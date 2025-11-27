TSV Rudow findet neuen Cheftrainer

TSV Rudow präsentiert neuen Cheftrainer – Tim Jauer kehrt in die Berlin-Liga zurück

Der TSV Rudow hat einen neuen Mann an der Seitenlinie: Tim Jauer leitet ab Montag das Training beim Berlin-Ligisten. In der Hauptstadt ist der 44-Jährige längst kein Unbekannter.

Überraschend beendet Jauer sein Engagement beim Landesligisten FSV Bernau, den er aktuell auf einem respektablen dritten Tabellenplatz hinterlässt. War dort angetreten, um den Verein mittelfristig in die Brandenburgliga zu führen – doch nun folgt der Schritt zurück nach Berlin.

Jauer gilt als ausgewiesener Kenner der Nachwuchsszene. In den leistungssportlich ausgerichteten Jugendbereichen von Tennis Borussia, Tasmania Berlin und dem Berliner AK formte er über Jahre hinweg junge Talente. Auch im Herrenbereich kann der gebürtige Berliner Erfolge vorweisen: 2019 führte er den SV Tasmania als Berliner Meister zurück in die Oberliga.

Zu seinen weiteren Stationen zählen unter anderem FC Amed, Türkiyemspor, Union Klosterfelde sowie die zweite Mannschaft des BFC Preussen. Erst im vergangenen Sommer war Jauer nach Bernau gewechselt – nun folgt mit dem TSV Rudow die nächste Herausforderung.

Hier Infos von Tim Jauer