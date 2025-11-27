TSV Rudow findet neuen Cheftrainer

Anfang November nach dem 0:3 beim SC Charlottenburg wird bekannt, dass Aufstiegstrainer Mario Reichel den Verein verlässt. Nun steht sein Nachfolger fest
TSV Rudow präsentiert neuen Cheftrainer – Tim Jauer kehrt in die Berlin-Liga zurück
Der TSV Rudow hat einen neuen Mann an der Seitenlinie: Tim Jauer leitet ab Montag das Training beim Berlin-Ligisten. In der Hauptstadt ist der 44-Jährige längst kein Unbekannter.
Überraschend beendet Jauer sein Engagement beim Landesligisten FSV Bernau, den er aktuell auf einem respektablen dritten Tabellenplatz hinterlässt. War dort angetreten, um den Verein mittelfristig in die Brandenburgliga zu führen – doch nun folgt der Schritt zurück nach Berlin.
Jauer gilt als ausgewiesener Kenner der Nachwuchsszene. In den leistungssportlich ausgerichteten Jugendbereichen von Tennis Borussia, Tasmania Berlin und dem Berliner AK formte er über Jahre hinweg junge Talente. Auch im Herrenbereich kann der gebürtige Berliner Erfolge vorweisen: 2019 führte er den SV Tasmania als Berliner Meister zurück in die Oberliga.
Zu seinen weiteren Stationen zählen unter anderem FC Amed, Türkiyemspor, Union Klosterfelde sowie die zweite Mannschaft des BFC Preussen. Erst im vergangenen Sommer war Jauer nach Bernau gewechselt – nun folgt mit dem TSV Rudow die nächste Herausforderung.
Infos, Daten und News vom TSV Rudow
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.
💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!
🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!