TSV Sasel verliert Torjäger Selim Ajkic an Traditionsverein VfB Lübeck verpflichtet Selim Ajkic vom TSV Sasel: Der Torjäger erzielte 37 Treffer in der Oberliga Hamburg und wagt nun den Schritt in die Regionalliga Nord. von red · Heute, 22:46 Uhr · 0 Leser

Selim Ajkic wechselt in die Regionalliga. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Wer in der vergangenen Saison auf den Hamburger Amateurfußball geschaut hat, kam an Selim Ajkic kaum vorbei. Der Mittelstürmer des TSV Sasel erzielte 37 Tore in 34 Spielen der Oberliga Hamburg und war damit einer der prägenden Offensivspieler der Spielzeit. Nun folgt für den 25-Jährigen der nächste Schritt: Ajkic wechselt zum VfB Lübeck in die Regionalliga Nord.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Für den VfB ist es eine Verpflichtung mit klarem Profil. Ajkic ist 1,95 Meter groß, körperlich präsent, kopfballstark und im Strafraum mit jenem Instinkt ausgestattet, der sich nur bedingt trainieren lässt. In Sasel entwickelte er sich zum Unterschiedsspieler, der nicht nur regelmäßig traf, sondern mit seiner Wucht auch ganze Defensivreihen beschäftigte. Ajkic bringt Quote und Wucht mit Die 37 Tore sind der offensichtliche Teil dieses Transfers. Dahinter steht aber ein Spieler, der sich seinen Weg über mehrere Stationen erarbeitet hat. Ajkic wurde in den Nachwuchsleistungszentren von Eintracht Norderstedt, Holstein Kiel und Viktoria Köln ausgebildet. Danach sammelte er Erfahrungen im In- und Ausland, unter anderem in Österreich und Italien.

Zurück in Norddeutschland führte ihn sein Weg über den Heeslinger SC, Altona 93 und den Hamburger SV III nach Sasel. Dort passte vieles zusammen: Spielzeit, Vertrauen, Rolle - und ein Stürmer, der aus Chancen Tore machte. Genau diese Entwicklung dürfte in Lübeck aufmerksam verfolgt worden sein. In den Vereinsmedien erklärt Ajkic seinen Wechsel entsprechend klar: „Nach dieser Saison wollte ich den nächsten Schritt gehen. Als der VfB Lübeck auf mich zukam, musste ich nicht lange überlegen. Dieser Verein steht für Leidenschaft, Tradition und ambitionierte Ziele. Jetzt möchte ich mit Toren dazu beitragen, dass wir gemeinsam eine erfolgreiche Zukunft gestalten.“