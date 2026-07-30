TSV Sasel muss zu Altona, viel Spannung am Oberliga-Freitag Oberliga Hamburg: Am zweiten Spieltag empfängt TSV Buchholz 08 nach dem 4:0-Auftakt die TuS Dassendorf, Altona 93 trifft auf den TSV Sasel, ETSV Hamburg spielt gegen FC Teutonia 05 Ottensen. von red · Heute, 12:45 Uhr · 0 Leser

In der Oberliga Hamburg geht es weiter. – Foto: Oliver Utesch

Nach einem wilden Auftakt geht die Oberliga Hamburg direkt in den 2. Spieltag. Im Fokus stehen mehrere spannende Fragen: Bestätigt TSV Buchholz 08 die erste Tabellenführung gegen die TuS Dassendorf? Legt Altona 93 gegen den TSV Sasel nach? Und welche Reaktion zeigen die Teams, die zum Start enttäuscht haben?

Der zweite Spieltag beginnt am Freitagabend mit zwei Teams, die nach dem Auftakt auf die ersten Punkte warten. Concordia Hamburg verlor beim FC Teutonia 05 Ottensen mit 0:2, HEBC Hamburg musste sich dem Niendorfer TSV mit 0:3 geschlagen geben. Für beide geht es darum, den Fehlstart nicht direkt größer werden zu lassen. Gerade HEBC wird nach der frühen Roten Karte aus dem ersten Spiel einen ruhigeren Verlauf brauchen. TuRa Harksheide - FC Süderelbe

Morgen, 19:30 Uhr TuRa Harksheide Harksheide FC Süderelbe Süderelbe 19:30 PUSH

TuRa Harksheide steht nach dem 1:2 bei TBS Pinneberg bereits unter Zugzwang, trifft aber auf einen Gegner, der trotz Auftaktniederlage Argumente geliefert hat. FC Süderelbe verlor das Topspiel gegen Altona 93 knapp mit 1:2, drängte in der Schlussphase aber noch auf den Ausgleich. Der FCS hat damit gezeigt, dass er mit einem Topteam mithalten kann. Für Harksheide geht es darum, nach dem eher leisen Sommer auf dem Transfermarkt nun sportlich ein erstes Zeichen zu setzen. ETSV Hamburg - FC Teutonia 05 Ottensen

Morgen, 19:30 Uhr ETSV Hamburg ETSV Hamburg FC Teutonia 05 Ottensen Teutonia 05 19:30 PUSH

Das Duell zwischen ETSV Hamburg und FC Teutonia 05 Ottensen gehört zu den interessanteren Vergleichen des Freitags. Der neu formierte Meister holte bei der TuS Dassendorf ein 1:1 und bestätigte damit den positiven Eindruck aus der Vorbereitung. Teutonia startete mit einem 2:0 gegen Concordia Hamburg ebenfalls erfolgreich. Für den ETSV ist es die nächste Standortbestimmung, für Teutonia die Chance, mit sechs Punkten aus zwei Spielen direkt oben anzudocken. FC Eintracht Norderstedt II - TBS Pinneberg

Für FC Eintracht Norderstedt II war der erste Spieltag brutal. Der Aufsteiger führte beim SC Victoria bis zur 88. Minute mit 2:0 und verlor noch 2:3. Nun kommt mit TBS Pinneberg jener Emporkömmling, der als einziger Neuling direkt gewonnen hat. TBS schlug TuRa Harksheide mit 2:1 und kann in Norderstedt den starken Start veredeln. Es ist das erste Aufsteiger-Duell der Saison. Altona 93 - TSV Sasel

Sa., 01.08.2026, 15:30 Uhr Altona 93 Altona 93 TSV Sasel TSV Sasel 15:30 PUSH

Altona 93 hat das erste Topspiel gewonnen und will nun im Heimspiel gegen den TSV Sasel nachlegen. Der 2:1-Sieg beim FC Süderelbe war ein frühes Zeichen des Top-Favoriten, auch weil Luis Jahraus mit Tor und Vorlage direkt prägenden Einfluss nahm. Sasel dagegen muss nach dem 0:4 gegen TSV Buchholz 08 reagieren. Ein Auftritt bei Altona ist dafür allerdings direkt eine anspruchsvolle Aufgabe. USC Paloma - SC Vorwärts/Wacker Billstedt

Der USC Paloma war der erste Sieger der neuen Saison. Beim 3:2 gegen HT 16 führte Paloma bereits 3:0, musste am Ende aber noch einmal zittern. Gegen SC Vorwärts/Wacker Billstedt soll nun der nächste Schritt folgen. Billstedt verlor zum Auftakt trotz verstärktem Kader mit 1:3 gegen FK Nikola Tesla und braucht eine Reaktion, damit aus dem Start nicht direkt Unruhe entsteht. TSV Buchholz 08 - TuS Dassendorf

So., 02.08.2026, 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 Buchholz 08 TuS Dassendorf Dassendorf 14:00 PUSH

Das vielleicht spannendste Spiel des Wochenendes steigt in Buchholz. TSV Buchholz 08 geht nach dem 4:0 beim TSV Sasel als erster Tabellenführer in den zweiten Spieltag. Für den neuen Trainer Marco Spangenberg war das ein perfekter Einstand. Nun kommt die TuS Dassendorf, die gegen den ebenfalls neu formierten ETSV Hamburg nur 1:1 spielte. Für Dassendorf ist es ein früher Prüfstein, für Buchholz die große Chance, den Auftaktcoup zu bestätigen. Niendorfer TSV - HT 16

Der Niendorfer TSV startete mit einem klaren 3:0 bei HEBC Hamburg und geht entsprechend stabil in das Heimspiel gegen HT 16. Die Gäste verloren den Auftakt gegen USC Paloma mit 2:3, zeigten nach einem 0:3-Rückstand aber immerhin eine späte Reaktion. Genau daran wird HT 16 anknüpfen wollen. Niendorf kann dagegen mit einem weiteren Sieg direkt in die Spitzengruppe springen. FK Nikola Tesla - SC Victoria

Mi., 05.08.2026, 19:00 Uhr FK Nikola Tesla Nikola Tesla SC Victoria SC Victoria 19:00 PUSH