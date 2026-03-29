 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

TSV Sasel verspielt 4:1, Niendorfer TSV & HEBC Hamburg jubeln

Oberliga Hamburg: Eimsbütteler TV gewinnt 5:3 in Buchholz, ETSV Hamburg feiert 11:0 gegen TuRa Harksheide, SC Victoria schlägt TuS Dassendorf, USC Paloma gegen FC Süderelbe wegen Krankheitsfällen abgesagt. TSV Sasel verspielt diesmal ein 4:1, Niendorfer TSV und HEBC Hamburg holen im Keller wichtige Siege.

von red · Heute, 17:28 Uhr · 0 Leser
Wichtiger Erfolg für den TSV.
Wichtiger Erfolg für den TSV. – Foto: Imago Images

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Oberliga Hamburg
Teutonia 05
ETV
SC Victoria
Niend. TSV

Der 29. Spieltag der Oberliga Hamburg hat an der Spitze geliefert - und zugleich neue Fragen aufgeworfen. SC Victoria Hamburg stoppt die TuS Dassendorf, der Eimsbütteler TV besteht den Härtetest in Buchholz, und der ETSV Hamburg antwortet auf unruhige Tage mit einem 11:0. Spannend auch: Diesmal verspielt der TSV Sasel ein 4:1. Niendorfer TSV und HEBC Hamburg holen im Keller wichtige Siege. Dazu bleibt ein Spiel offen: USC Paloma erwirkte gegen den FC Süderelbe wegen Krankheitsfällen eine Absage.

>>> Drei Trainerwechsel in der Oberliga Hamburg

>>> Eimsbütteler TV stellt Regionalliga-Antrag

>>> Auch TuS Dassendorf stellt Regionalliga-Antrag

>>> ETSV Hamburg bestätigt - Sponsor nicht erreichbar

>>> Hier geht es zur Tabelle der Oberliga Hamburg

>>> Das sind die Torjäger der Oberliga Hamburg

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Victoria gewinnt irres Spiel gegen Dassendorf

Fr., 27.03.2026, 19:30 Uhr
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria
TuS Dassendorf
TuS DassendorfDassendorf
5
3
Abpfiff
Der SC Victoria Hamburg hat mit einer irren Aufholjagd die TuS Dassendorf geschlagen - mehr dazu an dieser Stelle!

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ETV besteht Feuertaufe

Gestern, 14:00 Uhr
TSV Buchholz 08
TSV Buchholz 08Buchholz 08
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV
3
5
Abpfiff

Der Tabellenführer Eimsbütteler TV gewinnt beim formstarken TSV Buchholz 08 mit 5:3 und setzt ein starkes Zeichen im Titelrennen der Oberliga Hamburg. Buchholz erwischte den besseren Start: Patrick Böhmker traf früh zum 1:0 (6.). Doch der ETV antwortete konsequent: Bilal Damala (21.) und Juri Carl Jonny Marxen (28.) drehten die Partie. Direkt nach der Pause glich David Rene Mrozek Glischinski aus (46.), doch die Gäste fanden sofort die passende Antwort. Max-Adrian Donel Mbodje (48.) brachte den ETV erneut in Führung, ehe Jasper Hölscher (67.) und erneut Mbodje (69.) auf 5:2 stellten. Buchholz verkürzte durch Leandro Mendes Tavares (77.), mehr ließ der Spitzenreiter aber nicht zu. Ein wichtiger Sieg für den ETV, der sich auch von einem formstarken Gegner nicht stoppen lässt.

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Absage: USC Paloma - FC Süderelbe

Heute, 10:45 Uhr
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma
FC Süderelbe
FC SüderelbeSüderelbe
Abgesagt
Wegen einer Krankheitswelle hat der USC Paloma die Absage gegen den FC Süderelbe erwirkt. Die Partie wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

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HT 16 spielt souverän

Heute, 13:00 Uhr
FC Türkiye Wilhelmsburg
FC Türkiye WilhelmsburgFC Türkiye
HT 16
HT 16HT 16
0
4
Abpfiff

Auch HT 16 nutzte die Pflichtaufgabe im Keller konsequent. Beim FC Türkiye Wilhelmsburg sorgte vor allem Elyesa-Kamil Pekin früh für klare Verhältnisse, als er in der 16. und 20. Minute doppelt traf. Nach dem 3:0 in der 58. Minute setzte Jeffrey Adu mit dem 4:0 (66.) den Schlusspunkt. Für Türkiye wird die Lage damit immer prekärer, während HT 16 mit nun 44 Punkten weiter in Schlagdistanz zu Rang fünf bleibt.

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Harksheide geht unter

Heute, 14:00 Uhr
ETSV Hamburg
ETSV HamburgETSV Hamburg
TuRa Harksheide
TuRa HarksheideHarksheide
11
0
Abpfiff
Der ETSV Hamburg hat eindrucksvoll auf die schwierigen Begleiterscheinungen reagiert und TuRa Harksheide mit 11:0 vom Platz gefegt - mehr hier!

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Teutonia Ottensen müht sich

Heute, 14:00 Uhr
SV Halstenbek-Rellingen
SV Halstenbek-RellingenHalstenbek-R
FC Teutonia 05 Ottensen
FC Teutonia 05 OttensenTeutonia 05
1
2
Abpfiff

Der FC Teutonia 05 Ottensen hat seine etwas stabilere Tabellenlage untermauert und sich bei der SV Halstenbek-Rellingen mit 2:1 durchgesetzt. Arbes Tahirsylaj brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (39.), Caner Levent Bektas erhöhte nach dem Seitenwechsel (56.). Der Anschluss von Aytunc Isik (68.) machte die Partie noch einmal enger, mehr sprang für Halstenbek aber nicht heraus. Für den Vorletzten wird die Luft damit immer dünner, Ottensen hat sich wahrlich nicht mit Rum bekleckert.

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HEBC Hamburg klettert

Heute, 15:00 Uhr
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker
HEBC Hamburg
HEBC HamburgHEBC Hamburg
1
2
Abpfiff

Im direkten Duell zweier Teams aus der erweiterten Mittelfeldzone setzte sich der HEBC Hamburg bei SC Vorwärts/Wacker Billstedt mit 2:1 durch. Mann des Spiels war Michele Scalzi, der in der 16. und 72. Minute traf. Dazwischen hatte Evailton Braima Martins Fernandes kurz vor der Pause ausgeglichen (42.). Der HEBC zieht damit nach Punkten mit dem unteren Mittelfeld gleich, während Billstedt bei 34 Zählern stehen bleibt.

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Kiene holt die nächsten Punkte

Heute, 15:00 Uhr
TSV Sasel
TSV SaselTSV Sasel
FK Nikola Tesla
FK Nikola TeslaNikola Tesla
4
4
Abpfiff
Acht Tore, zwei völlig unterschiedliche Phasen und am Ende ein Punkt, der sich für FK Nikola Tesla wie ein kleiner Sieg anfühlen dürfte. Der TSV Sasel führte nach Treffern von Jean-Lucas Gerken (2.), Selim Ajkic (23.), Emmanuel Schlas (39.) und Leif Thele (43.) bereits mit 4:1, nachdem Gedeon Owusu Wedemeyer zwischenzeitlich zum 1:1 getroffen hatte (7.). Doch Tesla kam zurück: Timon Jannik Engelmann (50.), Ede Mika Zimmermann (64.) und Emin Leon Brobbey (86.) retteten das 4:4. Die Gelb-Rote Karte gegen Kokou Michel Amorin in der Schlussphase änderte daran nichts mehr. Für Sasel ist es der nächste spürbare Dämpfer: Schon am Dienstag gab es einer 1:0-Führung ncoh spät eine 1:5-Abfuhr gegen Buchholz. Tesla sammelt unterdessen weiter Punkte - kurz nachdem der Trainerwechsel zu Niklas Kiene offiziell gemacht wurde.

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Niendorfer TSV hat jetzt 30 Punkte

Heute, 14:00 Uhr
Niendorfer TSV
Niendorfer TSVNiend. TSV
SV Curslack-Neuengamme
SV Curslack-NeuengammeCurs.-Neueng
5
1
Abpfiff

Der Niendorfer TSV hat gegen Schlusslicht SV Curslack-Neuengamme die erwarteten Punkte geholt - und das schon früh in klare Bahnen gelenkt. Daniel Brückner traf doppelt (3., 19./Foulelfmeter), Björn Dohrn erhöhte auf 3:0 (28.). Nach dem 1:3 durch Mark Obeng Boateng (62.) machte Niendorf sofort alles klar: Leandro Kreit Casale erzielte binnen zwei Minuten das 4:1 und 5:1 (67., 69.). Niendorfs Konto klettert damit auf 30 Punkte und Platz 13 in der Tabelle.

Das sind die nächsten Spieltage

30. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - TSV Buchholz 08
Fr., 10.04.26 19:45 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - USC Paloma
Fr., 10.04.26 19:45 Uhr HT 16 - Niendorfer TSV
Fr., 10.04.26 19:45 Uhr Eimsbütteler TV - FC Türkiye Wilhelmsburg
Sa., 11.04.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
Sa., 11.04.26 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - TuRa Harksheide
Sa., 11.04.26 15:00 Uhr SV Curslack-Neuengamme - SC Victoria
So., 12.04.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - TSV Sasel
So., 12.04.26 14:00 Uhr SV Halstenbek-Rellingen - ETSV Hamburg

Vor und an Ostern finden diverse Nachholspiele von verschiedenen Spieltagen statt - die Übersicht gibt es hier:

>>> Hier geht es zum Spielplan der Oberliga Hamburg

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