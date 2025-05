TSV Rudersberg jubelt im Abstiegskampf, TSV Gaildorf nur mit Remis

---

Im Heimspiel gegen den TSV Obersontheim setzte es für den TSV Schmiden eine klare 2:5-Niederlage. Serhat Ayvaz stellte mit einem Hattrick in der ersten Halbzeit (8., 19., 42.) bereits früh die Weichen für die Gäste. Pasquale Siena konnte kurz vor der Pause noch per Handelfmeter auf 1:3 verkürzen (45.), doch Tobias Wieland (65.) und Oliver Wengert (79.) erhöhten für Obersontheim. Siena erzielte mit seinem zweiten Treffer des Spiels in der Nachspielzeit noch den 2:5-Endstand (90.+3). ---

Der TSV Rudersberg fuhr einen klaren 4:1-Sieg beim SSV Steinach-Reichenbach ein. Marcel Roser traf bereits früh zum 1:0 (4.) und erhöhte nach der Pause auf 2:0 (53.). Ein weiteres Tor von Roser (56.) brachte die Gäste komfortabel in Führung. Fabian Keinath machte mit seinem Treffer in der 83. Minute alles klar, bevor Raphael Schreiner in der Nachspielzeit noch den Ehrentreffer für Steinach-Reichenbach erzielte (90.). ---

Der SV Allmersbach gewann mit 3:0 beim FC Welzheim. Mario Greiner erzielte beide ersten Tore, einmal per Foulelfmeter in der 29. Minute und erneut in der 64. Minute. Benjamin Mayer stellte in der 84. Minute den Endstand her. Die Partie wurde zudem von einer Roten Karte für Christopher Birzele (78.) auf Seiten von Welzheim überschattet. ---

Die SG Oppenweiler-Strümpfelbach setzte sich mit 5:2 gegen den SC Bühlertann durch. Jason Orzol brachte Bühlertann in der 6. Minute in Führung, doch Jonas Wieland (8.) und Nico Ulreich (14., Foulelfmeter) drehten das Spiel zugunsten der SG. Jan Celik (29.) sorgte für das 2:2, bevor Wieland (44.), Marcel Friz (71.) und Jannick Maurer (86.) das Ergebnis auf 5:2 stellten. ---

Das Duell zwischen SV Fellbach II und TSV Schornbach endete mit einem 1:1-Unentschieden. Louis Dao brachte Schornbach in der 28. Minute in Führung, doch Alessandro Di Piazza glich für Fellbach II in der Nachspielzeit der Partie aus (90.). ---

In einem spannenden Spiel trennten sich TURA Untermünkheim und der TSV Gaildorf 2:2. Timo Brenner brachte Untermünkheim in der 19. Minute in Führung, doch Philipp Kees glich für Gaildorf in der 40. Minute aus. Nach der Pause verwandelte Kees einen Foulelfmeter zum 2:1 (54.). Brenner sicherte Untermünkheim mit seinem zweiten Treffer des Spiels in der Nachspielzeit das 2:2 (90.+4). ---

Die SG Schorndorf ließ Sportfreunde DJK Bühlerzell beim 4:0 keine Chance. Sokol Kacani war der Mann des Spiels und erzielte alle vier Treffer: Er traf in der 45., 45.+5, 64. und 76. Minute. ---

Der FC Matzenbach setzte sich beim TSV Sulzbach-Laufen mit 4:2 durch. Jannik Obieglo brachte Sulzbach-Laufen in der 2. Minute in Führung, doch Maurice Weinschenk (8.), Semih Dalyanci (21., 41.) und Denis Kuzenko (74.) drehten die Partie zugunsten von Matzenbach. Daniel Unfried erzielte in der 46. Minute noch den Anschlusstreffer für Sulzbach-Laufen. ---