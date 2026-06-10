TSV Sasel holt Fenske und Pokalheld Scalzi

Michele Scalzi (l.) wechselt zum TSV Sasel. – Foto: HFV / Witters

Der TSV Sasel treibt seine Kaderplanung weiter voran und hat zwei spannende Zugänge vorgestellt, die innerhalb der Oberliga Hamburg wechseln: Finn Fenske wechselt von FK Nikola Tesla an den Saseler Parkweg, Michele Scalzi kommt vom Hamburger Pokalsieger HEBC Hamburg. Damit bekommt Trainer Jan Ramelow sowohl auf der Torwartposition als auch in der Offensive neue Qualität dazu.

Die Verpflichtung eines neuen Keepers hatte für Sasel hohe Priorität. Entsprechend zufrieden äußert sich Ramelow über den Transfer von Fenske. „Wir freuen uns sehr, dass Finn in der kommenden Saison für uns aufläuft. Er hat in der vergangenen Spielzeit eindrucksvoll seine Qualität unter Beweis gestellt und gehört zu den stärksten Torhütern der Liga“, sagt der Saseler Trainer.

Fenske soll künftig durch den Saseler Strafraum fliegen, wie es der Verein bei der Vorstellung formulierte. Der 21-jährige Torwart war in der vergangenen Saison bei Nikola Tesla ein wichtiger Faktor auf dem Weg zum Oberliga-Klassenerhalt. Scalzi wiederum kommt mit Rückenwind aus einer besonderen Saison: Der 18-jährige Angreifer gewann mit dem HEBC den Hamburger Pokal und wurde im Finale gegen SC Vorwärts/Wacker Billstedt mit zwei Toren und einer Vorlage zu einer der prägenden Figuren.

Ramelow ergänzt: „Die Verpflichtung eines neuen Keepers hatte für uns hohe Priorität. Umso mehr freut es uns, dass wir Finn von einem Wechsel zu uns überzeugen konnten. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit und die kommende Saison.“

Fenske bringt trotz seines jungen Alters bereits Erfahrung im Hamburger Herrenfußball mit. Vor seiner Zeit bei Nikola Tesla war er unter anderem im Umfeld von SC Victoria Hamburg aktiv. Für Sasel ist er nun ein Zugang, der sofort Konkurrenz und Stabilität bringen soll.

Scalzi kommt als Pokalheld vom HEBC

Noch offensiver ist das Profil von Scalzi. Der Angreifer kommt vom HEBC, wo er in der abgelaufenen Saison den Sprung in den Herrenbereich geschafft hat. In der Oberliga Hamburg kam er auf 16 Einsätze und zwei Treffer. Seine größte Bühne hatte er aber im Hamburger Pokalfinale, als der HEBC gegen Vorwärts/Wacker den Titel holte. Scalzi war mit zwei Toren und einer Vorlage einer der entscheidenden Spieler dieses Endspiels.

Seine Ausbildung genoss Scalzi zuvor beim Eimsbütteler TV, wo er sich im Nachwuchsbereich unter anderem auf Regionalliga-Niveau zeigte. Für Sasel ist er damit ein junger Stürmer mit guter Ausbildung, Pokalerfahrung und klar erkennbarem Entwicklungspotenzial.

Ramelow sagt: „Mit Michele konnten wir einen hochtalentierten jungen Stürmer von unserem Weg überzeugen. Darüber freuen wir uns sehr. Er bringt alles mit, um ein Top-Stürmer zu sein und bereits in der kommenden Saison viele Tore zu erzielen. Wir sind überzeugt, dass wir an ihm noch viel Freude haben werden und freuen uns auf die gemeinsame Zukunft.“

Sasel schärft den Kader

Die beiden Transfers passen zu einem Sommer, in dem Sasel den Kader gezielt nachjustiert. Fenske soll eine zentrale Rolle zwischen den Pfosten einnehmen, Scalzi bringt Tempo, Torinstinkt und Entwicklungspotenzial für den Angriff mit. Beide Personalien wirken nicht wie Ergänzungen ohne Plan, sondern wie klare Antworten auf zentrale Kaderfragen.

Für Fenske ist es die Chance, sich bei einem etablierten Oberligisten weiter zu beweisen. Für Scalzi folgt nach dem Pokaltriumph mit dem HEBC der nächste Schritt in einem Umfeld, das junge Offensivspieler weiterentwickeln will. Sasel bekommt damit zwei Spieler, die unterschiedliche Bereiche stärken - und beide noch nicht am Ende ihrer Entwicklung stehen.

Gerade nach einer wechselhaften Saison ist die Kaderplanung am Parkweg interessant. Der Trainer hatte zuletzt verlängert und deutlich gemacht, dass er den eingeschlagenen Weg fortsetzen möchte. Mit Fenske und Scalzi bekommt dieser Weg nun zwei weitere Bausteine: einen starken jungen Torwart und einen Stürmer, der spätestens im Pokalfinale gezeigt hat, dass er große Momente nutzen kann.

____

FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: