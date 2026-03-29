TSV Sasel verspielt 4:1, Niendorfer TSV & HEBC Hamburg jubeln

Wichtiger Erfolg für den TSV. – Foto: Imago Images

Der 29. Spieltag der Oberliga Hamburg hat an der Spitze geliefert - und zugleich neue Fragen aufgeworfen. SC Victoria Hamburg stoppt die TuS Dassendorf, der Eimsbütteler TV besteht den Härtetest in Buchholz, und der ETSV Hamburg antwortet auf unruhige Tage mit einem 11:0. Spannend auch: Diesmal verspielt der TSV Sasel ein 4:1. Niendorfer TSV und HEBC Hamburg holen im Keller wichtige Siege. Dazu bleibt ein Spiel offen: USC Paloma erwirkte gegen den FC Süderelbe wegen Krankheitsfällen eine Absage.

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Victoria gewinnt irres Spiel gegen Dassendorf

Der Tabellenführer Eimsbütteler TV gewinnt beim formstarken TSV Buchholz 08 mit 5:3 und setzt ein starkes Zeichen im Titelrennen der Oberliga Hamburg. Buchholz erwischte den besseren Start: Patrick Böhmker traf früh zum 1:0 (6.). Doch der ETV antwortete konsequent: Bilal Damala (21.) und Juri Carl Jonny Marxen (28.) drehten die Partie. Direkt nach der Pause glich David Rene Mrozek Glischinski aus (46.), doch die Gäste fanden sofort die passende Antwort. Max-Adrian Donel Mbodje (48.) brachte den ETV erneut in Führung, ehe Jasper Hölscher (67.) und erneut Mbodje (69.) auf 5:2 stellten. Buchholz verkürzte durch Leandro Mendes Tavares (77.), mehr ließ der Spitzenreiter aber nicht zu. Ein wichtiger Sieg für den ETV, der sich auch von einem formstarken Gegner nicht stoppen lässt. ________________ Absage: USC Paloma - FC Süderelbe

Wegen einer Krankheitswelle hat der USC Paloma die Absage gegen den FC Süderelbe erwirkt. Die Partie wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

________________ HT 16 spielt souverän

Auch HT 16 nutzte die Pflichtaufgabe im Keller konsequent. Beim FC Türkiye Wilhelmsburg sorgte vor allem Elyesa-Kamil Pekin früh für klare Verhältnisse, als er in der 16. und 20. Minute doppelt traf. Nach dem 3:0 in der 58. Minute setzte Jeffrey Adu mit dem 4:0 (66.) den Schlusspunkt. Für Türkiye wird die Lage damit immer prekärer, während HT 16 mit nun 44 Punkten weiter in Schlagdistanz zu Rang fünf bleibt. ________________ Harksheide geht unter

Der FC Teutonia 05 Ottensen hat seine etwas stabilere Tabellenlage untermauert und sich bei der SV Halstenbek-Rellingen mit 2:1 durchgesetzt. Arbes Tahirsylaj brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (39.), Caner Levent Bektas erhöhte nach dem Seitenwechsel (56.). Der Anschluss von Aytunc Isik (68.) machte die Partie noch einmal enger, mehr sprang für Halstenbek aber nicht heraus. Für den Vorletzten wird die Luft damit immer dünner, Ottensen hat sich wahrlich nicht mit Rum bekleckert. ________________ HEBC Hamburg klettert

Im direkten Duell zweier Teams aus der erweiterten Mittelfeldzone setzte sich der HEBC Hamburg bei SC Vorwärts/Wacker Billstedt mit 2:1 durch. Mann des Spiels war Michele Scalzi, der in der 16. und 72. Minute traf. Dazwischen hatte Evailton Braima Martins Fernandes kurz vor der Pause ausgeglichen (42.). Der HEBC zieht damit nach Punkten mit dem unteren Mittelfeld gleich, während Billstedt bei 34 Zählern stehen bleibt. ________________ Kiene holt die nächsten Punkte

Acht Tore, zwei völlig unterschiedliche Phasen und am Ende ein Punkt, der sich für FK Nikola Tesla wie ein kleiner Sieg anfühlen dürfte. Der TSV Sasel führte nach Treffern von Jean-Lucas Gerken (2.), Selim Ajkic (23.), Emmanuel Schlas (39.) und Leif Thele (43.) bereits mit 4:1, nachdem Gedeon Owusu Wedemeyer zwischenzeitlich zum 1:1 getroffen hatte (7.). Doch Tesla kam zurück: Timon Jannik Engelmann (50.), Ede Mika Zimmermann (64.) und Emin Leon Brobbey (86.) retteten das 4:4. Die Gelb-Rote Karte gegen Kokou Michel Amorin in der Schlussphase änderte daran nichts mehr. Für Sasel ist es der nächste spürbare Dämpfer: Schon am Dienstag gab es einer 1:0-Führung ncoh spät eine 1:5-Abfuhr gegen Buchholz. Tesla sammelt unterdessen weiter Punkte - kurz nachdem der Trainerwechsel zu Niklas Kiene offiziell gemacht wurde. ________________ Niendorfer TSV hat jetzt 30 Punkte

Der Niendorfer TSV hat gegen Schlusslicht SV Curslack-Neuengamme die erwarteten Punkte geholt - und das schon früh in klare Bahnen gelenkt. Daniel Brückner traf doppelt (3., 19./Foulelfmeter), Björn Dohrn erhöhte auf 3:0 (28.). Nach dem 1:3 durch Mark Obeng Boateng (62.) machte Niendorf sofort alles klar: Leandro Kreit Casale erzielte binnen zwei Minuten das 4:1 und 5:1 (67., 69.). Niendorfs Konto klettert damit auf 30 Punkte und Platz 13 in der Tabelle.

Das sind die nächsten Spieltage

30. Spieltag

Fr., 10.04.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - TSV Buchholz 08

Fr., 10.04.26 19:45 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - USC Paloma

Fr., 10.04.26 19:45 Uhr HT 16 - Niendorfer TSV

Fr., 10.04.26 19:45 Uhr Eimsbütteler TV - FC Türkiye Wilhelmsburg

Sa., 11.04.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - SC Vorwärts/Wacker Billstedt

Sa., 11.04.26 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - TuRa Harksheide

Sa., 11.04.26 15:00 Uhr SV Curslack-Neuengamme - SC Victoria

So., 12.04.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - TSV Sasel

So., 12.04.26 14:00 Uhr SV Halstenbek-Rellingen - ETSV Hamburg

Vor und an Ostern finden diverse Nachholspiele von verschiedenen Spieltagen statt - die Übersicht gibt es hier:

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