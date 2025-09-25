TSV Rudow Coach tippt den 7.Spieltag der Berlin-Liga

FuPa Berlin präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. Rudow Trainer Mario Reichel tippt den 7.Spieltag
SSC Südwest 1947 - Polar Pinguin Berlin
SSC Südwest heimstark
⚽ mein Tipp: 2:0
TSV Rudow Berlin - FSV Spandauer Kickers
Erstes Heimspiel für uns gibt Rückenwind
⚽ mein Tipp: 2:1
Berlin Türkspor - SFC Stern 1900
Stern kommt immer stärker in Fahrt
⚽ mein Tipp: 1:2
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - Berliner SC
Blauweiss individuell sehr stark
⚽ mein Tipp: 4:0
VSG Altglienicke II - TSV Mariendorf 1897
Sind beide aktuell gleichstark
⚽ mein Tipp: 1:1
VfB Fortuna Biesdorf - SV Empor Berlin
Biesdorf unter Wert aktuell, Empor Wundertüte
⚽ mein Tipp: 2:1
Frohnauer SC 1946 - 1. FC Wilmersdorf
Auf Augenhöhe
⚽ mein Tipp: 2:2
SV BW Hohen Neuendorf - Füchse Berlin
Hohen Neuendorf erste Euphorie vorbei, gute Füchse setzten sich im Derby durch
⚽ mein Tipp: 1:3
SC Staaken - SC Charlottenburg
vom Gefühl her
⚽ mein Tipp: 1:1
Mario Reichel: Ein Kind im Berliner Fußball
Alles über die Berlin-Liga hier
