TSV Sasel setzt auf jungen Verteidiger

Für Sasel ist der Transfer eine typische Perspektiv-Personalie: Der Klub bewegt sich seit Jahren in der Oberliga Hamburg in einem sportlich anspruchsvollen Umfeld und bietet jungen Spielern damit die Möglichkeit, sich auf hohem Hamburger Amateurfußball-Niveau zu entwickeln. Sou bringt dafür ein Profil mit, das der Verein ausdrücklich spannend findet.

Ramelow sieht „spannende Voraussetzungen“ In den Vereinsmedien erklärt Jan Ramelow: „Mit Nissi begrüßen wir einen sehr talentierten jungen Verteidiger in unseren Reihen. Er wurde in der Jugend hervorragend ausgebildet und bringt mit seiner Größe, Dynamik und seinem starken linken Fuß viele spannende Voraussetzungen mit.“ Gerade diese Mischung macht den Zugang interessant. Sou kommt aus dem Nachwuchs, bringt aber körperliche Voraussetzungen, Tempo und einen starken linken Fuß mit. Für einen Verteidiger sind das Eigenschaften, die sowohl im defensiven Zweikampf als auch im Spielaufbau wertvoll werden können.