TSV Rudow verpflichtet DJK Rekordspieler

Nach insgesamt zehneinhalb Jahren im Männerbereich des DJK – unterbrochen von einer zwischenzeitlichen Station bei einem anderen Klub – wagt Schmidt den Schritt in die höhere Spielklasse. Der Verein verliert damit nicht nur seinen dienstältesten Akteur, sondern auch eine prägende Figur der vergangenen Jahre.

Landesliga-Staffel 1 Abstiegskandidat DJK Schwarz-Weiss Neukölln muss in der Winterpause einen bedeutenden personellen Einschnitt verkraften: Rekordspieler Tobias Schmidt verlässt den Verein und schließt sich zur Rückrunde dem Berlin-Ligisten TSV Rudow an. Das teilt der Verein in den sozialen Medien mit:

„Tobias hat den DJK über ein Jahrzehnt mitgeprägt – sportlich wie menschlich“, heißt es aus Vereinskreisen. Der Klub bedankt sich ausdrücklich für seinen Einsatz und wünscht dem Offensivspieler für die zweite Saisonhälfte viel Spielzeit und Erfolg bei seiner neuen Aufgabe.

Neben Schmidt werden auch Glian Hoeri, der zum FC Amed Südring wechselt, sowie Lukas Elszel, dessen neuer Verein noch nicht feststeht, den DJK in der Winterpause verlassen. Beide Spieler suchen ebenfalls neue sportliche Herausforderungen.

Alles über Tobias Schmidt!

