TSV Sasel verliert Torjäger Selim Ajkic an Traditionsverein

Wer in der vergangenen Saison auf den Hamburger Amateurfußball geschaut hat, kam an Selim Ajkic kaum vorbei. Der Mittelstürmer des TSV Sasel erzielte 37 Tore in 34 Spielen der Oberliga Hamburg und war damit einer der prägenden Offensivspieler der Spielzeit. Nun folgt für den 25-Jährigen der nächste Schritt: Ajkic wechselt zum VfB Lübeck in die Regionalliga Nord.
Für den VfB ist es eine Verpflichtung mit klarem Profil. Ajkic ist 1,95 Meter groß, körperlich präsent, kopfballstark und im Strafraum mit jenem Instinkt ausgestattet, der sich nur bedingt trainieren lässt. In Sasel entwickelte er sich zum Unterschiedsspieler, der nicht nur regelmäßig traf, sondern mit seiner Wucht auch ganze Defensivreihen beschäftigte.
Die 37 Tore sind der offensichtliche Teil dieses Transfers. Dahinter steht aber ein Spieler, der sich seinen Weg über mehrere Stationen erarbeitet hat. Ajkic wurde in den Nachwuchsleistungszentren von Eintracht Norderstedt, Holstein Kiel und Viktoria Köln ausgebildet. Danach sammelte er Erfahrungen im In- und Ausland, unter anderem in Österreich und Italien.
Zurück in Norddeutschland führte ihn sein Weg über den Heeslinger SC, Altona 93 und den Hamburger SV III nach Sasel. Dort passte vieles zusammen: Spielzeit, Vertrauen, Rolle - und ein Stürmer, der aus Chancen Tore machte. Genau diese Entwicklung dürfte in Lübeck aufmerksam verfolgt worden sein.
In den Vereinsmedien erklärt Ajkic seinen Wechsel entsprechend klar: „Nach dieser Saison wollte ich den nächsten Schritt gehen. Als der VfB Lübeck auf mich zukam, musste ich nicht lange überlegen. Dieser Verein steht für Leidenschaft, Tradition und ambitionierte Ziele. Jetzt möchte ich mit Toren dazu beitragen, dass wir gemeinsam eine erfolgreiche Zukunft gestalten.“
Auch beim VfB wird die Torquote nicht isoliert betrachtet. Sportvorstand Hanno Behrens hebt in den Vereinsmedien zwar Ajkics Strafraumqualitäten hervor, betont aber auch andere Aspekte: „Selim hat in der vergangenen Saison eindrucksvoll bewiesen, welche Qualitäten er im Strafraum besitzt. Seine Torquote spricht für sich, aber sie ist nicht der einzige Grund für unsere Entscheidung.“
Behrens verweist außerdem auf Ajkics Arbeit für die Mannschaft, seine Mentalität und das passende Anforderungsprofil. „Wir sind überzeugt, dass er auch bei uns den nächsten Entwicklungsschritt gehen wird“, sagt der Sportvorstand.
Für Ajkic wird genau das die zentrale Aufgabe. In Sasel war er der Zielspieler, der Vollstrecker, der Mann für die besonderen Zahlen. In Lübeck wartet ein anderes Umfeld, mehr Konkurrenz und ein höheres Tempo. Der Wechsel ist deshalb mehr als eine Belohnung für eine außergewöhnliche Oberliga-Saison. Er ist auch ein Test, ob Ajkic seine Qualitäten auf Regionalliga-Niveau bestätigen kann.
Der VfB bekommt mit ihm jedenfalls einen Angreifer, der nachweislich weiß, wo das Tor steht. Ajkic wiederum bekommt die Bühne, auf der aus einer starken Hamburger Saison der nächste Karriereschritt werden kann.
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