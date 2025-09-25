TSV Rudow Coach tippt den 7.Spieltag der Berlin-Liga

FuPa Berlin präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. Rudow Trainer Mario Reichel tippt den 7.Spieltag

Berlin Türkspor - SFC Stern 1900 Stern kommt immer stärker in Fahrt ⚽ mein Tipp: 1:2

TSV Rudow Berlin - FSV Spandauer Kickers Erstes Heimspiel für uns gibt Rückenwind ⚽ mein Tipp: 2:1

Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - Berliner SC

Blauweiss individuell sehr stark

⚽ mein Tipp: 4:0

VSG Altglienicke II - TSV Mariendorf 1897

Sind beide aktuell gleichstark

⚽ mein Tipp: 1:1

VfB Fortuna Biesdorf - SV Empor Berlin

Biesdorf unter Wert aktuell, Empor Wundertüte

⚽ mein Tipp: 2:1

Frohnauer SC 1946 - 1. FC Wilmersdorf

Auf Augenhöhe

⚽ mein Tipp: 2:2

SV BW Hohen Neuendorf - Füchse Berlin

Hohen Neuendorf erste Euphorie vorbei, gute Füchse setzten sich im Derby durch

⚽ mein Tipp: 1:3

SC Staaken - SC Charlottenburg

vom Gefühl her

⚽ mein Tipp: 1:1

Mario Reichel: Ein Kind im Berliner Fußball

Alles über die Berlin-Liga hier



