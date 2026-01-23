TSV Rudow verstärkt sich mit Regionalliga-Spieler

Trainer Tim Jauer begrüßt beim TSV einen alten Weggefährten. Mit Fabio Engelhardt holt der Neucoach einen ehemaligen Führungsspieler nach Rudow zurück. Bereits 2019 feiern beide gemeinsam mit Tasmania Berlin die Berliner Meisterschaft und den Aufstieg in die Oberliga. Engelhardt erzielt in jener Saison in 32 Spielen acht Treffer und hat maßgeblichen Anteil daran, dass die Neuköllner nach langer Durststrecke wieder überregional spielen.

2023 wechselt Engelhardt zum BFC Preussen. Mit den Lankwitzern wird er erneut Berliner Meister, steigt in die Oberliga auf und schafft anschließend den direkten Durchmarsch in die Regionalliga Nordost. In der Hinrunde der laufenden Saison kommt der 30-jährige Mittelfeldspieler viermal zum Einsatz. Weitere Stationen heißen der Ludwigsfelder FC (Oberliga), RSV Eintracht Stahnsdorf (Oberliga) sowie SW Neukölln (Berlin-Liga und Landesliga).

Rudows Sportlicher Leiter Michael Binek sagt zum Transfer:

„Wir freuen uns auf Fabio und warten nur noch auf die Freigabe vom BFV – eine Formalie.“

TSV Rudow überwintert als Aufsteiger auf einem Mittelfeldplatz

Das Team von Neu-Trainer Tim Jauer, der im Winter vom Brandenburger Landesligisten FSV Bernau kommt, steht aktuell auf Rang elf der Berlin-Liga. Der Abstand zu einem möglichen Abstiegsplatz beträgt sieben Zähler. Belastend kommt hinzu, dass der deutliche Sieg gegen Türkspor aufgrund eines Einspruchs der Charlottenburger akut gefährdet ist. Rudow soll einen gesperrten Spieler eingesetzt haben.

