TSV Rudersberg: "Den Klassenerhalt gemeinsam zu schaffen"

Die erste Saisonhälfte des TSV Rudersberg verlief wechselhaft. Trainer Hakan Keskin beschreibt eine Spielzeit, die „von Höhen (8 Punkte in 4 Spielen) und Tiefen geprägt“ war. Gerade gegen Ende der Hinrunde überwogen die Rückschläge: „Gegen Ende gab es leider mehr Tiefen, als wir vier Niederlagen gegen zwei Topfavoriten und zwei Aufsteiger einstecken mussten.“ Die größte Herausforderung lag für Keskin dabei weniger im einzelnen Ergebnis als im Gesamtbild: „Die größte Herausforderung waren die vielen unterschiedlichen Gegentore von Spiel zu Spiel, die wir als Mannschaft immer wieder wegstecken mussten – bzw. teilweise auch nicht wegstecken konnten.“

Zur Winterpause steht der TSV Rudersberg mit 13 Punkten aus 15 Spielen auf dem 14. Tabellenplatz. Für Keskin gibt es dafür „zwei Hauptgründe“. Zum einen fehle es an „defensiver Stabilität als gesamte Mannschaft“. Die Folge: „Wir kassieren zu viele Tore durch kleine Fehlentscheidungen in der eigenen Hälfte, zudem ist die Quote bei Standardgegentoren sehr hoch.“ Zum anderen sei die Reaktion auf Rückschläge ein zentrales Thema: „In einigen Spielen – Schwaikheim, Schornbach, Obersontheim, Breuningsweiler, Michelfeld – haben wir innerhalb weniger Minuten weitere Treffer kassiert.“ Gerade für die junge Mannschaft habe das Konsequenzen: „Das raubt natürlich direkt viel Motivation und Glauben, vor allem bei den jüngeren Spielern.“

Unzufriedenheit trotz realistischer Einordnung

Mit der aktuellen Platzierung kann Keskin nicht zufrieden sein. „Mit dem aktuellen Tabellenplatz können wir natürlich nicht zufrieden sein“, stellt er klar. Gleichzeitig ordnet er die Situation ein: „Auch wenn die Jahre davor ähnlich verlaufen sind.“ Besonders bitter: „Am Ende der Vorrunde hätten es durchaus vier Punkte mehr sein können, wenn zwei Spiele nach exakt 90 Minuten zu Ende gewesen wären.“ Dennoch überwiegt kein Aktionismus: „Wir wissen um die besondere Lage und werden da gemeinsam mit viel Kraft und Energie herauskommen.“

Defensive als Schlüssel zur Wende

Das größte Verbesserungspotenzial sieht Keskin eindeutig im Abwehrverhalten. „Wie erwähnt, liegt der Fokus auf der defensiven Stabilität“, sagt der Trainer. Die Zahlen untermauern diese Einschätzung: „Wir sind Vorletzter der Tabelle bei den Gegentoren – das müssen wir unbedingt verbessern.“ In der Tat hat der TSV Rudersberg bislang 45 Gegentore kassiert und weist damit einen der schwächsten Defensivwerte der Liga auf.

Vorbereitung mit klarem Plan und mentalem Anspruch

Der Weg aus dem Tabellenkeller soll strukturiert beginnen. „Wir beginnen am 19.01.“, erklärt Keskin, „und bestreiten unser erstes Testspiel gegen den TSV Leutenbach.“ In der Vorbereitung gehe es zunächst um Grundlagen: „Schon vor dem ersten Training müssen wir in allen Mannschaftsteilen eine gute Grundlage im Bereich Ausdauer schaffen.“ Über die Testspiele soll dann ein klarer Rahmen entstehen: „Wir wollen über die Testspiele einen klaren Plan mit festen Vorgaben verfolgen.“ Besonders richtungsweisend seien die Vergleiche „gegen den TV Oeffingen und die SG Bettringen“, bei denen Keskin hofft, „dass wir bereit für das Projekt ‚Klassenerhalt‘ sind“.

Offensive Stärke und Charakter als Hoffnungsträger

Trotz aller Defizite sieht der Trainer klare Stärken: „Offensiv sind wir sehr gut aufgestellt und in der Lage, gegen jede Mannschaft zu treffen.“ Noch wichtiger ist für ihn jedoch die Mentalität: „Wir haben charakterlich gute Jungs in der Mannschaft, die immer gewillt sind, maximalen Einsatz zu bringen.“ Genau darauf soll in der Rückrunde aufgebaut werden.

Personelle Hoffnung und interne Anpassungen

Im Kader setzt man zunächst auf Rückkehrer. „Zunächst hoffen wir sehr, dass unser Kapitän Sven Höfer zurückkehrt“, sagt Keskin. „Seine Präsenz auf dem Platz fehlt uns und den jungen Spielern sehr.“ Darüber hinaus gebe es Transferüberlegungen: „Wir haben einen Spieler ins Auge gefasst, den wir unbedingt holen möchten, aber im Winter ist das immer schwierig.“ Sicher ist hingegen: „Intern werden wir definitiv ein paar Änderungen im Kader vornehmen.“

Abstiegskampf mit vielen Unbekannten

In der Bezirksliga Rems/Murr/Hall ist der Tabellenkeller eng beisammen. Zwischen Platz elf und sechzehn liegen nur wenige Punkte. Hinzu kommt eine besondere Unsicherheit: Die Anzahl der direkten Absteiger steht noch nicht fest und kann variieren. Für den TSV Rudersberg bedeutet das: Jeder Punkt zählt. Keskin formuliert es indirekt, aber eindeutig – der Fokus liegt auf Zusammenhalt, defensiver Ordnung und dem festen Glauben daran, „den Klassenerhalt gemeinsam zu schaffen“.