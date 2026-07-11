TSV Sasel holt ETV-Aufsteiger Leonard Mai

Das ist Leonard Mai. – Foto: ETV

Der TSV Sasel hat einen erfahrenen Zugang für die kommende Saison vorgestellt. Leonard Mai wechselt an den Parkweg und soll der Mannschaft nicht nur mit seiner fußballerischen Qualität, sondern auch als Führungsspieler weiterhelfen. In der vergangenen Saison feierte der Mittelfeldspieler mit dem Eimsbütteler TV den Aufstieg in die Regionalliga Nord.

Damit gewinnt Sasel einen Spieler, der die Oberliga Hamburg seit Jahren kennt und bereits in unterschiedlichen Rollen Verantwortung übernommen hat. Laut FuPa-Datenbank kommt Mai auf 167 Spiele und 21 Tore. Vor seinem Engagement beim ETV trug er über mehrere Spielzeiten das Trikot von TuRa Harksheide und sammelte dort umfangreiche Oberliga- und Landesliga-Erfahrung.

In den Vereinsmedien erklärt Jan Ramelow: „Mit Leonard gewinnen wir einen erfahrenen und qualitativ starken Spieler, der in der vergangenen Saison den Aufstieg mit dem ETV gefeiert hat. Er bringt nicht nur sportliche Qualität mit, sondern übernimmt auch Verantwortung auf und neben dem Platz.“

Für den TSV Sasel geht es bei der Verpflichtung nicht nur um die reine Zahl an absolvierten Spielen. Mai soll einer Mannschaft, die sich nach mehreren personellen Veränderungen neu sortiert, auf und neben dem Platz Orientierung geben. Seine Erfahrung aus vielen Jahren im Herrenfußball und aus der erfolgreichen vergangenen Saison beim ETV macht ihn für den Klub besonders wertvoll.

Welche Position Mai am Parkweg genau einnehmen wird, ließ der Verein zunächst offen. Seine bisherige Laufbahn zeigt aber, dass er vor allem im Mittelfeld zu Hause ist und dort Erfahrung, Spielverständnis und Präsenz einbringen kann.

Führungsspieler für den neuen Saseler Kader

Ramelow verbindet mit dem Transfer eine klare Erwartung. Mai soll nicht nur seine eigenen Leistungen abrufen, sondern auch Mitspieler führen und der Mannschaft in schwierigen Phasen Halt geben. „Als Führungsspieler wird er unserer Mannschaft zusätzliche Stabilität und wichtige Impulse geben“, sagt Ramelow.

Für Mai beginnt damit nach dem Aufstieg mit dem ETV ein neues Kapitel. Statt den Weg in die Regionalliga mitzugehen, bleibt er in der Oberliga Hamburg und schließt sich einem Klub an, der seit Jahren zu den etablierten Adressen der Spielklasse zählt.

Sasel setzt bei seiner Kaderplanung damit weiter auf eine Mischung aus jungen Spielern mit Entwicklungspotenzial und erfahrenen Kräften. Mai steht klar für den zweiten Teil dieses Ansatzes. Er kennt die Liga, bringt mehr als 150 dokumentierte Spiele mit und soll Verantwortung übernehmen.

Der Transfer gibt dem neu formierten Saseler Kader zusätzliche Substanz. Nach einer erfolgreichen Saison mit dem ETV kommt Mai als Aufsteiger an den Parkweg - und soll dort helfen, dass aus vielen neuen Einzelteilen möglichst schnell eine funktionierende Mannschaft entsteht.

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