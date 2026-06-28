TSV Sasel setzt auf jungen Verteidiger

Für Sasel ist der Transfer eine typische Perspektiv-Personalie: Der Klub bewegt sich seit Jahren in der Oberliga Hamburg in einem sportlich anspruchsvollen Umfeld und bietet jungen Spielern damit die Möglichkeit, sich auf hohem Hamburger Amateurfußball-Niveau zu entwickeln. Sou bringt dafür ein Profil mit, das der Verein ausdrücklich spannend findet.
Ramelow sieht „spannende Voraussetzungen“
In den Vereinsmedien erklärt Jan Ramelow: „Mit Nissi begrüßen wir einen sehr talentierten jungen Verteidiger in unseren Reihen. Er wurde in der Jugend hervorragend ausgebildet und bringt mit seiner Größe, Dynamik und seinem starken linken Fuß viele spannende Voraussetzungen mit.“
Gerade diese Mischung macht den Zugang interessant. Sou kommt aus dem Nachwuchs, bringt aber körperliche Voraussetzungen, Tempo und einen starken linken Fuß mit. Für einen Verteidiger sind das Eigenschaften, die sowohl im defensiven Zweikampf als auch im Spielaufbau wertvoll werden können.
Ramelow ordnet den Wechsel entsprechend als Entwicklungsschritt ein: „Wir freuen uns sehr, dass er seine ersten Schritte im Herrenbereich bei uns in Sasel gehen wird und sind überzeugt, dass er sich bei uns hervorragend entwickeln kann.“
Schritt in ein anspruchsvolles Umfeld
Für Sou beginnt damit ein neuer Abschnitt. Der Sprung aus der U19 in den Herrenfußball ist grundsätzlich groß, in Sasel kommt zusätzlich ein Umfeld hinzu, in dem Tempo, Robustheit und taktische Reife schnell gefragt sind. Genau dort soll der Youngster nun wachsen.
Der TSV Sasel ergänzt seinen Kader damit nicht nur kurzfristig, sondern investiert auch in einen Spieler, der perspektivisch eine Rolle einnehmen kann. Sou steht für Jugend, Dynamik und Entwicklungspotenzial - und bekommt am Parkweg nun die Bühne, um diese Anlagen im Herrenbereich zu bestätigen.