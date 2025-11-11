TSV Rudow und Cheftrainer gehen getrennte Wege

Mario Reichel wird zukünftig nicht mehr an der Seitenlinie vom TSV Rudow stehen. FuPa Berlin erreicht den 64-jährigen Übungsleiter und einen Vereinsverantwortlichen
Mario Reichel tritt als Trainer des TSV Rudow zurück – Fokus auf Familie
Am Sonntag hat Mario Reichel – in Absprache mit dem Verein – die Entscheidung getroffen, seinen Posten als Trainer des TSV Rudow zur Verfügung zu stellen.
„Diese Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen“, so Reichel gegenüber FuPa Berlin. „Doch ich sehe mich derzeit – aus unterschiedlichen Gründen – nicht in der Lage, die Mannschaft sportlich weiterzuentwickeln.“
Die 0:3-Niederlage am Freitag gegen den SC Charlottenburg habe mit seinem Entschluss nichts zu tun gehabt, betont der 64-Jährige. „Neben der sportlichen Einschätzung spielen auch persönliche Aspekte eine Rolle – insbesondere der Wunsch, künftig mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen.“
Reichel bestätigte gegenüber FuPa Berlin die überraschende Trennung. Der erfahrene Coach war erst 2024 zum TSV Rudow zurückgekehrt, um die Südostberliner nach dem Abstieg aus der Berlin-Liga wieder in die höchste Spielklasse der Hauptstadt zu führen – ein Vorhaben, das mit dem Gewinn der Landesliga-Meisterschaft 2025 auch gelang.
Aktuell belegt Rudow nach zwölf Spielen in der laufenden Berlin-Liga-Saison mit 15 Punkten Rang zwölf – nur drei Zähler vor einem Abstiegsplatz. Zum Fünften sind es aber auch nur 5 Punkte.
Reichel weiter: „Der Abgang von Patrick Maykowski zum SC Charlottenburg war schmerzhaft. Wir hätten sehr gern mit ihm weitergearbeitet, aber es war leider nicht möglich, ihn zu halten. Doch ein Spieler allein macht es nicht aus“, erklärte Reichel weiter.
FuPa Berlin erreicht den sportlichen Leiter Michael Binek am Mittag:
„Wir akzeptieren die Entscheidung von Mario. Und verstehen seine Beweggründe. Mit Nachfolgern sind wir in Gesprächen"
Hier die Stationen von Mario Reichel als Trainer
