in der kommenden Spielzeit messen lassen müssen. Die Grundlagen sind gelegt, die chaotischeren Phasen sollen hinter dem Verein liegen, nun geht es darum, aus dem Umbruch Entwicklung zu machen.

Kontinuität als Signal

Für den TSV Sasel ist die Verlängerung deshalb mehr als eine Personalnotiz. Sie ist ein Bekenntnis zu einem Weg, der nicht sofort die alte Spitze zurückgebracht hat, aber offenbar intern überzeugt. Ramelow bekommt das Vertrauen, aus einer wechselhaften Phase eine stabilere Zukunft zu formen.

Der Anspruch bleibt dabei hoch. Sasel will nicht dauerhaft im Mittelfeld der Oberliga bleiben. Mit dem verlängerten Trainervertrag ist klar, wer diesen nächsten Angriff moderieren soll. Ramelow bleibt - und der TSV Sasel setzt darauf, dass sich der eingeschlagene Weg in den kommenden zwei Jahren auch in der Tabelle deutlicher zeigt.

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