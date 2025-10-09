TSV RW Dreyen Ü32 vor Auswärtsduell beim SC Bünde Ü32

Bünde/Dreyen Am Freitagabend um 19:30 Uhr ist es wieder soweit: Die Altherren des TSV RW Dreyen betreten nach fast fünf Monaten Pause wieder das Großfeld und treffen auswärts auf die Auswahl des SC Bünde. Gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz des SC – unter Flutlicht, bei herbstlicher Kulisse und mit Spannung erwarteter Premiere: Es ist das erste direkte Aufeinandertreffen beider Teams.

Das letzte Großfeldspiel der Dreyener datiert vom 9. Mai 2025 – eine 0:2-Niederlage im Kreispokal gegen Herringhausen/Eickum. Seitdem mussten weitere Großfeldspiele abgesagt werden, was die Vorfreude auf das bevorstehende Duell umso größer macht. Im Abschlusstraining am Montag wurde die Mannschaft in einem intensiven Trainingsspiel über 60 Minuten noch einmal auf Betriebstemperatur gebracht. Spielertrainer Brockmann und Co-Trainer Wehlau zeigten sich zufrieden mit der Trainingsintensität und der mannschaftlichen Geschlossenheit.

Für das Spiel am Freitag steht dem Trainerduo ein ausgewogener und leistungsfähiger Kaderpool zur Verfügung, aus dem sie eine schlagkräftige Formation zusammenstellen können. Nicht zur Verfügung stehen allerdings die Abwehrspieler Busch und Kassner, die Mittelfeldakteure Brinkhoff und Richter sowie Stürmer Schmidt – allesamt mit wichtigen Rollen im Teamgefüge.

Dennoch bietet der verbleibende Kader reichlich Qualität: Im Tor steht mit Schierbaum ein sicherer Rückhalt, der seit diesem Jahr Teil der Altherren ist und bereits mit starken Paraden überzeugt hat.

In der Defensive sorgen Lowack – ein unermüdlicher Läufer – und Winkler, der als vielseitiger Allrounder auf mehreren Positionen einsetzbar ist, für Stabilität. Brockmann, trotz leichter Blessur, bleibt ein wichtiger Führungsspieler. Stadel rückt in die Abwehr und bringt dort mit seinem ruhigen Aufbauspiel Struktur und Übersicht ein. Fege, eigentlich als Taktiker bekannt, wird in der Abwehr erwartet und bringt dort Ruhe und Übersicht ins Spiel.

Im Mittelfeld stehen mit Ellersiek – bekannt für seine Abschlussstärke aus jeder Lage – und Kronsbein zwei Spieler, die mit Einsatzfreude und Präsenz das Zentrum beleben können. Wehlau bringt als ballsicherer Mittelfeldspieler nicht nur Stabilität, sondern ist auch bei hohen Bällen eine echte Waffe – sein Kopfballspiel ist gefürchtet. Wehmeier, frisch zu den Altherren gestoßen, bringt jugendliche Dynamik und Spielwitz mit und will sich in seinem ersten Großfeldspiel beweisen. Dück sorgt über die Außenbahn für Tempo und Torgefahr, sein harter Schuss ist ein echtes Pfund. Reiprich bringt mit seinen präzisen langen Bällen zusätzliche Tiefe ins Spiel.

Im Angriff setzt Dreyen auf Durchschlagskraft: Brameyer geht als klassischer Torjäger ins Spiel, während Meyer als robuster Sturmtank für physische Präsenz sorgt.

Ungewisser Gegner mit Potenzial

Der SC Bünde bleibt schwer einzuschätzen. Zwar ist es das erste direkte Duell, doch die Mannschaft hat sich in der jüngeren Vergangenheit mit starken Leistungen bei der Hallenkreismeisterschaft und im Kreispokal Respekt verschafft. Die Qualität des SC hängt stark von der Tagesform und der konkreten Kaderbesetzung ab – ein Faktor, der das Spiel zusätzlich unberechenbar macht.

Für den TSV RW Dreyen geht es nicht nur um einen Sieg, sondern auch um die Rückkehr zur gewohnten Souveränität auf dem Großfeld. Die Mischung aus erfahrenen Routiniers und spielfreudigen Akteuren verspricht ein temporeiches Spiel mit hoher Intensität. Die Zuschauer dürfen sich auf ein Duell freuen, das alles mitbringt, was den Altherren-Fußball ausmacht: Leidenschaft, Technik, und den unbedingten Willen, sich zu beweisen.

Anstoß ist am Freitag, den 10. Oktober um 19:30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz des SC Bünde.