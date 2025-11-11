TSV Rudow und Cheftrainer gehen getrennte Wege

Mario Reichel tritt als Trainer des TSV Rudow zurück – Fokus auf Familie

Am Sonntag hat Mario Reichel – in Absprache mit dem Verein – die Entscheidung getroffen, seinen Posten als Trainer des TSV Rudow zur Verfügung zu stellen.

„Diese Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen“, so Reichel gegenüber FuPa Berlin. „Doch ich sehe mich derzeit – aus unterschiedlichen Gründen – nicht in der Lage, die Mannschaft sportlich weiterzuentwickeln.“

Die 0:3-Niederlage am Freitag gegen den SC Charlottenburg habe mit seinem Entschluss nichts zu tun gehabt, betont der 64-Jährige. „Neben der sportlichen Einschätzung spielen auch persönliche Aspekte eine Rolle – insbesondere der Wunsch, künftig mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen.“

Reichel bestätigte gegenüber FuPa Berlin die überraschende Trennung. Der erfahrene Coach war erst 2024 zum TSV Rudow zurückgekehrt, um die Südostberliner nach dem Abstieg aus der Berlin-Liga wieder in die höchste Spielklasse der Hauptstadt zu führen – ein Vorhaben, das mit dem Gewinn der Landesliga-Meisterschaft 2025 auch gelang.