TSV Sasel holt Lohrke und Gülüm an den Parkweg

Neuer Stürmer: Tanju Gülüm. – Foto: Joerg Struwe

Der TSV Sasel hat kurz vor dem Start in die neue Saison der Oberliga Hamburg noch einmal doppelt nachgelegt. Mit Kevin David Steven Lohrke und Tanju Gülüm kommen zwei Spieler an den Parkweg, die sehr unterschiedliche Profile mitbringen. Lohrke soll der Mannschaft mit Erfahrung, defensiver Qualität und Führungsstärke helfen. Gülüm erweitert die Offensive um Geschwindigkeit, Tiefgang und Abschlussstärke.

Lohrke war zuletzt vereinslos, zuvor prägte er über mehrere Jahre den USC Paloma mit. Laut FuPa-Datenbank kommt der 34-Jährige insgesamt auf 255 Spiele, 21 Tore und 14 Vorlagen. Der Defensivspieler bringt damit genau jene Routine mit, die in einer neu zusammengestellten Mannschaft wertvoll werden kann.

Gerade mit Blick auf die jüngeren Spieler traut Sasel dem Routinier eine besondere Rolle zu. „Mit seiner Erfahrung wird er innerhalb des Teams eine wichtige Rolle einnehmen und insbesondere für unsere jungen Spieler ein wertvoller Ansprechpartner und ein echtes Vorbild sein“, sagt Ramelow.

Sasels Verantwortlicher Jan Ramelow sieht in Lohrke nicht nur eine sportliche Ergänzung, sondern vor allem eine Persönlichkeit für die Kabine. „Wir freuen uns sehr, mit Kevin einen äußerst erfahrenen Spieler für uns gewonnen zu haben. Bereits seit seinem ersten Tag hat er gezeigt, dass er unsere Mannschaft sportlich und menschlich bereichern wird“, erklärt Ramelow in den Vereinsmedien.

Lohrke kennt den Hamburger Oberliga-Fußball aus zahlreichen Spielzeiten. Für Paloma absolvierte er unter anderem 34 Oberliga-Partien in der Saison 2022/23 und 27 weitere in der Spielzeit 2023/24. Davor war er auch für den SV Rugenbergen in der Oberliga Hamburg aktiv.

Gülüm bringt Tempo in den Angriff

Mit Gülüm bekommt Sasel zusätzlich eine neue Option für die Offensive. Der 21-Jährige ist in der FuPa-Datenbank als Angreifer geführt und bringt eine auffällige Torquote mit: 75 dokumentierte Spiele, 47 Treffer und vier Vorlagen stehen dort für ihn zu Buche.

Seine Qualitäten zeigte Gülüm bereits in unterschiedlichen Spielklassen. Für den Niendorfer TSV erzielte er in der Saison 2022/23 acht Tore in 24 Oberliga-Spielen. Zuvor traf er für den SV Wilhelmsburg 13-mal in 14 Bezirksliga-Partien. Bei der zweiten Mannschaft der SV Drochtersen/Assel gelangen ihm in der Landesliga Lüneburg 16 Tore und vier Vorlagen in 27 Spielen.

Ramelow kennt den Angreifer aus gemeinsamer Zeit in Niendorf und hielt auch danach den Kontakt. „Ich kenne Tanju schon sehr lange. Er ist ein guter Junge aus einem guten Umfeld. Auch nach unserer gemeinsamen Zeit in Niendorf sind wir immer in Kontakt geblieben“, sagt Ramelow.

Weitere Optionen für einen ambitionierten Kader

Sportlich erwartet Sasel von Gülüm vor allem Tempo und Tiefe. „Seine Qualität hat er vom ersten Tag an unter Beweis gestellt. Tanju ist ein Stürmer mit viel Tempo und Tiefgang, der uns im Offensivspiel zusätzliche Optionen geben wird“, erklärt Ramelow.

Damit ergänzt der TSV seinen Kader um zwei Bausteine, die unterschiedliche Bedürfnisse bedienen. Lohrke bringt Erfahrung, Präsenz und Führungsqualität für den defensiven Bereich. Gülüm steht für Dynamik, Abschlussstärke und Variabilität im Angriff.

Für Sasel sind die beiden Verpflichtungen auch ein Signal. Nach mehreren personellen Veränderungen soll der Kader nicht nur breiter, sondern auch ausgewogener werden. Erfahrung für die Hierarchie und Tempo für die Offensive - diese Mischung könnte für den ambitionierten Oberliga-Klub in einer engen Saison wichtig werden.

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